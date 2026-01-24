«На том свете уже прогулы ставят»: в Сибири научились побеждать опухоли у животных — это поможет людям бороться с раком

На руках — кошка Ада из новосибирского приюта Источник: «АНО „Сиббиотех“ — ЛЯИМ НГУ» / T.me

Сибирские ученые основали совместный проект по диагностике и лечению злокачественных новообразований у домашних животных. В новосибирском Академгородке установили мощный томограф, на котором обследуют кошек, собак, кроликов и даже минипигов. А на лечение животных возят в соседний Томск, где им проводят лучевую терапию.

NGS.RU пообщался с куратором проекта и с представителем приюта, откуда на лечение взяли старенькую, но жизнелюбивую кошку с непростой судьбой.

Современные технологии для любимцев

Помощью животным с опухолями АНО «Сибирский научно-исследовательский центр медицины и биотехнологий» (АНО «Сиббиотех») занимается уже несколько лет, сотрудничая с лабораториями НГУ, ТПУ и другими институтами.

«Наша работа в первую очередь исследовательская, цель — набрать достаточное количество успешных случаев. В рамках программы мы с 2021 года проводим лучевую терапию с применением нейтронного захвата у кошек и собак со спонтанными злокачественными опухолями. Метод был пройден более чем 120 животными с новообразованиями различного генеза», — рассказал NGS.RU куратор проекта Николай Каныгин.

Облучение проходит в исследовательском ядерном реакторе Томского политехнического университета (ТПУ) Источник: АНО «Сиббиотех» / Vk.com

Лаборатория, которая стала прародительницей действующей, была образована в 2017 году, а саму идею нейтронного захвата разрабатывали в Японии еще в 1970-е, пояснил Николай Каныгин. Исследователи использовали ядерные реакторы для лечения людей, но поскольку результаты были неоднозначные, а побочные эффекты — стабильные, программу приостановили.

В Сибири начали эксперименты, когда в Институте ядерной физики стали конструировать ускоритель, а в Томске смогли сгенерировать пучок достаточно хороших свойств. Апробировали метод на клетках, тканях, затем на мышах, которым подсаживали опухолевые клетки. Но всё-таки гораздо ближе к людям — крупные млекопитающие. И тогда совместно с новосибирскими ветклиниками стали искать пациентов среди кошек и собак со спонтанными опухолями.

«Эти опухоли идентичны человеческим, и с точки зрения исследований свойств пучка, свойств метода это намного перспективнее. У нас была гипотеза, что радиопротектор будет накапливаться избирательно, уничтожая именно опухолевые клетки, и она подтвердилась: опухоли разрушаются. И хотя повреждения других тканей, конечно, присутствуют, но не так, как у других видов лучевой терапии», — подчеркнул Николай Каныгин.

В числе таких повреждений он назвал в первую очередь выпадение шерсти у животных. Другие изменения, по словам эксперта, редки, типичны для лучевых воздействий и снимаются стандартной терапией.

Шанс для Ады

Одним из пациентов центра стала кошка из новосибирского кошачьего приюта «Наследие Бастет» Ада. Много лет она обитала в подвале искитимской многоэтажки. Новосибирские ветеринары поймали ее, стерилизовали, удалили опухоль молочных желез.

Ада вела себя агрессивно, шипела и рычала, поэтому ее вернули на прежнее место обитания: пусть уж живет в привычной среде, пока ее кормит местная пенсионерка. Но женщина отказалась продолжать заботиться об Аде, и волонтеры забрали кошку в Новосибирск.

Кошке Аде больше 10 лет, она жила в подвале Источник: «Наследие Бастет» / Vk.com Ада перенесла четыре операции по удалению опухолей Источник: «Наследие Бастет» / Vk.com

Перед тем как отдать ее на попечение приюта, у Ады взяли анализы. Выяснилось, что у кошки есть вирус лейкемии. Иногда он приводит к росту опухолей, так что вскоре ей снова потребовалось удалять их в молочных железах. В общей сложности кошка, помимо стерилизации, перенесла еще четыре операции.

