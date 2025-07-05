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Спорт В Москве чемпион России по футболу Федор Смолов подрался с посетителями «Кофемании»: почему произошел конфликт

В Москве чемпион России по футболу Федор Смолов подрался с посетителями «Кофемании»: почему произошел конфликт

В этом же кафе Кокорин и Мамаев семь лет назад устроили потасовку

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1 комментарий
Футболист Федор Смолов устроил драку в «Кофемании» в центре Москвы | Источник: Инсайды от Карпа || Иван Карпов / Telegram Футболист Федор Смолов устроил драку в «Кофемании» в центре Москвы | Источник: Инсайды от Карпа || Иван Карпов / Telegram

Футболист Федор Смолов устроил драку в «Кофемании» в центре Москвы

Источник:

Инсайды от Карпа || Иван Карпов / Telegram

Чемпион России по футболу Федор Смолов подрался в кафе на Большой Никитской улице в Москве. Инцидент произошел в конце мая этого года в «Кофемании». Но о драке стало известно только сейчас. Видео конфликта опубликовал спортивный журналист Иван Карпов.

Федор Смолов — российский футболист, нападающий. Заслуженный мастер спорта России. Входит в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России и чемпионатов России. 25 мая Смолов впервые стал чемпионом России: футбольный клуб «Краснодар» опередил «Зенит» в гонке за первое место. 27 мая футболист официально покинул «Краснодар», клуб не стал продлевать контракт.

«28 мая в 07:30 у экс-нападающего „Краснодара“ случился конфликт с двумя мужчинами в „Кофемании“ на Никитской. Что стало причиной, пока неизвестно. По одной из версий, футболиста спровоцировали», — написал Карпов в своем Telegram-канале.

Кадры драки в кафе в центре Москвы

Источник:

Инсайды от Карпа || Иван Карпов / Telegram

На кадрах, которые распространились в Сети, заметно, что Федор Смолов подходит к одному из мужчин, после чего замахивается и бьет по лицу. В этот момент его пытаются остановить другие посетители кафе. Но тоже получают рукой по лицу. Один из пострадавших сел на стул, закрывая лицо руками.

Как пишет Telegram-канал Sport Baza, конфликт между футболистом и посетителями «Кофемании» произошел из-за того, что мужчины громко разговаривали и обсуждали футболиста. После того как Смолов услышал оскорбления в свой адрес, завязался конфликт. Чтобы кадры с дракой не попали в Сеть, у Смолова вымогали 3 миллиона рублей. Но спортсмен отказался это делать.

По предварительным данным, мужчины не получили серьезных травм, уточняют источники Sport Baza. Они написали заявление в полицию, но правоохранительные органы вынесли отказной материал. Сам Федор Смолов думает над тем, чтобы написать заявление в полицию по факту вымогательства.

В 2017 году в этой же «Кофемании» устроили драку Александр Кокорин и Павел Мамаев. Тогда Смолов обратился к народу и попросил быть к футболистам снисходительнее.

8 октября 2018-го Кокорин и Мамаев устроили драку в столичном кафе, в ходе которой пострадал директор департамента Минпромторга РФ Денис Пак. В мае того же года футболистам вынесли приговор: Кокорин получил полтора года, а Мамаев — год и пять месяцев. В сентябре 2019 года футболисты вышли на свободу.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал инцидент в кафе.

«Футболисты, хватит завтракать в „Кофемании“… Ешьте дома уже…» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

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Вера Борисова
Корреспондент MSK1.RU
Драка Кофемания Происшествие Футбол Федор Смолов
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Комментарии
1
Гость
27 минут
Как мухи на эспрессо
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