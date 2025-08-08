«Локомотив» на ходу, «Спартаку» показали красный: скандалы и интриги стартовых туров чемпионата России

На старте РПЛ «Локомотив» обыграл действующего чемпиона России Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»

В чемпионате России по футболу уже прошло три тура. Стартовые матчи уже подарили болельщикам яркие матчи, новых героев, красивые голы и скандалы — без них никуда. Стоит отметить, что не все фавориты начали турнир так, как от них ожидали болельщики.

Журналист 161.RU Ренат Дайнутдинов рассказывает об основных интригах, скандалах и открытиях первых трех туров РПЛ.

Источник: телеграм-канал МИР Российской Премьер-лиги

Максимальный ход

Источник: пресс-служба ФК «Локомотив»

Максимальное количество очков набрал только московский «Локомотив» — он и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России. При этом нельзя сказать, что у «железнодорожников» был легкий календарь. Да, москвичи обыграли «Пари НН» (3:2) и «Сочи» (3:0), идущие в подвале турнирной таблицы, но в гостях при этом была добыта победа над действующим чемпионом страны «Краснодаром» (3:2).

Девять очков в трех турах «Локомотив» не набирал с сезона 2017/18. Тогда по итогам чемпионата «железнодорожники» стали чемпионами. Но говорить о перспективах команды Михаила Галактионова пока рано. «Локомотив» и в прошлом сезоне стартовал уверенно, а затем забуксовал. Не исключено, что и в этот раза молодая команда не справится с заданным темпом. Серьезную проверку ей предстоит пройти уже в эти выходные — 9 августа «железнодорожники» примут московский «Спартак».

Лидером команды является 20-летний полузащитник Алексей Батраков, забивший три гола в трех матчах. Молодой футболист ярко о себе заявил еще в прошлом сезоне, поэтому было мнение, что он не справится с нагрузкой и у него будет так называемый «синдром второго года». Пока что никакого спада в игре Алексея не наблюдается.

Едут на красный

Источник: пресс-служба ФК «Спартак»

Стартовый календарь «Спартака» казался легким. Домашние игры с махачкалинским «Динамо» и «Балтикой», выезд к тольяттинскому «Акрону». Это крепкие команды, но к грандам их не отнесешь. Если красно-белые хотят бороться за чемпионство, то обыгрывать такие команды нужно. Поэтому казалось, что минимум семь очков в этих матчах спартаковцы наберут, но реальности оказалось иной.

Уже в первом туре «Спартак» попал в скандал. В домашнем матче против махачкалинского «Динамо» судья Василий Казарцев отменил четыре гола красно-белых и не поставил два пенальти в ворота гостей. Несмотря на это, москвичи победили 1:0.

Не обошлось без судейского скандала и в домашней игре против «Балтики». Уже на 11-й минуте форвард москвичей Антон Заболотный получил красную карточку. Во втором тайме красно-белые и вовсе остались вдевятером: удален был Маркиньос. «Балтика» таким преимуществом воспользовалась и довела дело до разгрома — 3:0.

Не получилась спокойной и выездная игра с «Акроном». В конце первого тайма защитник «Спартака» Даниил Хлусевич за минуту получил две красные карточки. Весь второй тайм москвичи играли в меньшинстве и даже почти вырвали победу. В добавленное время Пабло Солари вывел гостей вперед, чем вызвал бурю эмоций у главного тренера красно-белых Деяна Станковича. Радовались спартаковцы недолго: уже через две минуты Артем Дзюба забил пенальти в ворота бывшей команды (1:1).

Четыре очка в трех матчах — явно не тот результат, на который рассчитывали болельщики. По информации журналиста Максима Алланазарова, руководство «Спартака» дало Станковичу пять дней на исправление ситуации.

Открытие месяца

Источник: Ренат Дайнутдинов

О 20-летнем нападающем Вадиме Ракове болельщики узнали еще в прошлом сезоне. За «Локомотив» он провел 20 матчей в РПЛ, но в стартовый состав команды пробиться не смог — в среднем проводил на поле 36 минут.

Летом его отдали в аренду в самарские «Крылья Советов», чтобы он получал игровую практику. В стартовых трех турах форвард забил четыре гола и отдал результативную передачу. На данный момент Вадим возглавляет гонку бомбардиров, а болельщики из Самары уже посвящают ему баннеры. Например, в Ростов они приехали со «своими раками». На «Ростов Арене» Раков оформил дубль, а «Крылья» победили — 4:1.

