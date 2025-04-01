Хоккеист ярославского «Локомотива» покинул лед в крови. Видео

Егор Сурин врезался в ворота Источник: Торпедо — Локомотив | КХЛ Обзор Кубка Гагарина 2025 «Вконтакте» | Матч № 3 | 31.03.2025











31 марта во время игры (6+) между «Локомотивом» и «Торпедо» ярославский нападающий Егор Сурин на полной скорости влетел в ворота соперника. Хоккеиста увели с командной скамьи, его лицо было в крови. Уходя со льда, игрок приложил руку к окровавленному лицу.

«Он разбил себе губу», — подтвердили в пресс-службе ярославского «Локомотива».

Егор Сурин «летел» в сторону ворот на большой скорости Источник: Торпедо — Локомотив | КХЛ Обзор Кубка Гагарина 2025 «Вконтакте» | Матч № 3 | 31.03.2025

Во втором периоде Сурин вышел на лед в специальной защитной маске. После игры в свой телеграм-канал он записал видео-сообщение, где видны последствия столкновения с воротами.

«У меня все хорошо, если вы переживали. Наоборот даже лучше стало», — заверил о своем состоянии Егор Сурин в телеграм-канале.

Хоккеист записал обращение к подписчикам Источник: «в гостях у СУРЫ» \ T.me