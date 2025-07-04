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Религия Обзор Петров день в 2025 году: дата, приметы и что нельзя делать в праздник Петра и Павла

Петров день в 2025 году: дата, приметы и что нельзя делать в праздник Петра и Павла

Этот день посвящен одним из первых последователей Иисуса

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4 комментария
В православном календаре очень много важных дат. Одна из них связана с апостолами Петром и Павлом. Рассказываем, кто это такие | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RUВ православном календаре очень много важных дат. Одна из них связана с апостолами Петром и Павлом. Рассказываем, кто это такие | Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU
В православном календаре очень много важных дат. Одна из них связана с апостолами Петром и Павлом. Рассказываем, кто это такие
Источник:
Наталья Лапцевич / 74.RU

В июле кроме Дня Петра и Февронии отмечается еще одна значимая для православия дата — Петров день. Это народное название праздника, посвященного двум первоверховным апостолам — Петру и Павлу. Именно они считаются образцами для подражания и примером несокрушимой веры, поэтому этот день имеет большую важность для христиан.

История Дня Петра и Павла

Петров день в православной традиции относят к великим недвунадесятым праздникам. Сами апостолы Петр и Павел являлись одними из первых последователей Иисуса и распространяли его учение в разных уголках мира. Путешествуя, они основали множество церквей и привлекли к христианству большое количество народа. Вот только в конечном итоге их казнили в Риме.

Когда Петров день в 2025 году

Считается, что апостолов Петра и Павла казнили 29 июня по юлианскому летоисчислению. По григорианскому календарю эта дата соответствует 12 июля. В этот день Петров день всегда и отмечают. Сразу после Апостольского или Петровского поста. И 2025 год — не исключение.

Традиции празднования

На Руси эта дата была связана с окончанием купальских гуляний, то есть — завершением празднования летнего солнцестояния. Оттуда и пошла старинная поговорка — «Петр и Павел час убавил». Считалось, что именно этот день соответствует полному расцвету природы.

Что нельзя делать в День Петра и Павла:

  • церкви не проводят венчания в связи с постом;

  • рекомендуют воздержаться от физического труда;

  • не принято ругаться и сквернословить.

Приметы на Петров день

День Петра и Павла в народе связывали со множеством примет и поверий. Но в первую очередь они показывали, каких изменений стоит ожидать от природы и животного мира. Самые распространенные из них:

  • ясное небо на Петров день говорит, что весь год будет хорошим;

  • утренняя роса говорит, что весь день будет сухо, а ее отсутствие — о дожде;

  • если в Петров день нет осадков, то и на Ильин день (2 августа) их не будет;

  • холодная погода в Петров день говорит о том, что год предстоит голодный;

  • желтая листва на березах говорит, что листопад будет ранним;

  • пение соловья после Петрова дня указывает на похолодание еще в октябре;

  • если кукушки неделю после Петрова дня кукуют, то зима наступит поздно.

Также в народе считается, что купание в природных источниках на Петров день позволяет смыть все грехи, а для благополучной и здоровой жизни рекомендуют умыться водой из трех родников. Насколько эти приметы правдивы — судить сложно, но на них всё так же ориентируются в народе.

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Анастасия Кравченко-ЛобановаАнастасия Кравченко-Лобанова
Анастасия Кравченко-Лобанова
Праздники Православие Православные праздники Приметы Традиции Религия Христианство Петров день
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Комментарии
4
Гость
11 июля 2024, 15:09
Зачем праздновать двух иудеев ?
Гость
9 июля 2024, 08:46
🙏🙏🙏
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