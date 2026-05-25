«Ледник судного дня» начал разрушаться: какие территории под угрозой потопа

Рассказываем о последствиях для России и мира

В большей опасности города, расположенные в низменности

Спутники зафиксировали пугающие изменения в Антарктиде. Ледник Туэйтса, известный как «ледник Судного дня», начал стремительно терять прочность. Если он разрушится, уровень Мирового океана поднимется настолько, что под угрозой окажутся множество территорий, включая Россию.

Ледник Туэйтса — самый широкий ледник на Земле. Его ширина достигает около 120 километров, а площадь бассейна — 192 тысячи квадратных километров. Массив превосходит по площади Англию, Уэльс и Северную Ирландию вместе взятые, а также он крупнее американского штата Флорида. Если барьерная функция ледника нарушится, теплые океанские воды начнут активно воздействовать на весь Западно-Антарктический ледниковый щит.

Группа исследователей из Эдинбургского университета, используя откалиброванные по спутниковым данным модели ледяного покрова, пришла к выводу, что ситуация может стать критической уже через 40 лет — к 2067 году, пишет Phys. Согласно прогнозу, к этому периоду ледник Туэйтса начнет терять от 180 до 200 гигатонн льда ежегодно — это темп, сопоставимый с нынешней потерей массы всего антарктического ледяного покрова.

Последствия могут стать катастрофическими. Подъем уровня Мирового океана на 3,4 метра, затопление территорий, где сегодня проживают миллионы человек, исчезновение островных государств (Мальдивы, Тувалу), а также удар по крупнейшим городам — от Нью-Йорка и Шанхая до Лондона и Роттердама.

Кандидат физико-математических наук Главной геофизической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев в беседе с 360.ru подтвердил, что тревога имеет под собой основания. Глобальное потепление — реальность, и Антарктида не исключение. По его словам, в уязвимом положении окажутся люди, проживающие в низменности. Это Нидерланды, Венеция, а в России — Санкт-Петербург.

Дело в том, что Северная столица, хоть и защищена дамбой, но она рассчитана только на определенный уровень нагрузки. Помимо Санкт-Петербурга в зоне риска среди российских территорий, по словам кандидата географических наук Екатерины Пестряковой, находятся Западная Сибирь, а также побережье Балтики (Калининградская область), где тектонические процессы сами по себе опускают сушу.

Климатолог предупредила, что главным вызовом для человечества и, в частности для России, станет не только подъем Мирового океана, но и нехватка пресной воды в Центральной Азии и на Ближнем Востоке, которая повлечет за собой массовую миграцию.

«Через 10–15 лет цены будут зависеть не только от нефти, но и от воды. Среднеазиатские республики, не имеющие выхода к морю, столкнутся с настоящим кризисом. А Россия обладает огромными ресурсами, и все захотят перебраться сюда», — сказала Екатерина Пестрякова.

Елена Мальцева
Рекомендуем