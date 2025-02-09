«Брусья рассыпались во все стороны»: как гимнастка Людмила Турищева чудом избежала трагедии

За выступлениями Людмилы Турищевой с замиранием сердца следили все поклонники спортивной гимнастики Источник: Вячеслав Ундасин / Фотохроника ТАСС











Первый в истории Кубок мира по спортивной гимнастике мог стать для Людмилы Турищевой последним. В 1975 году в Лондоне спортивный путь 23-летней гимнастки чудом не оборвался: стоило спортсменке завершить упражнения на разновысоких брусьях, как снаряд за ее спиной обрушился. Турищева не обратила на это никакого внимания. И только потом, увидев свое выступление на видео, ужаснулась. Впрочем, вряд ли она бы сделала всё по-другому. Привычки сдаваться у нее не было, а за спиной стоял Советский Союз.

Источник: Городские медиа

«Если проиграешь, ты преступник»

Что всегда отличало Людмилу Турищеву, так это небывалые стойкость и работоспособность. Талант спортивной гимнастки в ней разглядел известный тренер Ким Вассерман. Он же пришел к родителям будущей чемпионки, чтобы уговорить их отдать дочь в спорт. Те ни в какую не соглашались, и Вассерман трижды общался с Турищевыми, пока не убедил, что у них подрастает великая спортсменка.

Вассерман не прогадал. С первых дней юная спортсменка занималась с невероятной отдачей, показывала чудеса трудолюбия, оттачивала до идеала каждую комбинацию, развивалась не по дням, а по часам. Вскоре в родном Грозном Турищевой стало тесно, и она переехала в Ростов, где попала в группу к Владиславу Растороцкому.

Владислав Растороцкий придумал для Людмилы Турищевой сложную программу подготовки, но она с легкостью с ней справлялась Источник: ТАСС











Тренер разработал для спортсменки жесткую диету и тяжелейшую программу тренировок, но это не поколебало ее энтузиазма. В результате у девушки практически не было конкурентов, и она доказывала это, одерживая одну победу за другой. В 1968 году она получила приглашение в олимпийскую сборную СССР и в 16 лет стала олимпийской чемпионкой на Играх в Мехико, в 1972-м взяла два золота на мюнхенской Олимпиаде, а в 1976-м — еще одно, на Играх в Монреале. Позже Турищева признавалась, что не только старания и мастерство обеспечили ей победы.

Советские гимнастки, завоевавшие золотые медали в командном первенстве на XIX летних Олимпийских играх, после церемонии награждения Источник: Виктор Шандрин / ТАСС











— Нас заряжали пропагандой, примерами военных лет, — вспоминала Турищева. — В Мюнхене каждому члену советской команды твердили: «Это логово фашистского зверя, которого мы победили, и, если проиграешь, ты преступник. Нет права уступить». Атмосфера нагнеталась так, что выступать было невероятно тяжело морально, было особое волнение, чрезмерный контроль над своими движениями. И если спортсмен получал не золото, а серебро, на него смотрели чуть ли не как на изменника родины. Когда он приезжал домой, его даже не поздравляли. К тем, кто не выполнил план, относились с каким-то налетом пренебрежения.

«Я не вправе была подвести Советский Союз»

Отнести Людмилу Турищеву к числу преступников и предателей у советских властей не было ни единой возможности. За время спортивной карьеры она выиграла четыре олимпийских золота, семь раз возвращалась с победой с чемпионата мира, восемь раз становилась чемпионкой Европы, в ее копилке в общей сложности 137 международных наград.

Кажется, Людмиле Турищевой с легкостью поддавался каждый снаряд и каждый номер Источник: Виктор Будан, Вячеслав Ундасин / ТАСС











Самым «урожайным» для Турищевой стал Кубок мира 1975 года в Лондоне. На нем она взяла пять золотых медалей из пяти возможных. Это был первый Кубок мира в истории, и для советской гимнастки он едва не закончился трагедией. Выступая на разновысоких брусьях, она рисковала получить тяжелую травму. Всё из-за того, что снаряд натурально начал разваливаться под спортсменкой. Предчувствуя это, гимнастка не завершила последний элемент.

— В конце упражнения, когда выполнить осталось несколько элементов, чувствую: что-то с брусьями происходит неладное. «Что же делать?» — мелькнула мысль, — рассказывала позже Турищева. — Исполнила оборот на нижней жерди, усилием мышц живота оттолкнулась от брусьев и сделала так называемый срыв. Выполняя этот элемент, я, наверное, отбросила брусья назад, а сама вылетела слегка вперед. При этом, поскольку натяжение было уже недостаточным, не смогла выполнить запланированный поворот на 360 градусов, просто сделала, как мы говорим, прямой соскок.

Стоило ей встать на ноги, как за ее спиной по частям рассыпались брусья. Зал ахнул, у болельщиков замерли сердца, и только Людмила Турищева не подала вида.

Источник: Vine Video / Vk.com

— Очень редкий случай. Можно даже сказать, уникальный — чтобы брусья рассыпались во все стороны. У меня в практике было впервые, — делился воспоминаниями заслуженный тренер СССР Владислав Растороцкий. — Когда я увидал, что брусья рушатся, кричу: «Люда, убегай!» Потому что сзади падала жердь. Если бы жердь упала — а она весом 20–25 кг — на голову, то могло бы кончиться трагическим случаем. Но она как вкопанная встала. В этом отразилась вся ее любовь к гимнастике.

Но Людмила Турищева рассказывала, что дело не только в любви к гимнастике.

— На рухнувшие брусья даже не оглядывалась, ведь меня волновала оценка. У меня не было права подвести ни себя, ни Советский Союз, — признавалась Турищева. — Сказалась подготовка и мастерство, доведенное до автоматизма. Что произошло бы, упади брусья на меня во время номера? Придавило бы жердочкой или станиной железной, но я не хочу об этом думать даже. Я была готова к серьезной борьбе, меня ничто не могло напугать, но, признаюсь, я ужаснулась, когда после финала соревнований посмотрела видеозапись инцидента.

«Выбор оказался правильным»

Следующий сезон стал последним в карьере Турищевой. На Олимпиаде в Монреале она взяла золото в командном первенстве, два серебра за выполнение вольных упражнений и опорного прыжка и бронзу в личном многоборье. Но с той Олимпиады она увезла нечто большее, чем награды.

На тех Играх гимнастка познакомилась со своим будущим мужем — украинским легкоатлетом Валерием Борзовым. Между молодыми людьми завязались теплые отношения, в Канаде они сходили на первое свидание, после которого Турищева оставила спортсмену номер своего телефона. Разъехавшись по домам, молодые люди часто созванивались, но довольно быстро поняли, что долго так продолжаться не может.

— Я полюбила его за честность, спокойствие, уверенность в своих силах и голубые глаза, — признавалась Турищева. — Валерий произвел впечатление — я увидела сильного мужчину. Выбор оказался правильным.

Всего через год телефонного общения Людмила Турищева уехала к возлюбленному в Киев, где вскоре они сыграли свадьбу.

История Людмилы Турищевой — тот редкий случай, когда взлет в спорте не заканчивается сокрушительным падением Источник: Вячеслав Ундасин / ТАСС











В 1978 году у них родилась дочь. Девочка хотела пойти по стопам родителей и много лет посвятила легкой атлетике, но нашла себя в дизайне одежды.

Людмила же, уйдя из спорта, начала тренерскую карьеру, работала в техническом комитете Международной федерации гимнастики, возглавляла Украинскую федерацию гимнастики. В 1998 году она стала членом Международного зала славы гимнастики.