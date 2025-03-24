Главный тренер ярославского «Локомотива» рассказал о состоянии тяжело травмированного нападающего

Игорь Никитин рассказал о здоровье травмированного хоккеиста Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











Главный тренер команды Игорь Никитин и нападающий Георгий Иванов рассказали, в каком состоянии находится ранее травмированный нападающий Степан Никулин. Они высказались во время открытой тренировки перед первым раундом плей-офф.

«Степу прооперировали, а так все парни в строю», — рассказал о состоянии подопечного игрока Игорь Никитин.

Хоккеисты «Локомотива» отметили нехватку Степана Никулина. Нападающий Артур Каюмов ранее рассказал, что они оставляют место для травмированного товарища за воротами. Эту традицию поддерживает и Георгий Иванов.

Перед началом матча игроки съезжаются к вратарю. Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Дмитрий Симашев встают за ними и кладут руки на плечи друг друга. Когда кто-то из игроков отсутствует ребята оставляют место для него.

«Степа — это важная часть команды. И конечно, это — потеря. Но он все равно с нами, будет давать сил, мы будем биться за него. А он все что может, будет делать для нас», — рассказал о друге нападающий Георгий Иванов.

Степан Никулин провел 59 игр за «Локомотив» в сезоне 24/25. Нападающий набрал 24 очка, из которых 9 шайб и 15 результативных передач. Последний раз он становился автором заброшенной шайбы 20 февраля в матче против «Куньлунь Ред Стар» (6+). Игрок получил травму 14 марта.