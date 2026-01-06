Рождество Христово: как встретить праздник, зачем идти на службу и почему Церковь запрещает гадания — отвечает священник

Богослужение на Рождество — особенно торжественное, литургия проходит в ночь на 7 января Источник: Олег Федоров / CHITA.RU

Рождество Христово — главный христианский праздник после Пасхи, но для многих он теряется в череде зимних каникул между Новым годом и началом рабочих будней. В чем суть торжества, как верующему человеку его встретить и почему некоторые праздничные традиции опасны с точки зрения Церкви? MSK1.RU задал эти вопросы православному священнику и блогеру Николаю Бабкину, клирику Знаменского храма Переславской епархии.

1. Каков главный смысл праздника Рождества? Как правильно подготовиться к нему в последние дни поста и в сочельник?

«Рождество — это Богоявление, переживание прихода Бога в мир и в личную жизнь каждого, — объясняет отец Николай Бабкин. — Задумайтесь: самое великое событие происходит без внешнего величия».

Мир не останавливается, люди живут своей прежней жизнью. А в это время где-то на окраине истории рождается Тот, из-за Кого вообще существует весь мир. Николай Бабкин священник

Подготовкой к празднику, по словам отца Николая, является весь Рождественский пост, но последние дни и сочельник — время особого сосредоточения. 6 января — день строгого поста. Традиционно варят сочиво (кутью), и самый важный совет в этот день — отдохнуть перед ночной службой, а не стоять весь день голодным у плиты.

«Меня часто спрашивают, можно ли кушать до первой звезды? — говорит Николай Бабкин. — Сочельник — это строгий пост. В этот день действительно принято не есть до того, как стемнеет. Но это традиция, а не закон. Она касается лишь тех, кто не причащался на сочельник, после причащения голодать не принято. Ну, и не морите голодом детей, особенно маленьких!»

2. Важно ли посетить литургию в рождественскую ночь и причаститься?

«Как священник я не разделяю желание причаститься пару раз в год ради праздника, — отмечает отец Николай. — Священник даже может не допустить того, кто не постился, к причастию, чтобы человек духовно созрел и стал частью христианской семьи, а не гостем в храме. Не стоит обижаться на заботу о вашей душе».

Николай Бабкин советует поговорить с настоятелем вашего прихода за несколько дней до праздника и объяснить, почему вы не постились. Скажите ему, что хотите подготовиться к таинству.

«Ну и если планируете причаститься ночью, нельзя есть хотя бы за 6–8 часов до причастия. Лекарства можно принимать в любое время», — напоминает священник.

Помещение литургии — важная часть праздника для православного человека Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

3. После долгого поста хочется накрыть обильный стол. Как праздновать Рождество за трапезой, чтобы не превратить ее в чревоугодие?

«После длительного поста риск переесть действительно велик. Это связано не только с духовной слабостью, но и с физиологией, — говорит отец Николай. — Длительное ограничение усиливает фокус внимания на еде. Когда ограничение снимается, возникает эффект маятника».

Ключ к правильной трапезе, по его словам, — не в контроле, а во внимании.

«Контроль усиливает тревогу. Внимание к своему сердцу возвращает контакт с душой. Лучше есть медленно, ощущая вкус, насыщение. Делать паузы. Общаться с людьми».

Когда за праздничным столом вы фокусируетесь на разговоре, встрече, тепле, еда перестает быть единственным источником счастья. Николай Бабкин священник

4. Рождество для верующих — праздник более важный, чем Новый год. Значит ли это, что все главные подарки для родных нужно приберечь до 7 января? Что, если это расстроит детей?

«Подарки не являются мерилом веры. Детская радость не враг духовной жизни, — убежден отец Николай. — Подарок в христианском понимании — это знак любви, внимания и присутствия. Поэтому сам по себе подарок на Новый год никак не умаляет радость и важность Рождества Христова».

5. Период от Рождества до Крещения называется Святки. Как Церковь относится к традициям, которые связаны с этими днями — колядкам, ряженым?

«Святки в христианском смысле — это не просто промежуток между двумя датами. Церковь сознательно растягивает радость Рождества, давая человеку возможность пожить внутри события, — поясняет священник. — Даже коленопреклонения в храме отменяются. Это знак: сейчас время радости от того, что Бог воплотился на земле».

Колядки, по словам отца Николая, в своем изначальном смысле имеют христианское содержание. Раньше они назывались «христославы» — народная форма благовестия. Тексты старинных колядок часто прямо говорят о рождении Спасителя. В таком виде они вполне соотносятся с христианским смыслом Святок.

Колядки и ряженье не всегда поощряются церковью Источник: Варвара Фролова / NGS70.RU

«С ряженьем ситуация сложнее, — продолжает батюшка. — Исторически оно восходит к дохристианским обрядовым практикам, связанным с масками и перевоплощением. Маска в христианстве имеет отрицательный смысл: Христос снимает маски, открывает лицо человека перед Богом. Поэтому традиции, связанные с утратой личного лица и гротеском, Церковь никогда не поощряла».

6. Почему Церковь так строго запрещает гадания в сочельник, Святки и другие «особые» дни? Чем это опасно для человека, который делает это «просто ради веселья»?

«Гадания могут разрушительно влиять на психику, — убежден отец Николай Бабкин. — Это результат сложного взаимодействия многих факторов, но среда хронической тревоги и магического мышления — питательная почва для душевных болезней.

Церковь не устраивает охоту на фольклор. Там, где народная традиция помогает выразить радость о Христе, она может быть принята. Там, где она подменяет смысл праздника магическим мышлением, она отвергается».

7. Чем для вас рождественская атмосфера отличается от новогодней?

«Новогодняя атмосфера связана со временем, с рубежом. В ней много надежды, но и много тревоги. Это попытка договориться с временем, — рассуждает отец Николай. — В нашей семье это просто детский праздник, когда папа одевается Дедом Морозом.

Рождество же нельзя объяснить. Его можно только пережить. Человек пытается договориться со временем, потому что боится пустоты. Рождество напоминает о присутствии Бога здесь и сейчас».