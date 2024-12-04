Ученый рассказал, уничтожит ли метеорит Землю и есть ли инопланетяне

Популяризатор науки, научный сотрудник Крымской обсерватории Сергей Назаров выступил с большой лекцией о природе черных дыр. Кроме того, ученый рассказал и о других загадках Вселенной — в том числе о том, есть ли жизнь за пределами Земли и какие опасности таит в себе космос.



По мнению Назарова, сегодня человечество стоит на рубеже серьезных изменений в науке, в том числе и в нашем понимании Вселенной. К сожалению, одна из проблем — то, что на исследования признаков внеземной жизни тратится очень мало ресурсов. При этом количество цивилизаций может быть колоссально.



— Наша планета не выделяется никакими особыми характеристиками, она самая обычная. Ничто не выделяет нас из основной массы известных объектов в космосе. Поэтому есть мнение, что на других планетах тоже могут быть похожие условия, которые тоже могут привести к развитию жизни, и что жизнь — это нормальное и естественное явление во Вселенной. Гипотез много, можно предполагать что угодно, пытаясь объяснить отсутствие разумных сигналов из космоса. Но мне кажется, что самая разумная гипотеза — мы просто плохо ищем, — поделился Сергей Назаров.