Как избежать проблем со здоровьем из-за сидячей работы: советы тренера

Если перегрузить неподготовленный организм, можно и заболеть. Но вообще не заниматься спортом и при этом ежедневно часами сидеть за компьютером — почти наверняка нажить проблем со спиной и отекшими тяжелыми ногами.

Как понять, что что-то уже пошло не так и пора в спортзал? Начинаются боли в лопатках, отдающие в шею, боли в пояснице. Если заметили, что ноги начали отекать, значит, точно где-то есть пережим, сулящий большие проблемы.

Главное — начинать с самых простых упражнений: махи руками, махи ногами, и так, потихоньку, приучаться к спорту.

— Ко мне на занятия даже бабушка ходила, ей 84 года. Она занималась аквааэробикой, остальное ей было противопоказано из-за проблем с ногами. Так что в любом возрасте не поздно начать, — уверен Сергей Нитченко.