Источник: телеграм-канал МИР Российской Премьер-лиги

Четыре команды с «баранкой»

Источник: пресс-служба ФК «Ростов»

Впервые в истории чемпионата России сразу четыре команды набрали в трех турах ноль очков. По разным причинам с «баранкой» идут «Ахмат», «Ростов», «Сочи» и «Пари НН».

Больше всего здесь удивляет присутствие ростовской команды. В прошлом сезоне «Ростов» шел в середине турнирной таблицы, а в Кубке дошел до суперфинала. Планка ожиданий от команды была высока. Да, летом желто-синие продали двух лидеров команды — Максима Осипенко («Динамо») и Николая Комличенко («Локомотив»). Но на замену им пришли Дмитрий Чистяков («Зенит») и Тимур Сулейманов («Локомотив»).

У «Ростова» был непростой календарь. Выездные матчи против «Зенита» (1:2) и «Динамо» (0:1) оставляли ощущение, что игра у команды есть, но домашнее разгромное поражение от «Крыльев Советов» заставляет задуматься (1:4). В ближайших матчах подопечным Джонатана Альбы желательно победить — иначе и до попадания в психологическую яму недалеко.

Первая отставка

Источник: пресс-служба ФК «Ахмат»

Александр Сторожук возглавил «Ахмат» летом, но проработал в команде недолго. Его уволили после неудачного старта в чемпионате страны. Его место занял бывший тренер сборной России Станислав Черчесов. Он уже работал в Грозном в сезоне 2012/13. Тогда «Ахмат» под его руководством показал лучший результат в своей истории (на тот момент), заняв восьмое место.

Черчесов не руководил командами Премьер-лиги десять лет. После ухода из «Динамо» он руководил польской «Легией», сборной России, венгерским «Ференцварошем» и сборной Казахстана.

Второй «Ростов»

Источник: пресс-служба ФК «Динамо»

Перед стартом сезона «Динамо» возглавил Валерий Карпин — он совмещает этот пост с работой в сборной России. Бело-голубые еще никогда не выигрывали чемпионат России. С приходом Карпина разговоры о золотых медалях в Петровском парке разгорелись с новой силой.

Некоторые в шутку замечают, что в «Динамо» Карпин строит второй «Ростов», в котором она работал восемь лет. Команда играет по той же схеме, а летом были куплены два бывших игрока желто-синих — Максим Осипенко и Бахтиер Зайнутдинов. Не стоит забывать и о других экс-ростовчанах: Даниле Глебове и Дмитрии Скопинцеве.

Игра «Динамо» на старте чемпионата пока не впечатляет — всего лишь четыре очка в стартовых турах. При этом кажется, что у москвичей пока не очень получается игра в атаке. Например, в Краснодаре команда не создала ни одного опасного момента.

В качестве оправдания можно сказать, что сейчас лазарет команды полон. Возможно, именно это мешает Карпину выстроить сбалансированную игру.

Топовые трансферы

Источник: пресс-служба ФК «Зенит»

Российские команды не играют в еврокубках, но продолжают привозить в чемпионат легионеров. На данный момент выделяются три трансфера.

«Зенит» за 25 миллионов евро купил у «Фламенго» полузащитника сборной Бразилии Жерсона. Еще в июне, например, он играл на клубном чемпионате мира и забивал гол в ворота «Челси» — будущего победителя турнира.

Свой большой трансфер совершил и «Спартак», купив у турецкого «Бешикташа» португальского полузащитника Жедсона Фернандеша. Турецкие СМИ сообщают, что за него заплатили 27 миллионов евро. Игрок уже успел стать героем мемов. Когда он прилетел в Москву, то он совершил «забег» от журналистов.

На этом фоне переход француза Гаэтана Перрена в «Краснодар» выглядит скромно. Действующие чемпионы России купили у «Осера» лучшего бомбардира чемпионата Франции прошлого сезона за восемь миллионов евро.

Удивили многих

Источник: пресс-служба ФК «Рубин»

Кроме «Локомотива» еще три команды пока не потерпели ни одного поражения. Это казанский «Рубин», калининградская «Балтика» и самарские «Крылья Советов». Все они набрали по семь очков.

Можно сказать, что сейчас это тренерские команды. В таких результатах большая заслуга Андрея Талалаева («Балтика»), Магомеда Адиева («Крылья Советов») и Рашида Рахимова («Рубин»).