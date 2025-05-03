Контракты заканчиваются: какие защитники ярославского «Локомотива» могут покинуть клуб

Стало известно у каких хоккеистов ярославского «Локомотива» закончатся контракты в 2025 году Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Недавно мы рассказали о нападающих ярославского «Локомотива», у которых закончится контракт в 2025 году. Останутся ли они в клубе или продолжат карьеру на новом месте, мы узнаем не скоро. Однако контракты заканчиваются не только у нападающих, но и у защитников, а также у одного вратаря. Согласно информации на сайте ХК «Локомотива», дата истечения контрактов — 31 мая 2025 год.

В этом материале мы расскажем о защитниках, которые могут покинуть состав уже в конце мая.

Алексей Береглазов

Алексей Береглазов один из самых взрослых игроков команды Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











30-летний защитник дебютировал в «Локомотиве» в 2023 году. Родился Алексей в Магнитогорске и является воспитанником хоккейной школы Металлург Мг. С сезона 13/14 играл за «Металлург» до плей-офф 2020 года. После этого выступал за омский «Авангард» с сезона 20/21 по 22/23, потом перешел в ярославский клуб.

Дмитрий Симашев

Дмитрий Симашев задрафтован клубом НХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











20-летний хоккеист, родом из Костромы, стал первым игроком-дебютантом в КХЛ среди спортсменов 2005 года рождения. Он дебютировал в «Локомотиве» в 2022 году в матче против екатеринбургского «Автомобилиста». В 2023 году Дмитрий был задрафтован клубом НХЛ, то есть после окончания контракта он может продолжить карьеру за границей.

Мартин Гернат

Мартин Гернат родился в Словакии Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Словацкий защитник дебютировал в «Локомотиве» в 2023 году. Он родом из города Кошице. В сезоне 23/24 стал лучшим защитником по результативности в «Локомотиве». Тогда 32-летний хоккеист набрал 26 очков, из которых 8 шайб и 18 передач. Некоторые клубы, в которых играл Мартин Гернат до «Локомотива»: «Эдмонтон Ойл Кингз», «Оклахома-Сити Баронс», «Бейкерсфилд Кондорс», «Спарта», «Прешов», «Лозанна».

Марк Ульев

Марк Ульев проводит сезон, играя за молодежку и основную команду Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Защитник привлекал внимание общественности на уровне молодежного хоккея в ярославском «Локо». В конце сезона 23/24 он получил индивидуальный приз «Лучший защитник». За «Локомотив» дебютировал в 2023 году. 18 апреля 20-летний Марк Ульев вышел на лед вместе с ярославской молодежкой «Локо». Команда уступила сопернику в 1/4 плей-офф и прекратила участие в борьбе за Кубок Харламова. Подробнее — в нашем материале.

Богдан Киселевич

Богдан Киселевич присоединился к команде во время зимней паузы в КХЛ Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











24 декабря 2024 года в своем телеграм-канале «Локомотив» сообщил о подписании контракта с 35-летним защитником. Свою игровую карьеру он начал в сезоне 09/10 в череповецкой «Северстали». Потом играл с 2014 года по 2022 за московский ЦСКА. Следующим клубом Богдана стал омский «Авангард», в 2024 провел 25 игр за нижнекамский «Нефтехимик» после чего перешел в «Локомотив».

Никита Черепанов

Контракт Никиты Черепанова подходит к концу Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Защитник дебютировал за «Локомотив» в 2016 году, до этого играл в молодежке клуба с 2011. После выпуска из Молодежной хоккейной лиги играл в ВХЛ за ХК «Рязань». В сезоне 15/16 провел 49 игр за хабаровский «Амур». После чего перешел в казанский «Ак Барс». Но провел там всего 16 игр, и перебрался в Ярославль. Сейчас ему 29 лет.

Рушан Рафиков

Рушан Рафиков является одним из лидеров «Локомотива» Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











29-летний защитник играет за ярославский «Локомотив» с 2015 года. Он родился в Саратове и начинал играть в спортивной школе «Кристалл». В 11 лет приехал на просмотр в ярославский клуб, его взяли. Сегодня Рушан — стабильный игрок, он является одним из лидеров команды. В сезоне 23/24 Рушан стал лучшим среди защитников клуба по броскам.

Максим Майоров

Максим Майоров подменял основного вратаря молодежки в сезоне 23/24 Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU









