Футболисты «Спартака» и «Динамо» вышли на поле с портретами ветеранов

Российские футболисты присоединились к проекту «Одна на всех: команда, Родина, Победа!». Мемориальная компания стартовала в преддверие 80-летия Победы. Ее запустил Российский футбольный союз при поддержке управления администрации президента по общественным проектам.

Первыми участниками акции стали полуфиналисты Кубка России по футболу, старейшие московские клубы «Спартак» и «Динамо». Футболисты, арбитры и юные воспитанники столичных спортивных школ вышли на поле с портретами своих предков — участников Великой Отечественной войны. Легионеры клубов — с портретами ветеранов-фронтовиков.

— «Бессмертный полк» продолжится на кубковых матчах в Москве, где сыграют «Локомотив» и «Ростов», а также в Санкт-Петербурге на матче «Зенит» — ЦСКА. Помимо матчей Кубка России, акция «Бессмертный полк» пройдёт 10–12 мая на всех матчах РПЛ, Первой и Второй лиги. В ней примут участие более 70 команд из 50 регионов страны, — сообщили в Департаменте мероприятий РФС.