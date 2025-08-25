НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+16°C

Сейчас в Ярославле
Погода+16°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +13

5 м/c,

ю-з.

 744мм 55%
Подробнее
4 Пробки
USD 80,75
EUR 93,63
Когда вернётся тепло
Где выгодно купить квартиру
Снесут дома ради застройки
Ярославский бренд покорил Россию
Судьба Суринского путепровода
Рейтинг роддомов
«Пир на Волге». Онлайн-трансляция
Как подготовить ребенка к школе
Схема третьего моста через Волгу
В Ярославской области снимают кино
Спорт Стала известна дата выхода фильма о победе ярославского «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Стала известна дата выхода фильма о победе ярославского «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Рассказываем, что известно о проекте

76
Написать комментарий
На экраны выйдет фильм о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа экраны выйдет фильм о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На экраны выйдет фильм о победе «Локомотива» в финале Кубка Гагарина

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

28 августа выйдет документальный фильм о победе ХК «Локомотив» в финале плей-офф Кубка Гагарина 2025 года.

«„Кубок Гагарина. Верить в мечту» — смотрите фильм о финале Кубка Гагарина 2025 между «Локомотивом» и «Трактором» на Кинопоиске», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

Режиссером и сценаристом проекта выступает Дмитрий Вингурский, который ранее уже снимал фильмы про спортсменов.

«Ярославцы год назад были близки к победе. Теперь они возвращаются с Александром Радуловым в составе. Но им противостоит „Трактор“ с тренером Бенуа Гру и Максимом Шабановым», — говорится в описании на сайте «Кинопоиск».

35-летний Дмитрий Вингурский — российский режиссёр и сценарист, специализирующийся на документальных фильмах о спорте. Среди его работ — фильмы «Любить Билла» о хоккеисте Зинэтуле Билялетдинове и «Король ринга. Николай Королёв» о советском боксёре.

Будете смотреть фильм про победу «Локомотива»?

Конечно!
Пока не знаю
Нет, не интересуюсь хоккеем
Свое мнение напишу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Победа Фильм КХЛ ХК Локомотив
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Не уходя в глухую оборону». HR-директор объяснила, как отвечать на самый неудобный вопрос
Ольга Новгородова
HR-директор
Мнение
Без пробок и толчеи в автобусах? Удобно ли на речном трамвае добираться на работу в Ярославле — обзор
Варвара Киселёва
корреспондент
Мнение
«Свидания по часу, между ними перерывы». Фитнес-тренер выработала правила для знакомств в интернете — так она нашла мужа
Ника Фирсова
Мнение
«Доступная роскошь»: как россиянка путешествовала по Дубаю в несезон
Яна Латухина
Мнение
«Шедевр шашлычного искусства»: обувщик поделился секретным рецептом ребрышек по-армянски
Артуш Костанян
Потомственный обувщик из Армении
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление