Планируется ли фан-зона для болельщиков «Локомотива» в Ярославле: ответ властей

Болельщики «Локомотива» хотят фан-зону Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Многие болельщики железнодорожников, увидев, как в Челябинске поддерживают «Трактор», захотели что-то подобное и у себя в городе. Планируется ли организация фан-зоны в Ярославле во время выездных игр (6+) «Локомотива»? Редакция 76.RU 14 мая уточнила в мэрии города.

«На сегодняшний день в мэрию Ярославля заявок на согласование на обустройство фан-зон финальных игр Кубка Гагарина не поступало», — ответили в городской администрации.

Читатели 76.RU поделились с нами мыслями, что хотят видеть в Ярославле в значимый для команды период.

«Как в официальные праздники город украшают флагами, сейчас тоже можно было бы украсить красными флагами с эмблемой „Локомотива“, ну и, конечно же, фан-зона для болельщиков», — предложила подписчица 76.RU Анна Маслова.

Болельщики хотят смотреть игры вместе и поддерживать команду.

«Хотелось бы огромный экран с трансляцией матчей», — сказала подписчица 76.RU Виктория.

Позже, вечером 14 мая, губернатор Ярославской области сообщил, что фан-зону для ярославцев все же организуют.

«Поручил оперативно проработать вопрос по организации фан-зон для трансляции матчей Кубка Гагарина. К ним приковано внимание тысяч болельщиков „Локомотива“. Трансляции начинаем с завтрашнего дня», — заявил Михаил Евраев.

Губернатор добавил, что важно обеспечить безопасность зрителей.