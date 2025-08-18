НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
Яблочный Спас в 2025 году: дата, приметы и традиции праздника

Яблочный Спас в 2025 году: дата, приметы и традиции праздника

По одним из них можно сделать прогнозы на зиму, по другим — на счастье

5 382
3 комментария
На Яблочный Спас приходилась горячая пора сбора яблок | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU
На Яблочный Спас приходилась горячая пора сбора яблок
Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Только мы отметили Медовый Спас, как на носу у нас очередной — Яблочный Спас. Этот православный праздник официально значится как Преображение Господне, и в России его отмечают ежегодно 19 августа. Это один из важнейших для верующих христиан праздник, он входит в число двунадесятых, и у него, как у всех прочих, есть свои традиции и приметы.

Происхождение праздника

Яблочный Спас, или Преображение Господне, — праздник, который отмечают в честь события, отраженного в Писании. В Евангелие рассказывается, что Спаситель незадолго до событий Тайной вечери отправился молиться на гору Фавор и позвал с собой трех учеников. Это были Петр, Иаков и Иоанн.

Когда они оказались на горе, явилось облако, из которого они услышали глас: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный, Его слушайте». Тогда им было явлено два естества Иисуса — человеческое и божественное. Оттуда и пошло название праздника — Преображение Господне.

Конкретной даты вплоть до VII века установлено не было, но именно 19 августа православные христиане чествуют описанное событие.

Почему Яблочный Спас так называется

Яблочным Спасом день называют по той причине, что именно в этот период на Руси начиналась пора сбора яблок, а вместе с ними — винограда.

Виноград было принято освящать, так как именно его используют для приготовления вина для таинства евхаристии. Для этого даже предусмотрена специальная молитва.

Но и яблоки в русской православной традиции появились неслучайно. На территориях, где виноград к нужному дню не вызревал или вовсе не рос, в церковь несли яблоки. Но их освящали другой молитвой.

Что нельзя делать на Яблочный Спас

Особых ограничений церковь в этот день не налагает, но на Преображение Господне нельзя заниматься тяжелым трудом. Также следует помнить, что праздник приходится на Успенский пост. Конечно, работу, которую нельзя отменить или отложить, следует выполнить. Но вот особых застолий устраивать всё же не стоит.

Что нужно делать на Яблочный Спас

На Яблочный Спас освященные яблоки нередко несли к могилам родственников. Это символизировало передачу «райских яблок» душам умерших.

Существовало поверье, что в этот день в сады прилетает птица Сирин. Она плачет над плодами, поливая яблоки мертвой росой, — если съесть такой плод до полудня, то всю оставшуюся жизнь будешь в печали. А после полудня есть яблоки разрешалось, так как считалось, что днем птицу Сирин сменяла другая — Алконост. Она, смахивая с крыльев, окропляла яблоки живой росой, тем самым преображая плоды.

Источник: Полина Авдошина / Городские медиа
Источник:

Полина Авдошина / Городские медиа

Приметы Яблочного Спаса

В народе сформировалось множество других традиций, которые мало относятся к христианству. В большей степени они связаны с верованиями, которые ранее бытовали на Руси. Из распространенных примет:

  • насекомое село на руку дважды за день — к счастью;

  • на дереве много скворцов — зима будет суровой;

  • пчелы слетаются на мёд — в доме будут счастье и достаток.

А вы отмечаете Яблочный Спас?

Обязательно, каждый год, по всем традициям
Не отмечаю, но яблоки люблю
И Спас не отмечаю, и яблоки не ем
Да сколько можно отмечать?

Анастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
