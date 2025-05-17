Как букмекеры оценивают шансы «Локомотива» и «Трактора». А вы согласны с названным фаворитом?

17 мая «Локомотив» и «Трактор» в третий раз в финальной серии встретятся на льду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Самые крупные букмекеры России оценили вероятный итог третьего матча (6+) «Локомотива» и «Трактора» в финале плей-офф. Все конторы определили фаворитом ярославский клуб и понизили коэффициенты команды. Подробнее — в материале наших коллег из 74.RU.

17 мая матч пройдет в Челябинске. Обычно это считается благоприятными условиями для принимающей команды, но букмекеры сделали коэффициент «Локомотива» на победу в матче ниже, чем у «Трактора».

Коэффициент — это показатель вероятности события по мнению букмекера. Фактически — множитель ставки. Например, если поставить 10 тысяч рублей на команду, у которой коэффициент 2.00, то в случае победы этой команды можно получить 20 тысяч.

Коэффициенты у первого букмекера Источник: сайт букмекера











Первая колонка в этой таблице — коэффициент «Трактора», вторая — за ничью, а третья — коэффициент «Локомотива». Во всех периодах и в основном времени у ярославцев множитель меньше. Это значит, что букмекер считает гостей фаворитами встречи. На них, по мнению конторы, поставит больше людей, соответственно, выплата будет меньше.

Коэффициент того, что в матче будет овертайм, — 3.80 (да) против 1.27 (нет). То есть букмекер считает, что игра закончится в основное время.

Коэффициенты у второго букмекера. Аналогичная ситуация: 2.80 у «Трактора» и 2.45 у «Локомотива» Источник: сайт букмекера











Коэффициенты у третьего букмекера. Отрыв примерно такой же, но в ярославскую команду верят чуть больше, чем в челябинскую Источник: сайт букмекера











Меж тем некоторые букмекеры уже принимают ставки на итог финальной серии. Тут шансы «Локомотива» оценивают значительно выше.

Коэффициент у ярославцев низкий, потому что букмекер считает их фаворитами. Много выиграть не получится Источник: сайт букмекера











Как букмекеры выбирают фаворитов?

Челябинец Даниил Белов (имя изменено по его просьбе) много лет профессионально занимается ставками. Он рассказал корреспонденту 74.RU, что фаворита выбирает сам букмекер, исходя из собственных представлений о командах.

«Букмекер видит, на какую команду уже сейчас ставят больше, — это влияет на коэффициент. Плюс специалисты учитывают состояние команд: какие игроки, сколько у них очков, у какой из команд было больше побед. В том числе в прошлых сериях», — объяснил Даниил.

Отсюда и получаются цифры множителей для ставок на каждую из команд.

«Меньший коэффициент на фаворитов дают, потому что большинство людей ставит на тех, кто, вероятно, победит. И букмекеру невыгодно держать на эту команду высокий множитель. Представьте для наглядности, что будет играть „Вашингтон Кэпиталз“ против „Челмета“. Ясное дело, что все будут ставить на первых, коэффициент у последних тогда будет, например, 10.0 — всё равно они не выиграют», — добавил Даниил.

По его словам, обычно лучше ставить на команду с меньшим коэффициентом. Да, заработать получится меньше, но шанс на победу выше.

Но в данном матче исключительный случай. Букмекеры и народ считают, что «Локомотив» сильнее «Трактора», но ненамного. Толком еще не определились. Тут, честно говоря, ставка на удачу, если вы не профессиональный аналитик хоккея, досконально помнящий каждый матч каждого игрока. Обычно на такие матчи стараются не ставить, а ищут варианты, где есть очевидные победитель и аутсайдер. И коэффициенты там 1 к 6, например. Даниил Белов профессиональный букмекер

Помимо ставки на победу команды, можно попытать удачу, предугадывая, сколько будет заброшено шайб и другие тонкости. Для этого на сайтах букмекеров есть отдельные графы: тотал, фора, комбо. Но туда для любительских ставок эксперты советуют не заглядывать.

Впрочем, к ставкам стоит подходить очень осторожно и вряд ли нужно рассматривать их как постоянный источник дохода.

«В теории можно зарабатывать, только если ты очень хорошо разбираешься в своем клубе и во всех клубах противников. Если знаешь все сильные и слабые стороны команды и можешь анализировать эти данные. Но даже при этом подводные камни никто не отменял. Нет гарантии, что именно в этом матче игроки не будут стоять на льду как деревяшки», — заключил Даниил.

Кто, по-вашему, сегодня выиграет в матче «Трактор» — «Локомотив»? «Трактор» выиграет в основное время «Локомотив» выиграет в основное время «Трактор» выиграет в овертайме «Локомотив» выиграет в овертайме