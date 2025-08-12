НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Ярославле
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +16

0 м/c,

 753мм 82%
Подробнее
3 Пробки
USD 79,60
EUR 93,39
Сбили 5-месячную девочку
Когда откроют уличный бассейн в «Термолэнде»
Что изменится в школах с 1 сентября
Вынесли приговор эксгибиционисту
Ребёнок выпал с 12 этажа
Незрячего не впустили в монастырь
Переезд Минобра
Пожар на предприятии
До какого числа можно поступить на платку
Где остались места в 10-е классы
Спорт Придется выложить десятки тысяч: стали известны цены абонементов на матчи ярославского «Локомотива»

Придется выложить десятки тысяч: стали известны цены абонементов на матчи ярославского «Локомотива»

Некоторые места стоят как путевка в Турцию

5 523
29 комментариев
Стала известна цена на абонементы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Стала известна цена на абонементы | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Стала известна цена на абонементы

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

12 августа начался сбор заявок на покупку абонементов на матчи ярославского хоккейного клуба «Локомотив». Цена варьируется от 16 800 рублей до 79 000 рублей.

«В связи с повышенным спросом на абонементы заявки будут приниматься только один день», — сообщили в ХК «Локомотив».

Стоимость абонементов на матчи команды | Источник: ХК «Локомотив»Стоимость абонементов на матчи команды | Источник: ХК «Локомотив»

Стоимость абонементов на матчи команды

Источник:

ХК «Локомотив»

Сколько стоят абонементы:

  • 16 800 рублей — центральная часть трибун № 12 и 13, где располагается фан-сектор «Локомотива»;

  • 18 900 рублей — нижняя часть трибун № 12 и 13; верхние ряды трибун № 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14;

  • 21 000 рублей  — нижние ряды трибун № 11, 12, 13, 14, а также самые верхние ряды трибун № 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14 и 15;

  • 26 250 рублей — центральная часть трибун № 4, 5, 11, 12, 13, 14, нижние ряды трибун №  3, 8, 10 и 15 и верхние ряды трибун № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15;

  • 31 500 рублей — центральные места на трибунах № 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, нижние места трибун № 2, 3, 7, 8, 10, верхний ряд трибуны № 2;

  • 36 800 рублей — центральная часть трибун № 2, 3, 7, 8, 9, 10, 15, нижние ряды трибун № 2, 8, 9;

  • 46 200 рублей — центральная часть трибун № 2, 8 и 9;

  • 73 500 рублей — нижние ряды трибуны № 1;

  • 79 000 рублей — центральная часть трибуны № 1.

Ранее стало известно расписание предсезонного турнира кубка Блинова. «Локомотив» примет в нем участие. Игры пройдут в Омске на G-Drive Арене (6+).

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф КХЛ Хоккей
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY3
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
29
Гость
12 августа, 13:21
Налетай, торопись ,покупай не скупись!!
Гость
12 августа, 17:13
все эти дотации из бюджета РЖД, это за счёт пассажиров. а ведь многим хоккей до лампочки. почему люди должны спонсировать любителей хоккея?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Я устал, я ухожу. Как уволиться по собственному желанию и не подставиться под удар: три подводных камня
Кирилл Балицкий
Мнение
«Если рейс задерживают, нам всё равно платят»: стюардесса рассказала, сколько зарабатывает и как тратит
Анонимный автор
Мнение
«Стоит научиться жить в реальном мире». Почему власти не могут остановить рост цен — и так ли он страшен на самом деле
Стас Соколов
Эксперт
Мнение
«Люди в массе своей отвыкли ходить строем»: сельский учитель — о новой школьной форме и попытке всех уравнять
Анонимный автор
Мнение
Чезабретта? Почему снятый для зумеров фильм «Иван Семенов. Первый поцелуй» оскорбляет самих зумеров
Мария Зиновьева
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление