Планируется ли фан-зона для болельщиков «Локомотива» в Ярославле: ответ властей

Многие болельщики железнодорожников, увидев, как в Челябинске поддерживают «Трактор», захотели что-то подобное и у себя в городе. Планируется ли организация фан-зоны в Ярославле во время выездных игр (6+) «Локомотива»? Редакция 76.RU 14 мая уточнила в мэрии города.
«На сегодняшний день в мэрию Ярославля заявок на согласование на обустройство фан-зон финальных игр Кубка Гагарина не поступало», — ответили в городской администрации.
Читатели 76.RU поделились с нами мыслями, что хотят видеть в Ярославле в значимый для команды период.
«Как в официальные праздники город украшают флагами, сейчас тоже можно было бы украсить красными флагами с эмблемой „Локомотива“, ну и, конечно же, фан-зона для болельщиков», — предложила подписчица 76.RU Анна Маслова.
Болельщики хотят смотреть игры вместе и поддерживать команду.
«Хотелось бы огромный экран с трансляцией матчей», — сказала подписчица 76.RU Виктория.
Позже, вечером 14 мая, губернатор Ярославской области сообщил, что фан-зону для ярославцев все же организуют.
«Поручил оперативно проработать вопрос по организации фан-зон для трансляции матчей Кубка Гагарина. К ним приковано внимание тысяч болельщиков „Локомотива“. Трансляции начинаем с завтрашнего дня», — заявил Михаил Евраев.
Губернатор добавил, что важно обеспечить безопасность зрителей.
Во время игры (6+) «Локомотива» с «Трактором», которая прошла 13 мая, травмировались два хоккеиста железнодорожников. О состоянии Александра Радулова и Артура Каюмова читайте по ссылке.