«Ловили их под корягами всей семьей»: как профессор Комарова открыла более 90 видов комаров

Упорство и желание разобраться в том, за что еще так основательно не брался ни один российский ученый, двигало профессором Источник: Людмила Комарова

В конце 80-х Людмила Комарова была лучшим учителем биологии в Бийске. Тогда она не могла подумать, что в 45 станет известным на весь мир профессором, который откроет более 90 видов комаров. Нашим барнаульским коллегам из NGS22.RU Людмила Алексеевна рассказала о том, как решила стать энтомологом, как маленькие насекомые могут указать на месторождение нефти и из-за чего ее прогнозы относительно нашествия кровососущих комаров порой не сбываются.

«Приходилось попрошайничать в Новосибирске»

— Я изучаю маленьких сциарид — это семейство комаров, которых можно увидеть в растениях или грибах, — рассказывает энтомолог.

Тему для исследования ученая нашла не сразу. Сначала она поступила в Горно-Алтайский пединститут на биологию и химию, после проработала в бийской школе 5 лет, а затем по приглашению ушла преподавать в бийский пединститут. Для работы ей нужно было получить ученую степень. И она даже не догадывалась, какой титанический труд ждет впереди:

— Мне тогда профессор еще сказала, что не смогла осилить изучение этого подвида из-за занятости другими семействами. Ну а я по глупости и согласилась. Тогда они были совсем не изучены, а все источники, где можно было вытащить хоть немного информации, были иностранными. Английский язык я тогда не знала, но выучить всё же пришлось.

В мире сейчас пять ученых, изучающих разные подвиды сциарид, одна из них — Людмила Комарова Источник: Людмила Комарова

Сложность изучения была в описании многих таксономических признаков, благодаря которым и различаются виды: строение глаз, жилки крыльев, щетинки, гениталии. Тогда научный руководитель предупредила, что до Людмилы за эту задачу брались четверо исследователей, но работу завершить не смогли — просто отказались от нее.

Вскоре Комарова столкнулась с первыми трудностями:

— Микроскоп у нас был плохой, и через него совсем не удавалось что-то рассмотреть. Они сами по себе маленькие, а я изучаю их гениталии, они еще меньше. Специальных стекол для микроскопа не хватало — делали их сами и попрошайничали в Новосибирском университете.

Сама же сборка материалов для изучения была испытанием — ловить маленьких комаров ездила вся семья:

— Они же не роятся, как кровососы, поэтому ловили мы их по одному: под корягами, в грибах. Детей приходилось брать с собой, иногда даже в тайгу, бабушек рядом не было. Ездили мы за свой счет, лазили по болотам, искали.

Сергей Анатольевич, муж Людмилы, к делу относился всегда с пониманием и очень поддерживал жену: своими руками делал сачки, бегал вместе с женой за комарами и всячески старался облегчить ее работу.

Все исследования ученая проводила дома, запираясь в своей комнате и исследуя микроскопических насекомых Источник: Людмила Комарова

Упорство и желание разобраться в том, за что еще так основательно не брался ни один российский ученый, дало свои плоды: кандидатскую диссертацию Людмила защитила в 1996 году, а для науки был описан уже 31 новый вид.

— Просто специалистов не было, приехал бы кто-то раньше, наловил их, и всё бы до меня описали, — стесняется Людмила Алексеевна.

«Они раскритиковали всё»

И если ловить комаров научились быстро, то, как их препарировать, сначала было и вовсе не понятно. На создание одного препарата для изучения уходило до двух недель, пока материал высыхал и осветлялся для работы с микроскопом.

Спустя время, благодаря международному гранту, Людмилу Алексеевну снабдили современными рабочими инструментами — микроскопом и химическими реактивами, что значительно сократило процесс препарирования. Помощь оказали и немецкие коллеги, подарив ученой из Бийска стеклорез для покровных стекол и редкую литературу, которой в России тогда еще не было.

— Когда я впервые приехала в Стокгольм, заграничные коллеги спросили, где я научилась такому неправильному препарированию. Они раскритиковали всё, даже мои рисунки, которые я делала перьевой ручкой и тушью. Но поездка пошла мне на пользу: многому научили и объяснили как надо.

