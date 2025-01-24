Девочку-халка не видели? Ей 8 лет, и она всё детство пропадает в спортзале — посмотрите, как она выглядит

За этой фигурой кроются ежедневные многочасовые тренировки и строгая диета Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Выдержке и дисциплинированности восьмилетней Кинли Хейман позавидуют многие взрослые. С самого юного возраста (не без помощи родителей, конечно) она забила свой график недетскими тренировками, конкурсами красоты, съемками в кино и рекламе. Окружающие смотрят на нее с нескрываемым удивлением, а мама ласково называет кирпичиком. А всё потому, что выглядит она как олимпийская чемпионка. Победа в Олимпиаде и правда входит в ее планы — осталось только немного подрасти.

Источник: Городские медиа

По большому счету, у Кинли Хейман с первых дней не было выбора, кем становиться. Ее отец — футболист, мама — бывшая гимнастка и владелица спортзала. Старшие братья тоже увлекались спортом. Вокруг были гантели, тренажеры, гимнастические снаряды. Да и с мамой, Энджел Хейман, у девочки особенно не было возможности поспорить. Когда Кинли было два года, та одела ее как куклу и отправила на конкурс красоты. Жюри, очарованное задором и внешностью юной рыжеволосой принцессы, отдало ей первое место, а ей просто понравилось наряжаться. После этого Энджел начала придумывать броские наряды для дочери даже в обычной жизни, делать ей прически, делиться секретами макияжа. Тогда же девочка впервые сходила в маникюрный салон и осталась в восторге.

В США безумно популярны детские конкурсы красоты, и Кинли с юных лет начала ходить по подиуму Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











В три года мама взяла Кинли на работу в спортзал. Девочка не хотела сидеть без дела и, насмотревшись на взрослых, начала повторять упражнения за ними, а потом и вовсе втянулась.

— Один из ее братьев начал учиться делать сальто, а ей было три года, но она была очень сильной и пыталась повторять, — рассказывала Энджел.

В семье Хейман все как на подбор спортсмены. Даже пес Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Энджел решила, что у девочки врожденный талант, и записала ее в секцию по гимнастике. В результате регулярных тренировок Кинли научилась делать сальто назад, а потом освоила и сальто с поворотом. Вместе с новыми талантами у девочки в три года начали появляться рельефные кубики пресса.

— Кинли такая маленькая, но такая сильная. Когда я спала рядом с ней в отеле, у меня было ощущение, что рядом со мной лежит маленький кирпичик — настолько она мускулистая, — рассказывала мама юной гимнастки британской газете The Sun.

Не знаем, кто на этой фотографии больше удивлен: Кинли или попугай, который увидел пресс у маленькой девочки Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Когда началась пандемия, мама Кинли решила, что это не время прохлаждаться дома, взяла всё в свои руки и расписала юной гимнастке программу тренировок и питания. Совместно они начали разучивать новые упражнения на домашних тренажерах и завели для Кинли собственную страницу в социальных сетях. Пока блог ведет сама Энджел. Она публикует повседневные снимки девочки, видео с упражнениями, а также фотографии рекламы, где приняла участие ее дочь.

Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

К тому моменту, когда локдаун сняли, девочке исполнилось пять лет. И она была рада вернуться в спортзал. Сидя дома, Кинли не растеряла любви к спорту и практически всё свое время стала посвящать занятиям по гимнастике, тренируясь пять раз в неделю: три дня по шесть часов и два — по четыре.

Игрушки и песочница? Подержи мою ракетку Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Она любит и гордится тем, что у нее такой накачанный живот. Она делает много упражнений на пресс, чтобы он был рельефным. Кинли маленькая, но очень сильная, — рассказала Энджел в одном из интервью.

Пресс у девочки, конечно, загляденье, но многих беспокоит также ее пупок Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Кроме строгого расписания тренировок, девочка также следит за своим питанием. Сладкого она не ест. Исключение составляют лишь несколько любимых печений, и то изредка и под чутким руководством матери, которая следит, чтобы все набранные калории были сожжены в зале. Даже игры с братьями сводятся у Кинли к соревнованиям, у кого пресс круче и кто кого победит. Но такой ритм жизни дает свои плоды, и к восьми годам у Кинли уже шесть медалей.

Мама Кинли вполне оправданно может называть ее «Моя золотая» Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Энджел уверена, что достижения дочери — это не только заслуга режима и работы в зале, но и генетика. Женщина убеждена, что от родителей девочке передался хороший метаболизм и предрасположенность к спортивному телосложению.

— Такими достижениями не каждый взрослый спортсмен может похвастаться, а моя малышка может, — с гордостью заявляет многодетная мать. — Она усердно работает, но я думаю, что это связано и с генетикой, потому что трое других моих детей тоже мускулистые.

Кинли вместе со своим старшим братом, который поддерживает любовь сестры к спорту Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Энджел уверена: когда ее дочь вырастет, она поедет на Олимпийские игры. Но одним спортом она увлечения девочки не ограничивает. Женщина также продвигает ее как блогера, модель и актрису. Рыжеволосая малышка уже сыграла в четырех фильмах, а на ее соцсети подписано 1,2 миллиона человек. Правда, далеко не каждый поддерживает жесткий распорядок дня и методы воспитания Энджел.

Есть подозрение, то Кинли насмотрелась фотографий Анастасии Волочковой Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











— Когда же она успеет побыть ребенком? — задаются вопросом пользователи.

— Как печально, что мы живем в мире, который поощряет подобные вещи, — пишут подписчики.

— Все, кто хоть немного в теме рельефа, в курсе, что есть только один способ достичь такого внешнего вида пресса — сушка. В связи с этим непонятно, почему мать опека еще не замела, — комментирует один из пользователей.

— Как бы у ребенка пупочная грыжа не вылезла от силовых нагрузок, — переживает другой.

Когда Кинли одевается, она становится похожа на самую обычную девочку Источник: kynlee_the_great/ Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Но многодетную маму не сильно волнует негатив в интернете, и она остается при своем мнении, что ее дочка лучше всех и она добьется огромных высот.

— Она особенная, такая талантливая, любящая и вдохновляющая. Конечно, будут разные мнения, потому что она другая, — стойко придерживается своей позиции Энджел.