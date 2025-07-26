День Архангела Гавриила: что можно и нельзя делать 26 июля — приметы и традиции

В церковном календаре этот праздник отмечается дважды в год — весной и летом Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В субботу, 26 июля православные верующие отмечают Собор Архангела Гавриила — одного из семи главных ангелов, небесного вестника, который в библейской традиции приносил людям добрые вести. В церковном календаре этот праздник отмечается дважды в год — весной и летом. Летнее чествование архангела связано с освящением древнего храма в его честь в Константинополе. В народе этот день называли просто — Гаврила Летний.

Что можно и нельзя делать

Считалось, что 26 июля нельзя оставаться праздным: труд на земле в этот день особенно ценился и приносил щедрый урожай. Хозяйки пекли пироги, чтобы угощать ими бедных и нуждающихся — такой поступок, верили люди, обязательно привлекал удачу. Отказывать просящим старались не только из сострадания, но и из осторожности: предки верили, что, проявив равнодушие, сам рискуешь оказаться в тяжёлом положении.

Архангела Гавриила просили о здоровье семьи, защите в пути, помощи в важных делах. Верующие обязательно заходили в храм, ставили свечи, читали молитвы. При этом от тяжёлой физической работы старались воздерживаться — особенно в поле. Также в этот день не принято было вступать в споры, ссориться, обсуждать других, давать или брать в долг. Любые крошки хлеба, случайно упавшие на землю, нужно было бережно собрать — выбрасывать их считалось дурной приметой, ведущей к нужде.

Приметы на погоду

Как и многие другие церковные праздники, день Гавриила сопровождался наблюдениями за погодой. Если 26 июля было сухо, ждали тёплой и продолжительной осени. Сильный дождь, наоборот, сулил неурожай. Стаи грачей в небе — к скорому похолоданию, громкие крики уток — к ливням. Тучи предвещали переменчивую погоду.

А еще конец июля в этом году отмечен растущей Луной. И мы заранее узнали, как она повлияет на каждый знак зодиака.