Так Людмила Алексеевна хранит давно найденные виды комаров Источник: Людмила Комарова Источник: Людмила Комарова

Всего в мире сейчас пять ученых, изучающих разные подвиды сциарид. Они стараются поддерживать друг с другом контакт: переписываются по почте и просят друг у друга помощи. Но Людмила признает, что главную поддержку ей всегда оказывал муж, которого не стало чуть больше года назад:

— Он стирал, варил, убирал, а я с компьютером и микроскопом сидела в кабинете. Говорил, что напишет на двери все мои регалии, чтобы без стука никто не входил, — с теплотой вспоминает ученая.

Поддерживали и дети — Станислав и Константин. Причем старший сын пошел по стопам матери и тоже стал энтомологом.

«Могут указывать на месторождение нефти»

Несмотря на то что сциариды мелкие и на первый взгляд довольно однообразные, Людмила Алексеевна знает, что во взрослом состоянии комарики не питаются, а вот в личиночном — очень вредят растениям. При этом переоценить то, как они влияют на почвообразование, невозможно:

— Они внешне очень однообразны — все черненькие, одинаковые в размере, но при этом очень разные. Особенно самцы, у них гениталии иногда бывают больше головы, со щетинками, с лопастями. С одним зубцом, с огромным количеством шипиков — округлые, овальные, закругленные. Это восхищает и удивляет, заставляя посмотреть, что в природе есть еще.

Источник: Людмила Комарова Источник: Людмила Комарова

Кроме того, как уточняет ученая, сциариды были ровесниками динозавров и выжили:

— Раз они почвенные, я предполагаю, что они были связаны с залежами нефти. Личинки питались теми древесными папоротникообразными, из которых появился каменный уголь и нефть. Поэтому, может быть, редкие виды сциарид могут указывать на месторождения нефти или золота.

Сама назвала их комарами

Говорящая фамилия Людмиле досталась от мужа. Причем познакомились супруги еще до научного увлечения сциаридами. Встретились студентами, когда поехали в стройотряд:

— Он был красивым спортсменом, еще и модным к тому же: работал модельером-конструктором. А я и вовсе не обращала никакого внимания на парней — училась. Может, поэтому он меня и приметил среди толпы девчонок.

Уже на втором курсе пара сыграла свадьбу, и Людмила Алексеевна стала Комаровой.

— Причем раньше сциарид называли грибными мухами. Только позже я выяснила, что они тоже относятся к семейству комаров. Сначала в диссертации начала их называть «комарики», поскольку они совсем мелкие, а потом и просто «комары». Когда защитилась, начали выпускать и газеты, и журналы, где я уже была подписана как Комарова, ученая, изучающая комаров. Мне тогда родители в шутку говорили, что я прославила фамилию, да не ту. Девичья-то у меня Шишаева.

Мужа не стало больше года назад Источник: Людмила Комарова











Из-за фамилии, не разбираясь в специализации ученой, к Людмиле Алексеевне стали часто обращаться за комментариями и по поводу кровососущих, с которыми она никогда не работала:

— Звонили, расспрашивали про комаров. Я всем говорила, что занимаюсь не кровососущими, но сдалась — потом пришлось просто изучить информацию, посмотреть работы коллег из Томска. Теперь готова давать комментарии. Но предсказания по их нашествию — дело спорное. Это всегда зависит от погоды. Я могу предположить, например, что их будет много, начнутся ветра до 25 метров в секунду, и их просто сдует.

Сейчас на счету Людмилы более 90 открытых и исследованных видов сциарид, отловленных не только на Алтае. Останавливаться на достигнутом Комарова не планирует — для исследований уже выловлены новые виды комаров, правда, времени на них не хватает: сейчас она работает в обычной общеобразовательной школе Бийска, помогает детям освоить биологию и удивляет их интересными фактами.

Сейчас Людмила Алексеевна работает в школе и комарам уделяет мало времени. Готовит выпускные классы к сдаче экзаменов Источник: Людмила Комарова