202 дня в невесомости: жена ярославского космонавта рассказала о жизни в разлуке

Космонавт из Рыбинска Алексей Овчинин отправится на МКС Источник: Светлана Овчинина











В 19:23 11 сентября с Байконура стартует ракета, которая отправит на МКС 52-летнего космонавта из Рыбинска Ярославской области Алексея Овчинина и еще двух членов экипажа — Ивана Вагнера и астронавта NASA Дональда Петтита.

Как это — собирать мужа в космос? Работает ли телефонная связь на МКС? Жена космонавта Алексея Овчинина Светлана рассказала в эксклюзивном интервью 76.RU, как провожает и встречает мужа с его опасной работы.

А интернет в космосе ловит?

Алексей Овчинин с женой Светланой Источник: Светлана Овчинина











НА МКС Алексей Овчинин полетит в третий раз. Эта поездка продлится 202 дня. По планам он должен вернуться на Землю 1 апреля 2025 года.

— В первый раз была эйфория, — вспоминает жена космонавта Светлана Овчинина. — Мы десять лет шли к этому, и вот старт. Конечно, были и переживания. Во время первого полета, когда смотрела на старт, я стояла как окаменевшая. Когда огонь из-под ракеты начал идти, трясло землю так, как будто мы рядом с ракетой стояли. Это очень впечатлило, и, конечно, я переживала. Второй раз в заботе о маленьком ребенке тревожные мысли уже ушли на второй план. Тогда как раз случилась внештатная ситуация. После нее отпускать мужа через пять месяцев снова было крайне тяжело. Уже был страх, что может снова случится, повториться.

Речь идет о внештатной ситуации, которая произошла в 2018 году. Во время запуска корабля случилась авария — отказал двигатель на ракете-носителе, после чего космонавты совершили аварийную посадку в Казахстане. Следующий полет был совершен в 2019 году.

Космонавт Алексей Овчинин родился и вырос в Рыбинске Ярославской области, но последние 20 лет живет в Подмосковье Источник: Светлана Овчинина











С годами привыкнуть к страху за жизнь и здоровье мужа не удалось. Несмотря на то, что это уже третья поездка Алексея, жена признается, что все еще сложно переживает разлуку. В периоды расставания спасает возможность общения через видеозвонки и переписки.

— Мы можем общаться по телефону. Но в этом формате односторонняя связь. То есть только он сможет мне набрать по спутниковой связи. А так, каждую неделю, в выходные, запланировано с ЦУПом (ЦУП — центральное управление полетами, — Прим. ред.) выделяется время на общение с семьей по видеоконференции. Время на общение дается каждый раз по-разному: бывает полчаса, бывает и час. Все зависит от того, какая будет зона покрытия связи.

Бывает, разговариваешь, а потом раз, и связь прервалась. Даже попрощаться не успели. Светлана Овчинина Жена космонавта

Плюс, сейчас есть возможность общения через мессенджеры — когда связь ловит. Ждать выходных для общения не придется.

А как космонавта провожают к звездам?

Светлана и Алексей в браке более 20 лет Источник: Светлана Овчинина











Светлана и Алексей растят двоих детей: 17-летнюю дочь Яну и 6-летнего сына Артема. В этом году они впервые с мамой поедут на космодром Байконур, откуда проводят папу на МКС.

— В первый полет мужа я с дочкой ездила провожать. Сейчас сын подрос, ему будет интересно посмотреть на старт. Мы ему сшили специальный комбинезон, он будет папиным дублером. На форму сделали эмблемы экипажные, все по настоящему, — рассказала Светлана.

Артему 6 лет Источник: Светлана Овчинина











Перед стартом у семьи будет возможность провести время с космонавтом. Провожать Алексея Овчинина с Байконура будут жена с детьми, мама, сестра с племянницей. Чтобы иметь возможность пройти к нему, все должны будут пройти медицинский осмотр.

— Выделяется день для встречи с семьей. Проходит в формате ужина. Даже караоке бывает на площадке, — отметила Светлана. — Там будет свой врач нас проверять, чтобы мы ничего не занесли ему. Я даже сына уже несколько недель не вожу в садик во избежании нежелательных болезней.

«Мне одного космонавта в жизни хватит»

Провожать Алексея Овчинина на Байконур также поедет вся семья Источник: Светлана Овчинина











Многие мальчики в детстве мечтают стать космонавтами. Вот 6-летний Артем Овчинин хочет пойти по папиным стопам.

— Сын от природы очень любознательный. Любит природу, цветы, жучков. Мы ездим в ботанический сад специально, он увлекается хищными растениями. Ему сейчас все в принципе интересно, — отметила Светлана Овчинина.

Спросишь его: «Хочешь, как папа?». Он ответит: «Конечно, да!». Но это же не значит, что он им будет, правильно? Светлана Овчинина Жена космонавта Алексея Овчинина

Наша собеседница отмечает, что Алексей Овчинин очень бы хотел, чтобы сын стал космонавтом. Однако мама мальчика не разделяет желание мужа.

— Мне одного космонавта в жизни хватает, — смеясь говорит Светлана. — Каждый раз такие переживания, что я не знаю, как я второго потяну.

Про сувениры из космоса

Первыми на МКС полетела розовая сова. После и плюшевая такса побывала в космосе Источник: Светлана Овчинина В этом году очередь за розовым корги Источник: Светлана Овчинина

У семьи Овчининых есть традиция: с папой в космос летают плюшевые игрушки детей. В 2016 году Алексей Овчинин полетел на МКС с розовой совой, она теперь как ценный экспонат лежит дома. Во время полета в 2019 году космонавт захватил с собой игрушечную таксу. В третий раз нарушать традицию семья Овчининых не планирует. 11 сентября на орбиту отправиться розовая корги, сшитая специально к полету.

Плюшевые игрушки не единственные вещи в доме, побывавшие в космосе. Из каждой своей поездки космонавт привозит сувениры с МКС.

— Из космоса у нас есть две длинные ложки, которыми космонавты там едят. Так же у нас дома хранятся индикаторы невесомости, — поделилась жена космонавта Светлана. — Сейчас у нас собака корги. В этот полет мы решили продолжить собачью тему. Были в Оренбурге в пуховом доме Анны Советовой, вот она со своими мастерицами сшила маленького корги и сделала его оренбургским платочком.

Много вещей с собой в космос не возьмешь. Разрешено только по два килограмма багажа на каждого, но это не остановило Светлану подготовить подарок ко дню рождения мужа. Его Алексей встретит уже в космосе — 28 сентября.

— Я еще на день рождения подготовила сюрприз. У мужа 28 сентября день рождения, будет отмечать, вскроет пакетик с подарком. Я его запаковала и написала открыть 28 сентября. Но это символический подарок, потому что по габаритам что-то тяжелое и не пошлешь туда.

Светлана Овчинина пообещала нам подробнее рассказать о сюрпризе после дня рождения.