Смертельные трюки девочки с косичками: как сложилась судьба советской гимнастки Ольги Корбут

Трюки Ольги Корбут так впечатляли весь мир, что в одних только США открыли около 100 клу­бов ее имени Источник: Вячеслав Ундасин, Александр Яковлев / фотохроника ТАСС











Ее называли сумасшедшей и чудом с косичками, за ее выступлениями на Олимпиаде весь мир следил с замиранием сердца, а придуманный ей трюк быстро стал запрещенным приемом. Как простая девчонка из небольшого городка покорила сердца миллионов, став 4-кратной олимпийской чемпионкой, почему продала медали и что стояло за улыбкой Ольги Корбут — в этом материале.

«Купальник заколола снизу булавкой»

Знаменитая гимнастка Ольга Корбут, завоевавшая золото на Олимпиаде в Мюнхене, появилась на свет в самой обычной советской семье 16 мая 1955 года. Ее мать была поваром, а отец инженером. Семья ютилась в небольшой квартире в 20 квадратов, а сама будущая чемпионка была младшей из четырех дочерей.

— По-белорусски меня папа называл «наилепшая», то есть наилучшая, — с улыбкой рассказывала однажды именитая спортсменка в интервью Первому каналу.

С раннего детства она проявляла невероятную гибкость, ловкость и подвижность. Задатки заметил школьный учитель физкультуры и пригласил Олю в секцию гимнастики.

Источник: Городские порталы

Учебу девочка отодвинула на второй план, из-за чего ее даже хотели исключить из школы и перевести в учебное заведение для умственно отсталых детей. Однако в спорте Оля показывала уверенные результаты. Сосредоточившись на гимнастике, в 9 лет Корбут подала документы в спортивную школу Гродно. Но сразу поступить не удалось — приемная комиссия отказала из-за лишнего веса.

Этот отказ Ольга восприняла как повод взяться за себя, и полтора года спустя она вновь пришла в спортивную школу. На этот раз ей заинтересовалась олимпийская чемпионка Елена Волчецкая, которая разглядела талант и взяла девочку под свою опеку.

Позже, уже став олимпийской чемпионкой, Корбут вспоминала, что перед первыми детскими соревнованиями возникла проблема с экипировкой — на выступление понадобился спортивный купальник и белые тапочки. Обувь Ольге сшила мама из махрового полотенца.

— Купальник изготовили таким же кустарным способом. Длинную закрытую майку мать внизу обрезала, подшила, надела на меня и заколола снизу булавкой. Готово! — делилась Корбут. — Как я выступала, хорошо ли, плохо ли, сказать не могу, потому что полностью сосредоточилась на злосчастной булавке. Только бы, думаю, не подвела, родимая. Не подвела! Помню, на пьедестале стояли красивые худенькие девчушки с огромными бантами. Я завидовала им черной завистью и готова была отдубасить за то, что они такие хорошенькие.

«Дикие были травмы»

«Знаешь, толстуха, приходи завтра утром в мою группу», — такими словами приветствовал Ольгу Корбут заслуженный тренер СССР Ренальд Кныш при первом знакомстве. Его привлекал в ней гремучий коктейль из таланта, силы воли, отличной физической подготовки и безбашенности, так необходимой гимнастике. Тренер сразу понял, что их с Олей работа будет строиться на сложности трюков, экспериментах с акробатическими элементами, новизне исполнения. Так началась их история успеха. За которым стояли муштра покруче солдатской и многочисленные травмы.

— Каждый раз, когда на тренировке случалось падение — пусть самое болезненное, когда разбиты нос или коленка, он, едва закончив процедуры успокоения, смазывания йодом и бинтования, категорически требовал еще раз сделать то, что не получилось, — признавалась спортсменка. — Никакие слезы, никакие жалобы, никакие уловки не были в состоянии его поколебать, разжалобить, усомниться. «Если не сделаешь сейчас — не сделаешь никогда. Перебори боязнь и боль, ты обязана перебороть, ты увидишь, как это здорово — перебороть себя», — так говорил Рен, подтягивая к снаряду маты со всего зала. И я шла и перебарывала.

«Девочка с косичками» позже признавалась, что эту улыбку «поставил» ей Кныш Источник: Юрий Моргулис / ТАСС











Годы спустя стало известно, что Кныш поднимал на Корбут не только голос, но и руку.

— Он всё время говорит: «Я ее не трогал, у нее не было травм», — поделилась однажды в беседе с журналистами сестра Ольги Корбут Людмила. — Дикие были травмы. Дикие. Когда она ломала локоть с переломом подмыщелка, рука не сгибалась, долго спица была вставлена. Были травмы.

