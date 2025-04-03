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Спорт Главный тренер ХК «Торпедо» сделал заявление после разгрома от ярославцев

Главный тренер ХК «Торпедо» сделал заявление после разгрома от ярославцев

Публикуем его слова

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17 комментариев
Игра 31 марта завершилась со счетом 4:2 в пользу соперников | Источник: ХК «Торпедо» / Vk.comИгра 31 марта завершилась со счетом 4:2 в пользу соперников | Источник: ХК «Торпедо» / Vk.com

Игра 31 марта завершилась со счетом 4:2 в пользу соперников

Источник:

ХК «Торпедо» / Vk.com

Хоккеисты ярославского «Локомотива» победили нижегородское «Торпедо» в первом раунде плей-офф. Четыре встречи команд завершились победой железнодорожников. «Торпедо» закончил участие в розыгрыше Кубка Гагарина. Результаты четвертой игры (6+) во время послематчевой пресс-конференции прокомментировал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

«По моему мнению, из четырёх игр мы могли выиграть три. Мы не уступили им за явным преимуществом, как многие предполагали. Нам не хватило креатива. Наши мальчишки пока не готовы обыгрывать такие команды. Они — хорошие ребята, но они только начинают. Я горжусь, что мы делаем в этой команде, как мы работаем с мальчишками», — сообщил главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

Четвертый матч серии состоялся в Нижнем Новгороде 2 апреля. Он завершился со счетом 2:1 в пользу «Локомотива». В трех предыдущих матчах победа также оставалась на стороне железнодорожников. Ярославцы в первом матче победили со счетом 3:1, во втором — 2:0, в третьем — 4:2.

По словам Игоря Ларионова, в предпоследнем матче хоккеисты показали хорошую игру, но добиться желаемого результата не вышло.

«Не хватило чуть-чуть. Пара ошибок, которые мы совершили, оказались фатальными», — отметил главный тренер «Торпедо» на пресс-конференции после третьей игры.

В одной из игр с нижегородцами 18-летний нападающий травмировался и покинул лед в крови.

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Комментарии
17
Гость
6 часов
Мне Ларионов нравился как игрок и сейчас нравится как тренер. В команде просто не хватает опытных хоккеистов, но наживают опыт сами и год от года игра становится лучше.
Гость
3 апреля, 12:52
2:1 не сказал бы, что это разгром, но для завлекающего заголовка вполне подойдёт.
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