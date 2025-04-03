Главный тренер ХК «Торпедо» сделал заявление после разгрома от ярославцев

Игра 31 марта завершилась со счетом 4:2 в пользу соперников Источник: ХК «Торпедо» / Vk.com











Хоккеисты ярославского «Локомотива» победили нижегородское «Торпедо» в первом раунде плей-офф. Четыре встречи команд завершились победой железнодорожников. «Торпедо» закончил участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Результаты четвертой игры (6+) во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

«По моему мнению, из четырёх игр мы могли выиграть три. Мы не уступили им за явным преимуществом, как многие предполагали. Нам не хватило креатива. Наши мальчишки пока не готовы обыгрывать такие команды. Они — хорошие ребята, но они только начинают. Я горжусь, что мы делаем в этой команде, как мы работаем с мальчишками», — сообщил главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Четвертый матч серии состоялся в Нижнем Новгороде 2 апреля. Он завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива». В трех предыдущих матчах победа также оставалась на стороне железнодорожников. Ярославцы в первом матче победили со счетом 3:1, во втором — 2:0, в третьем — 4:2.

По словам Игоря Ларионова, в предпоследнем матче хоккеисты показали хорошую игру, но добиться желаемого результата не вышло.

«Не хватило чуть-чуть. Пара ошибок, которые мы совершили, оказались фатальными», — отметил главный тренер «Торпедо» на пресс-конференции после третьей игры.