Тем не менее именно с подачи Кныша она выполнила один из самых известных своих прыжков, названный в ее честь «петлей Корбут».

— Если бы гимнастики не было, я бы ее придумала, — откровенничала годы спустя Корбут на шоу «Пусть говорят» (16+). — Если бы мне бог не дал таланта, то я наверняка бы не смогла выполнять всё, что я делала. Я сейчас смотрю своими глазами на эту девочку — я так и называю ее девочкой, и не могу поверить, как можно было отдать столько труда, столько усилия, чтобы сделать хоть один элемент такой. Это надо насколько всё это любить, чтобы пойти на всё это!

Мертвая петля Корбут

Элемент в гимнастике под названием «петля Корбут» — это прыжок назад, который впервые исполнила Ольга Корбут в 1970 году. За это она получила звание чемпионки СССР. Гимнастка стоит на высоком брусе, делает прыжок назад, а потом цепляется руками за тот же брус, на котором стояла.

Источник: 5 интересных фактов / Vk.com

— Я всегда боялась до конца делать, не знаю почему, — признавалась позже Ольга Корбут. — Очень многие пробовали после меня — и никто не добился ничего.

Из-за прыжка назад и резкого неконтролируемого приземления на брус в подвешенном состоянии значительно увеличивалась нагрузка на позвоночник. К тому же были случаи, когда гимнасты неудачно приземлялись после «корбут-флипа» и уезжали в больницу на носилках с сотрясениями, серьезными травмами позвоночника, головы и шеи. Со временем «петлю Корбут» запретили.

«Олга! Олга!»

В 1972 году на Олимпийских играх в Мюнхене она представила невероятное исполнение акробатических элементов и влюбила в себя поклонников гимнастики со всего мира. Несмотря на то что она задела плечом жердь, в вольных упражнениях она компенсировала неудачу.

— Едва вышла на помост, страхи и тревоги, сидевшие во мне, мгновенно улетучились, и я прыгала, танцевала, кувыркалась в упоении, с восторгом ощущая зрительские симпатии. Зал реагировал на происходящее фантастически, — делилась эмоциями спортсменка. — Каждый удачно исполненный кем-либо элемент вызывал на трибунах небольшое землетрясение: овации, свист, крики. Меня как будто приметили, выделили из общей массы, и к концу первого дня я даже услышала, как непроизвольно в недрах трибун рождается скандирующее, режущее иностранным акцентом эхо: «Олга! Олга!»

Гибкость советской спортсменки поражала многих Источник: Александр Сааков / ТАСС











На родину советская гимнастка вернулась звездой. На вокзале ее встречал духовой оркестр и сотни поклонников с цветами, которые потом на руках понесли ее к машине. Позже Ольга Корбут стала почетным гражданином города Гродно.

В 1973 году Корбут удостоилась серебряной награды в многоборье на чемпионате Европы, а чуть ли не сразу после него отправилась в турне по го­ро­дам США вместе со сбор­ной СССР. Участие Корбут в составе команды в этом мероприятии дало толчок за­ро­ж­де­нию гим­на­стического бу­ма в Северной Аме­ри­ке. Тогда в Соединенных Штатах от­кры­лось около 100 клу­бов имени Кор­бут, а в Чи­ка­го день вы­сту­п­ле­ния советских гим­на­сток, 26 марта, объ­яв­или Днем Оль­ги Кор­бут.

В 1974 году на чемпионате мира в Варне она выиграла шесть медалей (два золота, четыре серебра), в 1975-м стала абсолютной чемпионкой СССР, а в 1976-м, будучи травмированной, участвовала на XXI летних Олимпийских играх в канадском Монреале. Тогда в упражнениях на бревне она взяла серебро, но в командном первенстве стала чемпионкой.

XXI летние Олимпийские игры в канадском Монреале. Ольга Корбут — вторая слева Источник: Виктор Будан / ТАСС











«Я говорила, что никогда не выйду замуж за певца»

У Ольги Корбут, добившейся небывалой славы, было множество поклонников. Однако она отдала свое сердце только одному — солисту известной белорусской группы «Песняры» Леониду Борткевичу. Это была буквально любовь на высоте с первого взгляда. Несмотря на то, что музыкант на тот момент был женат.

Корбут и Борткевич познакомились в 1975 году, когда оба находились на пике популярности. Так совпало, что в один и тот же день они летели на гастроли на одном и том же самолете в США. И места у них оказались рядом.

