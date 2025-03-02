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Спорт «Моментов было достаточно»: тренер Игорь Никитин откровенно высказался о победе «Локомотива»

«Моментов было достаточно»: тренер Игорь Никитин откровенно высказался о победе «Локомотива»

Хоккеисты играли с ХК «Сочи»

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1 комментарий
Игорь Никитин прокомментировал игру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUИгорь Никитин прокомментировал игру | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Игорь Никитин прокомментировал игру

Источник:

Вечером 2 марта ярославский «Локомотив» одержал победу над ХК «Сочи» (6+). Железнодорожники начали выезд победой со счетом 4:2. После матча свои комментарии дал главный тренер команды Игорь Никитин.

Ярославцам потребовалось чуть больше минуты, чтобы пробить вратаря сочинцев. Александр Радулов открыл счет матча. Недолго пришлось ждать и вторую шайбу. Егор Сурин продолжает набирать очки уже четыре матча подряд. Перед вторым периодом счет был в пользу ярославцев — 2:0

— Два с половиной периода играли хорошо. Потом рано уверились в своей победе, поэтому дали шанс ХК «Сочи», — объяснил Игорь Никитин.

Второй период начался с ловко заброшенной шайбы Артуром Каюмовым. Нападающий имеет на своем счету уже 40 очков. В конце второго игрового отрезка сочинцы смогли реализовать атаку. Игрок Андрей Никонов сократил отставание от ярославцев.

Однако за 8 секунд до перерыва нападающий «Локомотива» Рихард Паник забросил четвертую шайбу.

— Это хоккей, там за 8 секунд забросили шайбу, а за 4:52 не забросили, хотя моментов было достаточно. Можно конечно, какие-то выводы делать, но это не мой конек, — сказал Игорь Никитин.

Третий период остался проигранным ярославцами. Железнодорожники не забросили ни одну шайбу в последнем периоде. Однако сопернику удалось это сделать. Амир Гараев делает счет 2:4. Даже несмотря на это, победа на счету «Локомотива». Четыре из четырех встреч с сочинской командой за ярославцами.

— Самая главная мотивация — это сохранять свой уровень и к основным играм подойти с гармонией головы и сердца, — прокомментировал Игорь Никитин.

Сейчас «Локомотив» занимает первое место в Регулярном чемпионате. На счету команды 91 очко. Юбилярами матча стали нападающий Павел Красковский и защитник Богдан Киселевич. Первый провел 600 матчей в КХЛ, второй — 800.

— Я не думаю, что это дополнительная мотивация, парни заслужили своей игрой на таком уровне, поэтому им мои поздравления, — поздравил игроков Игорь Никитин.

Даниил Исаев провел матч основным вратарем. Голкипер отразил 19 из 21 броска. 4 марта продолжится выездная серия для «Локомотива». Следующим соперником для ярославцев станет череповецкий «Северсталь» (6+).

Ранее стало известно о дисквалификации нападающего Степана Никулина.

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Комментарии
2
Гость
11 минут
Супер!!! Парни ждём кубок Гагарина!!!
Гость
1 минута
Я за Сочи болел! Хоть и в командировке в Ярославле, но Локо не люблю!
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