Стала известна дата выхода фильма о победе ярославского «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

На экраны выйдет фильм о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

28 августа выйдет документальный фильм о победе ХК «Локомотив» в финале плей-офф Кубка Гагарина 2025 года.

«„Кубок Гагарина. Верить в мечту» — смотрите фильм о финале Кубка Гагарина 2025 между «Локомотивом» и «Трактором» на Кинопоиске», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Режиссером и сценаристом проекта выступает Дмитрий Вингурский, который ранее уже снимал фильмы про спортсменов.

«Ярославцы год назад были близки к победе. Теперь они возвращаются с Александром Радуловым в составе. Но им противостоит „Трактор“ с тренером Бенуа Гру и Максимом Шабановым», — говорится в описании на сайте «Кинопоиск».

35-летний Дмитрий Вингурский — российский режиссёр и сценарист, специализирующийся на документальных фильмах о спорте. Среди его работ — фильмы «Любить Билла» о хоккеисте Зинэтуле Билялетдинове и «Король ринга. Николай Королёв» о советском боксёре.