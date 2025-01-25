«Сосредоточиться на борьбе с грехом внутри»: ярославский священник рассказал о значении «числа зверя»

— Это число 666 традиционно интерпретируется как символ антихриста, предвестника конца света. В Откровении говорится, что это число будет знаком зверя, которому люди будут вынуждены поклоняться. Однако, православная церковь предостерегает от буквального понимания этого числа и поиска его в окружающем мире. Вместо того, чтобы искать число зверя в штрих-кодах или номерах документов, нам следует сосредоточиться на борьбе с грехом внутри себя, на стремлении к духовному совершенствованию, — сообщил отец Андрей изданию «Новосвят» .

Откровение Иоанна Богослова, также известное как «Апокалипсис» — последняя книга Нового завета в Библии. В ней описываются события, предшествующие Второму пришествию Христа. Согласно пророчествам в это время на земле будут происходить различные катаклизмы и бедствия. Поэтому слово «апокалипсис» часто употребляют как синоним конца света. Считается, что Откровение было написано в I-ом веке нашей эры. Про число зверя говорится: «[Зверь] …сделает то, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя, или число имени его… Кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое; число его шестьсот шестьдесят шесть».