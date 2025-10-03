Здравствуй, вечная молодость: китайские ученые смогли омолодить старых обезьян. Что это значит для нас?

Обезьяны помолодели примерно на три года Источник: Евгений Вдовин / 161.RU

Китайские ученые совершили прорыв в борьбе со старением: они смогли омолодить пожилых обезьян. Для этого исследователи из Китайской академии наук использовали отредактированные стволовые клетки человека. Предполагается, что эта технология поможет замедлить и старение людей. Результаты эксперимента опубликовали в журнале Cell.

Генетически модифицированные стволовые клетки устойчивы к старению и помогают восстановить ткани организма, например, превращаясь в компоненты костей, хрящей, кожи и т. д.

Эксперимент длился 44 недели. Для него ученые отобрали пожилых макак, которые по возрасту похожи на 60-70-летних людей. Каждые две недели им внутривенно вводили препарат с устойчивыми к старению стволовыми клетками.

В итоге обезьяны помолодели более чем на 3 года. Их кожа стала моложе примерно на 5 лет, а легкие — на 4 года. Также обновились скелетные мышцы, повысилась плотность костей. Кроме того, у макак улучшились умственные способности репродуктивные функции.

Возрастные дегенеративные изменения, такие как атрофия головного мозга, остеопороз, фиброз, и хронические воспаления, наоборот, уменьшились. При этом никаких побочных эффектов терапия не показала.