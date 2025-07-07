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Спорт Появилось расписание первых матчей «Локомотива» в новом сезоне

Появилось расписание первых матчей «Локомотива» в новом сезоне

Ярославцев ждут две домашние встречи

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3 комментария
Ярославский «Локомотив» не сыграет в день трагедии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Ярославский «Локомотив» не сыграет в день трагедии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» не сыграет в день трагедии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Ярославский «Локомотив» не сыграет в день трагедии 7 сентября. Планировалось, что в эту дату пройдет матч с питерским СКА. Однако лига внесла изменения в расписание игр. В этот день команде пришлось бы выйти на лед второй раз в истории после авиакатастрофы.

7 сентября 2011 года под Ярославлем разбился самолет, на борту которого был основной состав ХК «Локомотив». Спортсмены летели на игру в Минск, в тот день только начинался сезон 11/12. При крушении погибло 44 человека — тренеры, игроки, пилоты. Выжил только бортинженер лайнера Александр Сизов. После расследования причиной катастрофы следователи назвали ошибку пилотов. Мы публиковали хронологию событий в этом материале.

«18-й сезон КХЛ стартует в пятницу, 5 сентября, матчем за Кубок Открытия между действующим обладателем Кубка Гагарина „Локомотивом“ и финалистом „Трактором“», — сообщили ранее в пресс-службе КХЛ.

Лига опубликовала обновленный список первых пяти игр для всех команд. Ярославцы начнут дома 5 сентября с «Трактором», 9-го продолжат с «Северсталью», а потом отправятся на первый в сезоне 25/26 выезд. 12 сентября соперником станет питерский «Куньлунь Ред-Стар», 14-го нижнекамский «Нефтехимик», 16-го с тольяттинской «Ладой».

Полное расписание в КХЛ обещали дать 7 июля в 12:00. Напомним, ранее на изменение повлиял переезд «Куньлунь Ред-Стар» на «СКА-Арену» в Санкт-Петербург. Ранее команда базировалась Мытищах.

Ранее стало известно о новом тренере ярославского «Локомотива». Место Игоря Никитина занял канадский специалист Боб Хартли.

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Варвара Киселёва
корреспондент
ХК Локомотив Хоккей Игра Матч КХЛ
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Комментарии
3
Гость
46 минут
"питерский «Куньлунь Ред-Стар»" если они поменяли базу, это не значит, что стали питерскими
Гость
11 минут
А чего только про Локомотив? В городе есть ещё и топ клуб какой-то там лиги, Шинник называется. В этом сезоне будут биться со Спартаком (правда не с Московским, а Костромским) и с Текстильщиком (правда не с Камышинским, а с Ивановским). 🤡🤡🤡
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