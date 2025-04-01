Хоккеист ярославского «Локомотива» покинул лед в крови. Видео

31 марта во время игры (6+) между «Локомотивом» и «Торпедо» ярославский нападающий Егор Сурин на полной скорости влетел в ворота соперника. Хоккеиста увели с командной скамьи, его лицо было в крови. Уходя со льда, игрок приложил руку к окровавленному лицу.
«Он разбил себе губу», — подтвердили в пресс-службе ярославского «Локомотива».
Во втором периоде Сурин вышел на лед в специальной защитной маске. После игры в свой телеграм-канал он записал видео-сообщение, где видны последствия столкновения с воротами.
«У меня все хорошо, если вы переживали. Наоборот даже лучше стало», — заверил о своем состоянии Егор Сурин в телеграм-канале.
Как прошел третий матч (6+) между «Локомотивом» и «Торпедо» в первом раунде плей-офф вы можете прочитать у нас в материале.