«Аде на том свете прогулы уже год ставят. Две операции у нее были при нас, каждый раз боялись ее брать: вдруг наркоз не выдержит. Выдержала и пережила теперь уже четверых лейкозников, которые поступили в приют примерно в одно время с ней, — рассказал куратор кошки Имран Тано. — Да, она уже малоподвижная, в основном сидит на том или другом диване, спускается в основном в туалет. А больше зачем? Еду к носу приносят. Аппетит стабильно хороший, но ест аккуратно, степенно, как графиня, поэтому ее часто грабят другие коты».

Ада стала пациенткой после судьбоносной встречи Источник: «Наследие Бастет» / Vk.com Перед облучением Аду обследовали на томографе Источник: «АНО „Сиббиотех“ — ЛЯИМ НГУ» / T.me

Так вышло, что научный консультант АНО «Сиббиотех», заведующий ЛЯИМ ФФ НГУ Владимир Каныгин приехал в приют брать себе питомицу. В октябре 2025 года NGS.RU рассказывал историю кошки Перфы — именно она и отправилась жить в семью ученого. Ада же, перенесшая на тот момент четвертое удаление опухолей, поразила научного работника своим жизнелюбием, и он предложил ей поучаствовать в проекте бесплатно.

В конце ноября кошке сделали компьютерную томографию, и, помимо опухолей и увеличенных лимфоузлов, у нее нашли метастазы. Но Ада продолжала упрямо требовать еду, самостоятельно передвигаться, ходить в лоток и даже мурлыкать. И ученые направили ее на лучевую терапию с применением нейтронного захвата.

«Ада съездила в Томск, где на базе ТПУ ее облучили. Нас предупредили, что целью является оценка эффективности метода при различных типах исследований. Недавно ей сделали повторное КТ. Предполагаем, что в конце января кошка поедет на повторную процедуру, после которой врачи ожидают, что она выйдет в ремиссию, — рассказал Имран Тано. — В любом случае она показала себя очень стойкой и послужила науке. Плюс не каждая подвальная кошка получает шанс на лечение онкологии на старости лет».

Ада любит есть влажный корм и спать клубочком на диване — этим и занимается большую часть времени Источник: «Наследие Бастет» / «ВКонтакте»

Кошки и собаки становятся пациентами центра в равном соотношении. За их судьбой продолжают следить, ведут статистику.

«Большая часть животных демонстрирует стойкую ремиссию после лучевой терапии, стабилизацию или уменьшение размеров злокачественных новообразований. Увеличилась продолжительность жизни: обычно это не менее шести месяцев после процедуры, чаще — дольше», — отметил куратор проекта Николай Каныгин.

В качестве примера он привел кошку, у которой была обширная опухоль морды. Она получила приговор от ветеринаров: жить осталось не более полугода. Но после облучения прошло уже больше трех лет, а хвостатая пациентка всё еще жива. А собака с опухолью перианальных желез вместо пары отведенных ей месяцев живет уже пару лет.

Для людей этот метод в России пока не применяют: людям проводят гамма-терапию, которая подразумевает больше сеансов и несет больше осложнений. В будущем, когда наберется достаточно материала, доказывающего эффективность этой терапии при разных видах опухолей, опыт могут перенести и на людей. Хотя в Китае такие эксперименты уже проводят.

КТ для свиней и мамонта

Чтобы диагностировать заболевания, с 2023 года совместно с «Лабораторией ядерной и инновационной медицины НГУ» специалисты АНО «Сиббиотех» стали делать животным томографию на КТ-аппарате.

«Это томограф последнего класса, он позволяет получать изображение в высоком разрешении, но, согласно лицензии, его используют только для животных», — пояснил Николай Каныгин.

Оборудование служит не только для обследования кошек и собак с опухолями, но также активно используется партнерами проекта. Например, осенью 2025 года на томографическое исследование привезли бивни мамонта, найденные в Якутии. Обнаруженные на костяных останках дефекты будут сравнивать с дефектами на бивнях слонов из Индии. В перспективе это даст возможность отследить эволюцию заболеваний зубов.

Кроме кошек и собак, в центре делали томографию кроликам Источник: АНО «Сиббиотех» / Vk.com В ноябре 2025 года КТ сделали двум минипигам Источник: пресс-центр НГУ

А исследование сердец минипигов позволит лучше понимать применение клеточных технологий и усовершенствовать новые искусственные клапаны для сердца.