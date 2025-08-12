Придется выложить десятки тысяч: стали известны цены абонементов на матчи ярославского «Локомотива»

12 августа начался сбор заявок на покупку абонементов на матчи ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Цена варьируется от 16 800 рублей до 79 000 рублей.
«В связи с повышенным спросом на абонементы заявки будут приниматься только один день», — сообщили в ХК «Локомотив».
Сколько стоят абонементы:
16 800 рублей — центральная часть трибун № 12 и 13, где располагается фан-сектор «Локомотива»;
18 900 рублей — нижняя часть трибун № 12 и 13; верхние ряды трибун № 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14;
21 000 рублей — нижние ряды трибун № 11, 12, 13, 14, а также самые верхние ряды трибун № 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14 и 15;
26 250 рублей — центральная часть трибун № 4, 5, 11, 12, 13, 14, нижние ряды трибун № 3, 8, 10 и 15 и верхние ряды трибун № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15;
31 500 рублей — центральные места на трибунах № 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, нижние места трибун № 2, 3, 7, 8, 10, верхний ряд трибуны № 2;
36 800 рублей — центральная часть трибун № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, нижние ряды трибун № 2, 8, 9;
46 200 рублей — центральная часть трибун № 2, 8 и 9;
73 500 рублей — нижние ряды трибуны № 1;
79 000 рублей — центральная часть трибуны № 1.
Ранее стало известно расписание предсезонного турнира кубка Блинова. «Локомотив» примет в нем участие. Игры пройдут в Омске на G-Drive Арене (6+).