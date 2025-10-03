НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Здравствуй, вечная молодость: китайские ученые смогли омолодить старых обезьян. Что это значит для нас?

Здравствуй, вечная молодость: китайские ученые смогли омолодить старых обезьян. Что это значит для нас?

Никаких побочных эффектов приматы не получили

73
Обезьяны помолодели примерно на три года

Обезьяны помолодели примерно на три года

Источник:
Евгений Вдовин / 161.RU

Китайские ученые совершили прорыв в борьбе со старением: они смогли омолодить пожилых обезьян. Для этого исследователи из Китайской академии наук использовали отредактированные стволовые клетки человека. Предполагается, что эта технология поможет замедлить и старение людей. Результаты эксперимента опубликовали в журнале Cell.

Генетически модифицированные стволовые клетки устойчивы к старению и помогают восстановить ткани организма, например, превращаясь в компоненты костей, хрящей, кожи и т. д.

Эксперимент длился 44 недели. Для него ученые отобрали пожилых макак, которые по возрасту похожи на 60-70-летних людей. Каждые две недели им внутривенно вводили препарат с устойчивыми к старению стволовыми клетками.

В итоге обезьяны помолодели более чем на 3 года. Их кожа стала моложе примерно на 5 лет, а легкие — на 4 года. Также обновились скелетные мышцы, повысилась плотность костей. Кроме того, у макак улучшились умственные способности репродуктивные функции.

Возрастные дегенеративные изменения, такие как атрофия головного мозга, остеопороз, фиброз, и хронические воспаления, наоборот, уменьшились. При этом никаких побочных эффектов терапия не показала.

В будущем ученые могут начать исследования этого метода уже на людях, как для омоложения, так и для лечения хронических заболеваний.

Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Наука Исследование Старость Возраст Обезьяна Китай Здоровье
