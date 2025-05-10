Оценили вратаря: главный тренер «Трактора» высказался об игре ярославского «Локомотива»

10 мая про ярославский «Локомотив» высказались игроки и главный тренер челябинского «Трактора». Это произошло на открытой тренировке для журналистов перед финалом плей-офф. Слова игроков и тренера передает пресс-служба КХЛ.
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КХЛ — хоккейная организация международного уровня, появившаяся в феврале 2008 года для популяризации и развития этого вида спорта в России.
Наставник челябинцев признался, «Локомотив» — команда не без изъянов, однако хорошо структурированная.
«У них очень хорошая защита, но того же я не могу сказать об их вратаре. Именно это едва ли не стало ключевым фактором в серии с „Авангардом“», — сказал Бернуа Гру.
Из хоккеистов к журналистам вышли вратарь «Трактора» Зак Фукале и нападающий Владимир Ткачев, который является капитаном команды. У голкипера журналисты поинтересовались, не является ли ярославский «Локомотив» для них неудобным соперником.
«Совершенно не важно, против кого мы играем», — признался Зак Фукале.
Капитан челябинской команды Владимир Ткачев рассказал журналистам, что хоккеисты стараются не перегружаться в эмоциональном плане, а подготовка к матчам идет полным ходом.
«„Локомотив
Вратари являются одними из ключевых игроков в плей-офф. Мы разобрали показатели статистики Зака Фукале и Даниила Исаева, голкипера «Локомотива».