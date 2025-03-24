НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+4°C

Сейчас в Ярославле
Погода+4°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

3 м/c,

южн.

 751мм 81%
Подробнее
4 Пробки
USD 84,19
EUR 92,34
Продают участок под базу отдыха
Без воды из-за обмеления Волги
ДТП с машиной скорой
Чего ждать от погоды
Оранжевый уровень из-за обмеления рек
Загадочная спираль в небе
Выплаты мамам после 30 лет
Уволили главврача
Как обмелела Волга
Построят аква-отель
Спорт Главный тренер ярославского «Локомотива» рассказал о состоянии тяжело травмированного нападающего

Главный тренер ярославского «Локомотива» рассказал о состоянии тяжело травмированного нападающего

Публикуем его заявление

18 857
6 комментариев
Игорь Никитин рассказал о здоровье травмированного хоккеиста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин рассказал о здоровье травмированного хоккеиста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин рассказал о здоровье травмированного хоккеиста

Источник:

Главный тренер команды Игорь Никитин и нападающий Георгий Иванов рассказали, в каком состоянии находится ранее травмированный нападающий Степан Никулин. Они высказались во время открытой тренировки перед первым раундом плей-офф.

«Степу прооперировали, а так все парни в строю», — рассказал о состоянии подопечного игрока Игорь Никитин.

Хоккеисты «Локомотива» отметили нехватку Степана Никулина. Нападающий Артур Каюмов ранее рассказал, что они оставляют место для травмированного товарища за воротами. Эту традицию поддерживает и Георгий Иванов.

Перед началом матча игроки съезжаются к вратарю. Степан Никулин, Георгий Иванов, Артур Каюмов и Дмитрий Симашев встают за ними и кладут руки на плечи друг друга. Когда кто-то из игроков отсутствует ребята оставляют место для него.

«Степа — это важная часть команды. И конечно, это — потеря. Но он все равно с нами, будет давать сил, мы будем биться за него. А он все что может, будет делать для нас», — рассказал о друге нападающий Георгий Иванов.

Степан Никулин провел 59 игр за «Локомотив» в сезоне 24/25. Нападающий набрал 24 очка, из которых 9 шайб и 15 результативных передач. Последний раз он становился автором заброшенной шайбы 20 февраля в матче против «Куньлунь Ред Стар» (6+). Игрок получил травму 14 марта.

23 марта свой день рождения праздновал Игорь Никитин. Мы подробно рассказали историю любимого тренера ярославских болельщиков.

ПО ТЕМЕ
Локомотив Арена-2000 Плей-офф КХЛ Хоккей
Лайк
LIKE4
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
6
Гость
25 марта, 09:49
Степы будет не хватать в матче с Авангардом!
Гость
24 марта, 20:06
То парня с 💩 смешать были готовы, а теперь ведущим игроком окрестили...
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
«Устраиваю голодную диету»: пенсионерка поделилась своими расходами — она ведет дневник своих трат
Татьяна, пенсионерка
Мнение
«Могу перепутать названия улиц и не выбраться из соседнего двора». Журналистка — откровенно о том, как она живет и работает с дислексией
Маша Вишенина
Мнение
«Сетевые магазины убили нашу торговлю»: злая колонка фермера, бизнес которого оказался на грани закрытия
Владимир Тырышкин
Мнение
«Покупатели жестко торгуются»: стоит ли сейчас продавать квартиру и как не продешевить
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
«Просто так встать из-за стола опасно». Как картежники обманывают бизнесменов на крупные суммы
Ольга Новгородова
HR-директор
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление