НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

переменная облачность, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 747мм 87%
Подробнее
2 Пробки
USD 81,49
EUR 92,84
Переделают дом в центре
Травма хоккеиста «Локомотива»
История каланчи в центре
Задержки поездов
Как употреблять чайный гриб
Опасная погода
Афиша на майские
Дайджест ко Дню Победы
Программа Дня Победы
Спорт Контракты заканчиваются: какие защитники ярославского «Локомотива» могут покинуть клуб

Контракты заканчиваются: какие защитники ярославского «Локомотива» могут покинуть клуб

Это может случиться уже в конце весны

200
Написать комментарий
Стало известно у каких хоккеистов ярославского «Локомотива» закончатся контракты в 2025 году | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа Стало известно у каких хоккеистов ярославского «Локомотива» закончатся контракты в 2025 году | Источник: Полина Авдошина / Городские медиа

Стало известно у каких хоккеистов ярославского «Локомотива» закончатся контракты в 2025 году

Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Недавно мы рассказали о нападающих ярославского «Локомотива», у которых закончится контракт в 2025 году. Останутся ли они в клубе или продолжат карьеру на новом месте, мы узнаем не скоро. Однако контракты заканчиваются не только у нападающих, но и у защитников, а также у одного вратаря. Согласно информации на сайте ХК «Локомотива», дата истечения контрактов — 31 мая 2025 год.

В этом материале мы расскажем о защитниках, которые могут покинуть состав уже в конце мая.

Алексей Береглазов

Алексей Береглазов один из самых взрослых игроков команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUАлексей Береглазов один из самых взрослых игроков команды | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Алексей Береглазов один из самых взрослых игроков команды

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

30-летний защитник дебютировал в «Локомотиве» в 2023 году. Родился Алексей в Магнитогорске и является воспитанником хоккейной школы Металлург Мг. С сезона 13/14 играл за «Металлург» до плей-офф 2020 года. После этого выступал за омский «Авангард» с сезона 20/21 по 22/23, потом перешел в ярославский клуб.

Дмитрий Симашев

Дмитрий Симашев задрафтован клубом НХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUДмитрий Симашев задрафтован клубом НХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Дмитрий Симашев задрафтован клубом НХЛ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

20-летний хоккеист, родом из Костромы, стал первым игроком-дебютантом в КХЛ среди спортсменов 2005 года рождения. Он дебютировал в «Локомотиве» в 2022 году в матче против екатеринбургского «Автомобилиста». В 2023 году Дмитрий был задрафтован клубом НХЛ, то есть после окончания контракта он может продолжить карьеру за границей.

Мартин Гернат

Мартин Гернат родился в Словакии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМартин Гернат родился в Словакии | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Мартин Гернат родился в Словакии

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Словацкий защитник дебютировал в «Локомотиве» в 2023 году. Он родом из города Кошице. В сезоне 23/24 стал лучшим защитником по результативности в «Локомотиве». Тогда 32-летний хоккеист набрал 26 очков, из которых 8 шайб и 18 передач. Некоторые клубы, в которых играл Мартин Гернат до «Локомотива»: «Эдмонтон Ойл Кингз», «Оклахома-Сити Баронс», «Бейкерсфилд Кондорс», «Спарта», «Прешов», «Лозанна».

Марк Ульев

Марк Ульев проводит сезон, играя за молодежку и основную команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМарк Ульев проводит сезон, играя за молодежку и основную команду | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Марк Ульев проводит сезон, играя за молодежку и основную команду

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Защитник привлекал внимание общественности на уровне молодежного хоккея в ярославском «Локо». В конце сезона 23/24 он получил индивидуальный приз «Лучший защитник». За «Локомотив» дебютировал в 2023 году. 18 апреля 20-летний Марк Ульев вышел на лед вместе с ярославской молодежкой «Локо». Команда уступила сопернику в 1/4 плей-офф и прекратила участие в борьбе за Кубок Харламова. Подробнее — в нашем материале.

Богдан Киселевич

Богдан Киселевич присоединился к команде во время зимней паузы в КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUБогдан Киселевич присоединился к команде во время зимней паузы в КХЛ | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Богдан Киселевич присоединился к команде во время зимней паузы в КХЛ

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

24 декабря 2024 года в своем телеграм-канале «Локомотив» сообщил о подписании контракта с 35-летним защитником. Свою игровую карьеру он начал в сезоне 09/10 в череповецкой «Северстали». Потом играл с 2014 года по 2022 за московский ЦСКА. Следующим клубом Богдана стал омский «Авангард», в 2024 провел 25 игр за нижнекамский «Нефтехимик» после чего перешел в «Локомотив».

Никита Черепанов

Контракт Никиты Черепанова подходит к концу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUКонтракт Никиты Черепанова подходит к концу | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Контракт Никиты Черепанова подходит к концу

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Защитник дебютировал за «Локомотив» в 2016 году, до этого играл в молодежке клуба с 2011. После выпуска из Молодежной хоккейной лиги играл в ВХЛ за ХК «Рязань». В сезоне 15/16 провел 49 игр за хабаровский «Амур». После чего перешел в казанский «Ак Барс». Но провел там всего 16 игр, и перебрался в Ярославль. Сейчас ему 29 лет.

Рушан Рафиков

Рушан Рафиков является одним из лидеров «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUРушан Рафиков является одним из лидеров «Локомотива» | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Рушан Рафиков является одним из лидеров «Локомотива»

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

29-летний защитник играет за ярославский «Локомотив» с 2015 года. Он родился в Саратове и начинал играть в спортивной школе «Кристалл». В 11 лет приехал на просмотр в ярославский клуб, его взяли. Сегодня Рушан — стабильный игрок, он является одним из лидеров команды. В сезоне 23/24 Рушан стал лучшим среди защитников клуба по броскам.

Максим Майоров

Максим Майоров подменял основного вратаря молодежки в сезоне 23/24 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUМаксим Майоров подменял основного вратаря молодежки в сезоне 23/24 | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Максим Майоров подменял основного вратаря молодежки в сезоне 23/24

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

20-летний вратарь провел за «Локомотив» две игры в сезоне 24/25. Максим играл против «Барыса» и «Металлурга». До КХЛ он играл в ярославской молодежке «Локо». В сезоне 23/24 принял участие в 15 матчах, в 24/25 в 23-х.

ПО ТЕМЕ
Варвара КиселёваВарвара Киселёва
Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив КХЛ Хоккей Спорт
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Белый налет на языке и жжение во рту». Стоматолог рассказала, опасны ли электронные сигареты для зубов
Ольга Альбова
Мнение
Заклеил кариес и пошел дальше? Стоматолог рассказала правду о пломбах: 4 мифа, в которые пора перестать верить
Виктория Мордвинцева
Мнение
«Единственная справка, что мы выдаем, — о смерти»: врач скорой помощи — о ложных вызовах и хитрых пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
В России воскресили важную ипотечную программу, но даже банки не понимают, как с ней работать. В чем проблема?
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«На руки около 420 тысяч, но я собой доволен не совсем»: как живет, сколько получает и на что тратит айтишник
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление