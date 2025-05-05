В шаге от кубка: стал известен следующий соперник ярославского «Локомотива» в плей-офф. Разбор

5 мая ярославский «Локомотив» может выйти в финал Кубка Гагарина, если обыграет «Салават Юлаев» в пятом матче (6+) серии. В решающем этапе плей-офф железнодорожники могут встретиться с московским «Динамо» или челябинским «Трактором».
«„Локомотив» забирает оба матча в Уфе и не оставляет «Салавату Юлаеву» права на ошибку», — написали в телеграм-канале КХЛ.
«Локомотив» сыграет с «Трактором»
Для прохода в финал ярославцам, как и челябинцам, нужна всего одна победа. «Трактор» ведет в серии с московским «Динамо» со счетом — 3:1. Следующая встреча (6+) этой пары состоится 6 мая.
Челябинский «Трактор» занял первое место в Восточной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде команда сыграла против владивостокского «Адмирала» и победила со счетом 4:2, во втором против минского «Динамо». Серия завершилась победой со счетом 4:1.
В плей-офф с «Трактором» ярославская команда уже встречалась. Команды сошлись в третьем раунде сезона 23/24. Тогда «Локомотив» без особых проблем прошел соперника со счетом 4:0. Однако стоит учесть, в первом матче (6+) основной вратарь челябинской команды Зак Фукале получил травму. И тогда его место занял молодой голкипер Сергей Мыльников, для которого плей-офф 23/24 стал дебютным.
Первое, что нужно учесть в разборе соперника — вратарство. Зак Фукале — опытный канадский игрок. В регулярном чемпионате сыграл в 49 матчах, из них победных — 28. Углубимся в цифры, процент отраженных бросков голкипера — 92.1%, он должен стремится к 100. Для сравнения у Даниила Исаева, вратаря «Локомотива» — 92.4% в 41 матче.
Коэффициент надежности — следующий показатель стабильности вратарей. В идеале он должен стремиться к единице, то есть чем ниже, тем лучше. В этом показателе Даниил Исаев впереди, у него он составляет — 1.61. У Фукале — 2.15.
В нынешнем плей-офф Фукале, как и Исаев, — основной вратарь.
Второе, что нужно учесть — игры в регулярном чемпионате. Встречь в сезоне 24/25 было две, обе остались за ярославцами. На выезде «Локомотив» победил со счетом 5:3, дома — 4:2.
Одну из лидерских позиций среди бомбардиров в плей-офф занимает игрок «Трактора». Нападающий Максим Шабанов расположился на второй строчке топа. В 15 играх он набрал 16 очков. Шабанов также занимает четвертое место среди снайперов плей-офф.
Бомбардир — это хоккеист, забрасывающий шайбы и отдающий голевые передачи.
Снайпер — это игрок, забросивший наибольшее количество шайб в регулярном чемпионате.
Среди бомбардиров-защитников в топе плей-офф находятся сразу два игрока «Трактора». Это Григорий Дронов и Стивен Кэмпфер.
«Локомотив» сыграет с московским «Динамо»
Шанс, что «Локомотив» встретится с москвичами, мал. На их счету одна победа за четыре встречи. При счете 1:3 отыграться сложно. В случае прохода «Динамо», болельщикам ярославцев стоит напрячься, с москвичами у ярославцев возникало много сложностей в регулярном чемпионате.
Московское «Динамо» в первом раунде плей-офф обыграло питерский СКА со счетом в серии 4:2, с таким же счетом переиграло казанский «Ак Барс» во втором раунде. «Динамо» по итогам регулярного чемпионата заняло второе место Западной конференции.
За шесть встреч в регулярном чемпионате у «Локомотива» три проигранных и три победных матча. Среди лидеров у «Динамо» нападающие Никита Гусев, Уил Джордан и Максим Комтуа, известный эмоциональным стилем игры. Напомним, в одном из матчей (6+) он попытался спровоцировать 18-летнего нападающего «Локомотива» Егора Сурина.
Если говорить об индивидуальной статистике хоккеистов московского клуба, то стоит отметить Игоря Ожиганова, который занимает четвертое место среди бомбардиров-защитников, а также вратаря Владислава Подъяпольского.
Вышеописанная вратарская статистика — коэффициент надежности (2.16) и процент отраженных бросков (93.5%) — в плей-офф у него неплохие.
Однако стоит отметить приемущество «Локомотива» в лице Даниила Исаева, который занимает более высокие позиции.
Плей-офф близится к своему завершению. У многих игроков ярославского «Локомотива» заканчивается контракт в конце мая.