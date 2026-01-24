«На том свете уже прогулы ставят»: в Сибири научились побеждать опухоли у животных — это поможет людям бороться с раком

Сибирские ученые основали совместный проект по диагностике и лечению злокачественных новообразований у домашних животных. В новосибирском Академгородке установили мощный томограф, на котором обследуют кошек, собак, кроликов и даже минипигов. А на лечение животных возят в соседний Томск, где им проводят лучевую терапию.
NGS.RU пообщался с куратором проекта и с представителем приюта, откуда на лечение взяли старенькую, но жизнелюбивую кошку с непростой судьбой.
Современные технологии для любимцев
Помощью животным с опухолями АНО «Сибирский научно-исследовательский центр медицины и биотехнологий» (АНО «Сиббиотех») занимается уже несколько лет, сотрудничая с лабораториями НГУ, ТПУ и другими институтами.
«Наша работа в первую очередь исследовательская, цель — набрать достаточное количество успешных случаев. В рамках программы мы с 2021 года проводим лучевую терапию с применением нейтронного захвата у кошек и собак со спонтанными злокачественными опухолями. Метод был пройден более чем 120 животными с новообразованиями различного генеза», — рассказал NGS.RU куратор проекта Николай Каныгин.
Лаборатория, которая стала прародительницей действующей, была образована в 2017 году, а саму идею нейтронного захвата разрабатывали в Японии еще в 1970-е, пояснил Николай Каныгин. Исследователи использовали ядерные реакторы для лечения людей, но поскольку результаты были неоднозначные, а побочные эффекты — стабильные, программу приостановили.
В Сибири начали эксперименты, когда в Институте ядерной физики стали конструировать ускоритель, а в Томске смогли сгенерировать пучок достаточно хороших свойств. Апробировали метод на клетках, тканях, затем на мышах, которым подсаживали опухолевые клетки. Но всё-таки гораздо ближе к людям — крупные млекопитающие. И тогда совместно с новосибирскими ветклиниками стали искать пациентов среди кошек и собак со спонтанными опухолями.
«Эти опухоли идентичны человеческим, и с точки зрения исследований свойств пучка, свойств метода это намного перспективнее. У нас была гипотеза, что радиопротектор будет накапливаться избирательно, уничтожая именно опухолевые клетки, и она подтвердилась: опухоли разрушаются. И хотя повреждения других тканей, конечно, присутствуют, но не так, как у других видов лучевой терапии», — подчеркнул Николай Каныгин.
В числе таких повреждений он назвал в первую очередь выпадение шерсти у животных. Другие изменения, по словам эксперта, редки, типичны для лучевых воздействий и снимаются стандартной терапией.
Шанс для Ады
Одним из пациентов центра стала кошка из новосибирского кошачьего приюта «Наследие Бастет» Ада. Много лет она обитала в подвале искитимской многоэтажки. Новосибирские ветеринары поймали ее, стерилизовали, удалили опухоль молочных желез.
Ада вела себя агрессивно, шипела и рычала, поэтому ее вернули на прежнее место обитания: пусть уж живет в привычной среде, пока ее кормит местная пенсионерка. Но женщина отказалась продолжать заботиться об Аде, и волонтеры забрали кошку в Новосибирск.
Перед тем как отдать ее на попечение приюта, у Ады взяли анализы. Выяснилось, что у кошки есть вирус лейкемии. Иногда он приводит к росту опухолей, так что вскоре ей снова потребовалось удалять их в молочных железах. В общей сложности кошка, помимо стерилизации, перенесла еще четыре операции.
«Аде на том свете прогулы уже год ставят. Две операции у нее были при нас, каждый раз боялись ее брать: вдруг наркоз не выдержит. Выдержала и пережила теперь уже четверых лейкозников, которые поступили в приют примерно в одно время с ней, — рассказал куратор кошки Имран Тано. — Да, она уже малоподвижная, в основном сидит на том или другом диване, спускается в основном в туалет. А больше зачем? Еду к носу приносят. Аппетит стабильно хороший, но ест аккуратно, степенно, как графиня, поэтому ее часто грабят другие коты».
