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Спорт Финал плей-офф «Распускают руки»: за билетами на матч «Локомотива» выстроилась гигантская очередь — видео

«Распускают руки»: за билетами на матч «Локомотива» выстроилась гигантская очередь — видео

Любители хоккея борются за билеты

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1 комментарий
Болельщики выстроились в огромную очередь | Источник: Yaroslavl Art / TelegramБолельщики выстроились в огромную очередь | Источник: Yaroslavl Art / Telegram

Болельщики выстроились в огромную очередь

Источник:

Yaroslavl Art / Telegram

19 мая стартовала продажа билетов на пятый матч финала Кубка Гагарина между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» (6+). Встреча состоится 21 мая на домашнем льду железнодорожников. Попасть на игру хотят более 100 000 человек.

«Максимальная вместимость во время хоккейных матчей — 8905 человек», — написано на сайте «Арены-2000».

Финал хотят увидеть слишком много людей | Источник: читатель 76.RUФинал хотят увидеть слишком много людей | Источник: читатель 76.RU
Очередь достигла невероятных цифр | Источник: читатель 76.RUОчередь достигла невероятных цифр | Источник: читатель 76.RU
Число желающих в несколько десятков раз больше, чем мест | Источник: читатель 76.RUЧисло желающих в несколько десятков раз больше, чем мест | Источник: читатель 76.RU

«Половина Ярославля сегодня в очереди за билетами», — сообщила подписчица 76.RU Юлия.

Болельщики также пожаловались на работу сайта. Желающих посмотреть хоккей оказалось много.

«Сайт первые 15 минут лежал, потом начал выдавать какие-то сумасшедшие очереди и почему-то назад откидывать», — сообщила Юлия.

У «Арены-2000» выстроилась длинная живая очередь. Как сообщает очевидец с места, люди лезут вперед. На видео видно, как многие выходят из очереди и пытаются пройти ближе к началу.

За билетами на хоккей выстроилась очередь

Источник:

Yaroslavl Art / Telegram

«Здесь уже на женщин распускают руки мужчины. Происходит что-то невероятное. Очередь растянулась почти до конца, очень много людей. Все ругаются, все злые, и не понятно, нормальные это болельщики или перекупы», — сообщают в телеграм-канале Yaroslavl Art.

Ярославский «Локомотив» сыграет 19 мая вторую выездную игру. На льду «Трактора» команды встретятся в 17:00 по московскому времени. Посмотреть хоккей в Ярославле можно будет на фан-зонах.

Ярославцы сражаются за Кубок Гагарина. Однако у команды есть не менее значимые награды.

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Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Плей-офф Хоккей Кубок Гагарина
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