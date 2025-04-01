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Спорт Хоккеист ярославского «Локомотива» покинул лед в крови. Видео

Хоккеист ярославского «Локомотива» покинул лед в крови. Видео

Что произошло

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1 комментарий
Егор Сурин врезался в ворота | Источник: Торпедо&nbsp;— Локомотив | КХЛ Обзор Кубка Гагарина 2025 «Вконтакте» | Матч № 3 | 31.03.2025Егор Сурин врезался в ворота | Источник: Торпедо&nbsp;— Локомотив | КХЛ Обзор Кубка Гагарина 2025 «Вконтакте» | Матч № 3 | 31.03.2025

Егор Сурин врезался в ворота

Источник:

Торпедо — Локомотив | КХЛ Обзор Кубка Гагарина 2025 «Вконтакте» | Матч № 3 | 31.03.2025

31 марта во время игры (6+) между «Локомотивом» и «Торпедо» ярославский нападающий Егор Сурин на полной скорости влетел в ворота соперника. Хоккеиста увели с командной скамьи, его лицо было в крови. Уходя со льда, игрок приложил руку к окровавленному лицу.

«Он разбил себе губу», — подтвердили в пресс-службе ярославского «Локомотива».

Егор Сурин «летел» в сторону ворот на большой скорости

Источник:

Торпедо — Локомотив | КХЛ Обзор Кубка Гагарина 2025 «Вконтакте» | Матч № 3 | 31.03.2025

Во втором периоде Сурин вышел на лед в специальной защитной маске. После игры в свой телеграм-канал он записал видео-сообщение, где видны последствия столкновения с воротами.

«У меня все хорошо, если вы переживали. Наоборот даже лучше стало», — заверил о своем состоянии Егор Сурин в телеграм-канале.

Хоккеист записал обращение к подписчикам

Источник:

«в гостях у СУРЫ» \ T.me

Как прошел третий матч (6+) между «Локомотивом» и «Торпедо» в первом раунде плей-офф вы можете прочитать у нас в материале.

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Варвара Киселёва
корреспондент
Локомотив Травма Хоккеист Плей-офф КХЛ
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Комментарии
1
Гость
30 минут
Надоели вы со своей рекламой!!!
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