Так вышло, что научный консультант АНО «Сиббиотех», заведующий ЛЯИМ ФФ НГУ Владимир Каныгин приехал в приют брать себе питомицу. В октябре 2025 года NGS.RU рассказывал историю кошки Перфы — именно она и отправилась жить в семью ученого. Ада же, перенесшая на тот момент четвертое удаление опухолей, поразила научного работника своим жизнелюбием, и он предложил ей поучаствовать в проекте бесплатно.
В конце ноября кошке сделали компьютерную томографию, и, помимо опухолей и увеличенных лимфоузлов, у нее нашли метастазы. Но Ада продолжала упрямо требовать еду, самостоятельно передвигаться, ходить в лоток и даже мурлыкать. И ученые направили ее на лучевую терапию с применением нейтронного захвата.
«Ада съездила в Томск, где на базе ТПУ ее облучили. Нас предупредили, что целью является оценка эффективности метода при различных типах исследований. Недавно ей сделали повторное КТ. Предполагаем, что в конце января кошка поедет на повторную процедуру, после которой врачи ожидают, что она выйдет в ремиссию, — рассказал Имран Тано. — В любом случае она показала себя очень стойкой и послужила науке. Плюс не каждая подвальная кошка получает шанс на лечение онкологии на старости лет».
Кошки и собаки становятся пациентами центра в равном соотношении. За их судьбой продолжают следить, ведут статистику.
«Большая часть животных демонстрирует стойкую ремиссию после лучевой терапии, стабилизацию или уменьшение размеров злокачественных новообразований. Увеличилась продолжительность жизни: обычно это не менее шести месяцев после процедуры, чаще — дольше», — отметил куратор проекта Николай Каныгин.
В качестве примера он привел кошку, у которой была обширная опухоль морды. Она получила приговор от ветеринаров: жить осталось не более полугода. Но после облучения прошло уже больше трех лет, а хвостатая пациентка всё еще жива. А собака с опухолью перианальных желез вместо пары отведенных ей месяцев живет уже пару лет.
Для людей этот метод в России пока не применяют: людям проводят гамма-терапию, которая подразумевает больше сеансов и несет больше осложнений. В будущем, когда наберется достаточно материала, доказывающего эффективность этой терапии при разных видах опухолей, опыт могут перенести и на людей. Хотя в Китае такие эксперименты уже проводят.
КТ для свиней и мамонта
Чтобы диагностировать заболевания, с 2023 года совместно с «Лабораторией ядерной и инновационной медицины НГУ» специалисты АНО «Сиббиотех» стали делать животным томографию на КТ-аппарате.
«Это томограф последнего класса, он позволяет получать изображение в высоком разрешении, но, согласно лицензии, его используют только для животных», — пояснил Николай Каныгин.
Оборудование служит не только для обследования кошек и собак с опухолями, но также активно используется партнерами проекта. Например, осенью 2025 года на томографическое исследование привезли бивни мамонта, найденные в Якутии. Обнаруженные на костяных останках дефекты будут сравнивать с дефектами на бивнях слонов из Индии. В перспективе это даст возможность отследить эволюцию заболеваний зубов.
А исследование сердец минипигов позволит лучше понимать применение клеточных технологий и усовершенствовать новые искусственные клапаны для сердца.
«В центре Мешалкина (НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина. — Прим. ред.) разрабатывают искусственные клапаны для сердца. Это исследование было нужно, в частности, чтобы оценивать, насколько их свойства сопоставимы со свойствами живых сердец. А свинья изначально была самой близкой к человеку моделью. С помощью КТ-ангиографии как раз можно оценить такие параметры, как скорость кровотока, плотность крови, изменение просвета сосудов, камер сердца, что, собственно, они смогли сделать благодаря нашему томографу».