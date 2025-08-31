В руководстве «Локомотива» сделали заявление о новом тренере команды: «Боб — человек справедливый»

Президент «Локомотива» Юрий Яковлев (в коллаже — справа) прокомментировал выбор канадского тренера Боба Хартли (на фото — слева) Источник: Виктор Старцев / NGS55.RU, пресс-конференция президента ХК «Локомотив» перед сезоном 2025–2026 гг. / Vk.com

31 августа в Ярославле прошла предсезонная пресс-конференция президента ХК «Локомотив» Юрия Яковлева. Руководитель клуба рассказал о подготовке команды, а также прокомментировал выбор тренера.

«Чемпионский сезон всегда накладывает определенные трудности в подготовке к следующему сезону: и подготовительный период короче, и событий слишком много. Мы с этим столкнулись в очередной раз. Пока всё идет по плану. Есть какие-то трудности — решаем. Что тут скажешь? Команда подходит к сезону во всеоружии. Про тренера вы всё знаете. Тут говорить ничего не буду», — озвучил Юрий Яковлев на пресс-конференции.

В мае 2025 года ярославский хоккейный клуб «Локомотив» впервые в своей истории заполучил Кубок Гагарина, обыграв в финале плей-офф КХЛ челябинский «Трактор». Подробнее о том, как железнодорожники стали чемпионами, читайте в нашем специальном сюжете.

Юрий Яковлев журналистам прокомментировал два самых популярных вопроса, касающихся тренерского штаба.

«Во-первых, хочу воспретить ваши вопросы, связанные с Никитиным. Я считаю, что этот вопрос очевиден, и обсуждать его я не вижу никакого смысла. Всё на поверхности. Не надо искать никаких подводных камней, течений. Второй момент, который я бы хотел отметить. Вот меня наши службы готовили к пресс-конференции, я почитал интервью Хартли, которые он давал до нынешнего дня. Он так подробности всё рассказал, мне добавить о его приглашении, пожалуй, уже нечего», — заявил Яковлев.

Единственное, могу добавить, что приглашение тренера такого уровня — это не рядовое событие, пришлось поработать. Юрий Яковлев президент ХК «Локомотив»

Напомним, после финала плей-офф «Локомотив» покинул главный тренер Игорь Никитин, он вместе с тренерским штабом вернулся в ЦСКА. В Ярославль для подготовки команды пригласили канадского хоккейного тренера Боба Хартли.

При этом Юрий Яковлев прокомментировал выбор иностранного специалиста:

«Эта тема часто звучит — иностранные, не иностранные. Для меня нет разницы. Нам же тренер нужен, а не национальность. Другое дело, мы должны серьезно заниматься подготовкой отечественных тренеров. Это да, я согласен. При чем здесь иностранцы? Мы понимали, что чемпионской команде нужен сильный тренер. Переговоры были непростыми. Я уже говорил, ситуация не простая в целом. Очень много приглашений к нему поступало. Боб — человек справедливый. Понятно, что, принимая мое приглашение, он волей-неволей обижал кого-то. А я знаю, что он очень ценит отношения. Было сложно, но Боб здесь, так что мне больше нечего добавить».

Контракт с Бобом Хартли заключен на один сезон.

«Никаких требований [о контракте на один сезон] не было, было взаимопонимание. Жизнь покажет», — добавил Яковлев.

В планах у руководства «Локомотива» предварительно оценить игру с сокращенным тренерским штабом. Впоследствии будет принято решение об усилении.

«Вы знаете, расширять, усиливать не будешь же просто так. Надо же его понять, пережить — что не хватает, кого не хватает. Наверное, будем [расширять тренерский штаб]. Но это во многом зависит от наших отношений с Хартли», — прокомментировал глава клуба.