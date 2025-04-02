Ярославский «Локомотив» разгромил первого соперника в плей-офф. Что дальше

Игорь Никитин привел команду к победе в первом раунде Источник: Кирилл Поверинов/ 76.RU











2 апреля ярославский «Локомотив» одержал победу в матче над нижегородским «Торпедо». Игра (6+) завершилась счетом 2:1. Ярославцы первыми вышли в четвертьфинал и теперь ждут своего следующего соперника. Железнодорожники победили в первом раунде плей-офф со счетом 4:0.

«"Торпедо» доставило много проблем. Благодарим их за это. Потому что нужно уметь играть такие матчи, на таких скоростях. Теперь у нас будет время перезагрузиться», — подвел итог игровой серии Игорь Никитин.

Как прошла последняя игра в первом раунде?

Первый период остался безголевым. Во втором свою первую шайбу в плей-офф за «Локомотив» смог забросить нападающий Александр Радулов. Поразить ворота соперника удалось в большинстве. Ярославский хоккеист Рихард Паник также отличился заброшенной шайбой. Ему понадобилось чуть больше четырех минут, чтобы сделать счет 2:0 в конце второй двадцатиминутки.

«Это очень тонкая грань. Мы просто знали, как нужно играть против „Торпедо“. Соперник заставили своей игрой в регулярке (в регулярном чемпионате — Прим.Ред.) отнестись к играм серьезно. Когда команда существует единым кулаком и каждый знает что делать, тогда намного проще», — сказал Игорь Никитин.

Даниил Исаев держал ворота под замком до последних минут третьего периода. Соперник забросил единственную шайбу за матч. Итоговый счет встречи — 2:1 в пользу ярославской команды.

«Есть костяк команды. Молодым ребятам все четыре игры сложно сыграть, тому же Сурину и Буту. Плей-офф это характер. Костяк команды должен быть с характером», — сообщил Игорь Никитин.

Что ждет ярославскую команду дальше?

«Локомотив» вышел в четвертьфинал первым. Ярославская команда завершила серию со счетом 4:0, став единственной с таким достижением. Впереди у «Локомотива» второй раунд с восточной командой. Бывший соперник «Локомотива» — «Торпедо» прекратило участие в розыгрыше Кубка Гагарина и осталось единственной командой, которая не победила ни в одном из матчей в текущем плей-офф.

«Следующий соперник будет приличного уровня», — рассуждал на пресс-конференции Игорь Никитин.

«Локомотив» ждет следующего соперника Источник: Турнирная таблица, КХЛ











На пресс-конференции журналисты спросили, не верит ли Игорь Никитин в суеверия: мол, если побеждаешь со счетом 4:0.

«Я и выигрывал, и проигрывал. Закономерности не нужно искать. Нужно жить тем, чем занимаешься», — подытожил Игорь Никитин.

Ранее у главного наставника «Локомотива» уже спрашивали, как он относится к суевериям, которые связаны с Кубком Континента.