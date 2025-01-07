НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас-6°C

Сейчас в Ярославле
Погода-6°

пасмурно, без осадков

ощущается как -10

3 м/c,

южн.

 754мм 79%
Подробнее
0 Пробки
USD 101,68
EUR 106,10
Афиша на 6 января
Что такое «легкое метро»
Нападение на кладбище
Расписание богослужений на Рождество
Приостановили продажу билетов на матчи
Погода по дням
Какую экзотику привозят в Ярославль
Куда сходить в Ярославле
Новый год в Испании
Каким был 2024 для бизнеса
Религия обзор Красивые открытки на Рождество Христово: поздравьте близких со светлым праздником

Красивые открытки на Рождество Христово: поздравьте близких со светлым праздником

Такими картинками грех не поделиться

461
Написать комментарий

Кстати, именно от Рождества берет свое начало новогодняя традиция дарить подарки. А какие подарки без открыток?

Источник:

Важнее Рождества в христианском календаре разве что только Пасха. Праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа, отмечают и православные, и католики (правда, в разные даты), даже люди, далекие от религии, считают важным поздравить близких с этим светлым днем. Что ж, как раз на этот случай мы подготовили 10 открыток с Рождеством Христовым, которыми вы можете поделиться с родными.

Источник:

Кто знает, как сложилась бы эта история, не будь у евреев традиции вести народные переписи по коленам, племенам и родам. Именно на перепись, объявленную императором Августом (Октавием), и вышли Иосиф и Мария в Вифлеем. Однако на постоялых дворах все места были заняты, и супругам пришлось ютиться в пещере для стойла скота.

Источник:

Только пара расположилась в своем прибежище, как Марии пришло время родить. