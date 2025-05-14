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Город Финал плей-офф Планируется ли фан-зона для болельщиков «Локомотива» в Ярославле: ответ властей

Планируется ли фан-зона для болельщиков «Локомотива» в Ярославле: ответ властей

Многие горожане просили место для просмотра игр

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4 комментария
Болельщики «Локомотива» хотят фан-зону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU Болельщики «Локомотива» хотят фан-зону | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Болельщики «Локомотива» хотят фан-зону

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Многие болельщики железнодорожников, увидев, как в Челябинске поддерживают «Трактор», захотели что-то подобное и у себя в городе. Планируется ли организация фан-зоны в Ярославле во время выездных игр (6+) «Локомотива»? Редакция 76.RU 14 мая уточнила в мэрии города.

«На сегодняшний день в мэрию Ярославля заявок на согласование на обустройство фан-зон финальных игр Кубка Гагарина не поступало», — ответили в городской администрации.

Читатели 76.RU поделились с нами мыслями, что хотят видеть в Ярославле в значимый для команды период.

«Как в официальные праздники город украшают флагами, сейчас тоже можно было бы украсить красными флагами с эмблемой „Локомотива“, ну и, конечно же, фан-зона для болельщиков», — предложила подписчица 76.RU Анна Маслова.

Болельщики хотят смотреть игры вместе и поддерживать команду.

«Хотелось бы огромный экран с трансляцией матчей», — сказала подписчица 76.RU Виктория.

В Челябинске болельщики стоя смотрели матч | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ Челябинске болельщики стоя смотрели матч | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
В середине игры болельщики «Трактора» достали фонарики | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ середине игры болельщики «Трактора» достали фонарики | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
В фан-зоне Челябинска висят флажки с логотипом «Трактора» | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ фан-зоне Челябинска висят флажки с логотипом «Трактора» | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU

Позже, вечером 14 мая, губернатор Ярославской области сообщил, что фан-зону для ярославцев все же организуют.

«Поручил оперативно проработать вопрос по организации фан-зон для трансляции матчей Кубка Гагарина. К ним приковано внимание тысяч болельщиков „Локомотива“. Трансляции начинаем с завтрашнего дня», — заявил Михаил Евраев.

Губернатор добавил, что важно обеспечить безопасность зрителей.

Во время игры (6+) «Локомотива» с «Трактором», которая прошла 13 мая, травмировались два хоккеиста железнодорожников. О состоянии Александра Радулова и Артура Каюмова читайте по ссылке.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Кубок Гагарина Плей-офф КХЛ
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Комментарии
4
Гость
34 минуты
все наши руководители без пинка не умеют работать, да и с мозгами и мышлением большие проблемы ,им всё время народ должен подсказывать , что и как делать. Если нет выгоды они даже не пошевелятся.
Гость
1 час
>На сегодняшний день в мэрию Ярославля заявок на согласование на обустройство фан-зон финальных игр Кубка Гагарина не поступало Да сделайте, а мы примажемся, чисто мэрия. Небось бы и Евраев с Молчановым подтянулись с розами с детства за Локомотив посветиться и очков заработать. Самим не хватает подумать для людей сделать.
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