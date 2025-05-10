Оценили вратаря: главный тренер «Трактора» высказался об игре ярославского «Локомотива»

«Локомотив» сыграет в финале против «Трактора» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











10 мая про ярославский «Локомотив» высказались игроки и главный тренер челябинского «Трактора». Это произошло на открытой тренировке для журналистов перед финалом плей-офф. Слова игроков и тренера передает пресс-служба КХЛ.

« „ Локомотив “ строится не один сезон, это хорошая команда. Я нахожусь в контакте со своими коллегами из Северной Америки, мне часто звонят и задают вопросы, в том числе и об игроках „Локомотива“, и это знак того, что в Ярославле хорошие хоккеисты», — сообщил главный тренер «Трактора» Бернуа Гру.

КХЛ — хоккейная организация международного уровня, появившаяся в феврале 2008 года для популяризации и развития этого вида спорта в России.

Наставник челябинцев признался, «Локомотив» — команда не без изъянов, однако хорошо структурированная.

«У них очень хорошая защита, но того же я не могу сказать об их вратаре. Именно это едва ли не стало ключевым фактором в серии с „Авангардом“», — сказал Бернуа Гру.

Из хоккеистов к журналистам вышли вратарь «Трактора» Зак Фукале и нападающий Владимир Ткачев, который является капитаном команды. У голкипера журналисты поинтересовались, не является ли ярославский «Локомотив» для них неудобным соперником.

«Совершенно не важно, против кого мы играем», — признался Зак Фукале.

Капитан челябинской команды Владимир Ткачев рассказал журналистам, что хоккеисты стараются не перегружаться в эмоциональном плане, а подготовка к матчам идет полным ходом.

«„Локомотив “ — это организованная команда, которая строго играет в обороне. Нам надо быть уверенными в себе. Те вещи, которые привели нас в финал, ключевые. Реально ли обыгрывать „Локомотив“, игроков которого называют роботами? Всё реально, всё по силам», — передают слова Владимира Ткачева в пресс-службе КХЛ.