— Мы часов 5 сидели рядом, разговаривали, — вспоминал Борткевич. — И через год после этого она мне позвонила (я ей своей рукой написал мой телефон), ну и всё — приехала, и больше мы не расставались.

— Я говорила, что никогда не выйду замуж за певца или спортсмена. И ровно через год, по-моему, у нас была свадьба, — делилась с журналистами Корбут.

Вскоре после знакомства с Корбут Борткевич развелся с женой, а в 1978 году женился на Ольге Источник: Юрий Иванов / ТАСС











Корбут и Борткевич жили вместе в Минске, где Ольга пыталась совмещать семейную жизнь с тренировками и участием в соревнованиях. Вскоре у супругов родился сын, которого назвали Ричард.

— Нам мамы помогали. Особо тяжело не было. Оля даже продолжала тренироваться. Мы хотели двойню и были уверены, что всё получится, — рассказывал Леонид Борткевич.

Однако вторая беременность спортсменки закончилась неудачно — ребенок погиб. По одной версии, это произошло из-за того, что у Ольги и Леонида были разные резус-факторы, по другой — из-за врачебной ошибки.

— За день до родов Олю осмотрел врач, очень хороший, знаменитый. Всё было нормально, а когда мы поехали рожать, нам сказали, что наш ребенок мертв. Как оказалось, малыш умер, еще будучи в утробе, — объяснял Борткевич.

На этом беды семьи не закончились. Однажды в их дом в Гродно вломились грабители и вынесли всё ценное имущество, в том числе и награды Ольги.

В конце 1980-х Корбут и Борткевич уехали подальше от неудач и перебрались в Америку, где Ольга получила контракт тренера по художественной гимнастике в Атланте.

Ольга начала тренировать спортсменок с 1986 года Источник: фотохроника ТАСС











Ее приглашали на мастер-классы и торжественные мероприятия, она занималась с детьми, участвовала в телешоу, создала Белорусско-американский фонд детского здравоохранения. Вот только Леонид при такой успешной и востребованной супруге оказался совершенно не у дел. Он вернулся на родину, чтобы продолжить музыкальную карьеру.

Первое время гимнастка приезжала домой к своему мужу и жила на две страны, но вскоре до нее всё чаще стали доходить разговоры об интрижках мужа. К тому же одна из поклонниц родила ребенка от Борткевича.

— Ольга была женщиной моей судьбы, но не моей жизни. В первую очередь мы с ней были друзьями, а уже потом супругами. Судя по всему, наши отношения элементарно себя исчерпали, — признавался позже музыкант.

«Ей было 34, мне — 17»

Ольга Корбут одинокой тоже долго не оставалась. Еще в те времена, когда она жила с Борткевичем, гимнастка познакомилась с едва оперившимся юношей Алексеем Войничем.

— Мне тогда было 17 лет. Вместе со своим коллегой-журналистом, который брал интервью у Борткевича, я пришел к ним домой и обомлел: Оля была такая маленькая, худенькая — миниатюра, — вспоминал Алексей момент знакомства с Корбут. — Такие женщины на улицах мне не встречались. А именно такие мне и нравятся. Представляете, что со мной стряслось в мои 17 лет, тем более что еще ни с одной из девчонок у меня не было опыта взрослых отношений. Но тогда Ольга не хотела разводиться. Ричард был еще маленьким, да и ей было 34, мне — 17.

Поначалу это было бурное сиюминутное влечение, потом Ольга и Алексей разругались и долгое время не общались, пока в 1999 году Корбут не развелась с Борткевичем. Тогда гимнастка вспомнила о своем молодом ухажере и позвонила ему. Тот рванул к ней не раздумывая. 28 марта 2000 года пара зарегистрировала брак.

«Это была чудовищная кампания против Ольги»

Казалось бы, Ольга Корбут начала жить размеренной семейной жизнью. Но пресса не отставала от нее ни на шаг, всеми силами пытаясь откопать жареные факты. Долго ждать не пришлось — вскоре поползли слухи о том, что Корбут — фальшивомонетчица. И хотя история оказалась куда прозаичнее, нервы гимнастке она потрепала как следует.

— Рика решил удивить девчонок в клубе большой пачкой денег. Отксерокопировал стодолларовую купюру. Копировал долго, но не получилось сделать совпадения изображения с двух сторон, — объяснял Алексей Войнич. — В результате закинул черновики под кровать и забыл. Ну какой нормальный человек понесет ксерокопию в магазин! Тем более что верхнее изображение в тех долларах не совпадало с нижним.

