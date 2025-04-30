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Спорт Футболисты «Спартака» и «Динамо» вышли на поле с портретами ветеранов

Футболисты «Спартака» и «Динамо» вышли на поле с портретами ветеранов

«Бессмертный полк» на стадионе стал частью мемориальной кампании к 80-летию Победы

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В акции приняли участие футболисты клубов, арбитры и воспитанники спортшкол | Источник: РФСВ акции приняли участие футболисты клубов, арбитры и воспитанники спортшкол | Источник: РФС

В акции приняли участие футболисты клубов, арбитры и воспитанники спортшкол

Источник:

РФС

Российские футболисты присоединились к проекту «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Мемориальная компания стартовала в преддверие 80-летия Победы. Ее запустил Российский футбольный союз при поддержке управления администрации президента по общественным проектам.

На 80-й минуте матча болельщики присоединились с караоке-флешмобу и исполнили на трибунах легендарную «Катюшу»

Источник:

РФС

Первыми участниками акции стали полуфиналисты Кубка России по футболу, старейшие московские клубы «Спартак» и «Динамо». Футболисты, арбитры и юные воспитанники столичных спортивных школ вышли на поле с портретами своих предков — участников Великой Отечественной войны. Легионеры клубов — с портретами ветеранов-фронтовиков.

Перед матчем народная артистка России Екатерина Гусева исполнила песню «Десятый наш десантный батальон» | Источник: РФСПеред матчем народная артистка России Екатерина Гусева исполнила песню «Десятый наш десантный батальон» | Источник: РФС

Перед матчем народная артистка России Екатерина Гусева исполнила песню «Десятый наш десантный батальон»

Источник:

РФС

— «Бессмертный полк» продолжится на кубковых матчах в Москве, где сыграют «Локомотив» и «Ростов», а также в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» — ЦСКА. Помимо матчей Кубка России, акция «Бессмертный полк» пройдёт 10–12 мая на всех матчах РПЛ, Первой и Второй лиги. В ней примут участие более 70 команд из 50 регионов страны, — сообщили в Департаменте мероприятий РФС.

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