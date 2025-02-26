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Спорт Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали и выписали ему денежный штраф

Нападающего «Локомотива» дисквалифицировали и выписали ему денежный штраф

Степан Никулин подвергся наказанию

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3 комментария
Степан Никулин под № 13 в ожидании реакции судей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUСтепан Никулин под № 13 в ожидании реакции судей | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Степан Никулин под № 13 в ожидании реакции судей

Источник:

26 февраля Континентальная хоккейная лига приняла решение о дисквалификации игрока ярославского «Локомотива» Степана Никулина на один матч. Кроме того, ему будет выписан денежный штраф.

— На основании представленных материалов принято решение оставить без изменений наказание, наложенное на нападающего «Локомотива» Степана Никулина, — сообщили в КХЛ.

На 49-ой минуте матча Степан Никулин нанес колющий удар Максиму Комтуа. За это судьи выписали ему штраф 5+20. Пятиминутный штраф за Никулина отсидел нападающий Никита Кирьянов. В итоге в матче против московского «Динамо» ярославская команда проиграла со счетом 1:3.

Напомним, что сразу после матча по этому поводу высказался главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин. В целом он характеризовал игру так:

— Мы не полностью выложились, поэтому такой результат, — объяснил Игорь Никитин.

Делом Никулина занимался спортивно-дисциплинарный комитет. Нападающий пропустит игру с ХК «Сочи» (6+) 2 марта. Впереди у «Локомотива» выездная серия игр.

Ранее были опубликованы кадры с матча «Локомотив» — «Динамо-Москва».

Эксклюзив с прошедшего матча в нашем телеграмм-канале:

Для подписчиков 76.RU мы проводили трансляцию с матча

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Локомотив Хоккей Дисквалификация Спорт КХЛ
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Комментарии
3
Гость
1 час
а когда за плевки будут штрафовать?
Гость
48 минут
Что то Локомотив стал часто проигрывать ,игра сломалась, нападения нет,игроки постоянно удаляются.
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