К тому моменту Ольга и Алексей жили отдельно, а Ричард — в старом доме в Атланте, что после развода отошел Борткевичу, который несколько лет как уехал в Белоруссию. За этот дом никто не платил, и однажды пришла бумага из банка: или платите, или освобождайте помещение. Ричард собрал вещи, банк забрал себе дом, а когда начали готовить его к продаже, обнаружили те самые ксерокопии долларов. Ну а после того как в доме нашлись еще и награды Ольги Корбут, дело взяло крутой поворот.

— Но в Америке, как известно, презумпция невиновности: нельзя у честного человека, который ни в каких грязных делишках замешан не был, взять отпечатки пальцев. Поэтому полиция подкараулила Ольгу в супермаркете: мол, извините, пройдемте, мы видели, как вы положили в сумочку банку кетчупа. Ее увели и на законных основаниях сняли «пальчики». Сличили их с отпечатками на ксерокопиях долларов — не сошлось. И все обвинения против Ольги рассыпались, — рассказывал Алексей.

Ситуация вроде как устаканилась, Ольга с Алексеем присмотрели новый дом в другом штате, собирались переезжать, но в этот момент о ситуации с задержанием прознал один из журналистов. После того как он рассказал об этом на страницах своего издания, статью стали перепечатывать все остальные, а Ольгу Корбут одолели звонками и расспросами.

— Это был кошмар! Все журналисты делали вывод, что Ольгу задержали не зря, а за воровство, а отпустили потому, что пожалели. Многие писали, что Корбут нищенствует в Америке, что она клептоманка. Это была невероятная, чудовищная кампания против Ольги. С тех пор Ольга перестала общаться с прессой вообще.

Финансовые скандалы в Америке

На этом американские скандалы Ольги Корбут не закончились. В 2017 году, когда она уже рассталась с Войничем и закрутила роман с американским бизнесменом Джеем Шенфилтом, все стали говорить о финансовых трудностях и личных проблемах прославленной гимнастки. Поводом стал аукцион, где она продала свои олимпийские награды, выручив за них около 225 тысяч долларов.

Однако сама Корбут рассказывала, что всё началось с того, как художница написала картину с ее изображением в любимом купальнике и продала за 420 тысяч долларов. Эти деньги Ольга пожертвовала на благотворительность.

— После этого я подумала: интересно, продать мне этот купальник, получить деньги и пожертвовать вот этим купальником. А потом началось еще другое. Какая-то ажиотажная игра, что ли, началась, — рассказывала Корбут. — Для меня дороже не медали, а здоровье детей, которым я отдала эти деньги. И я очень люблю бездомных животных — тоже туда пожертвовала.

Жизни детей оказались для Корбут дороже медалей Источник: Владимир Гердо / ТАСС











«Хотела сделать себя еще более знаменитой»

Несмотря на то что Ольга Корбут зареклась общаться с прессой, однажды она всё же стала героиней выпуска шоу «Пусть говорят» (16+). Журналисты раскопали ее интервью, которое гимнастка давала американским СМИ еще в 1999 году. В нем Корбут рассказывала, что тренер Ренальд Кныш ее домогался. Но в конце девяностых эта история не ушла дальше Штатов.

— Это было сначала просто домогательство, — заявила Корбут в эфире Первого канала. — И перед Олимпийскими [играми] он меня просто-напросто изнасиловал. Это правда. И вы знаете, я живу с этим — это очень тяжело! Я скрывала всё это — было стыдно, очень стыдно! <…> Это произошло в Минске, в гостинице «Юбилейная», прямо перед Олимпийскими играми, когда мне исполнилось 17 лет.

Однако сам Ренальд Кныш отрицал тяжелые обвинения бывшей подопечной.

— Вранье с первого до последнего слова. Клевета. Какое хамство! Какая гадина и паскуда! У меня никогда не было мысли, чтобы Корбут стала моей женой. Ничего подобного, — парировал Кныш. — Я настолько далек был от таких мыслей с кем-нибудь, и с ней, и с другими девочками. И вот благодарность за то, что я ее сделал мировой знаменитостью. Хотела сделать себя еще более знаменитой, поэтому и обвинила меня.

В течение года после той передачи тренер скончался. Его жена уверяла, что он не пережил стресс после публичных обвинений, что обвинения Корбут стали главной причиной смерти.

Ольга же сейчас продолжает жить с Джеем Шенфилтом в США, ведет свою фитнес-программу.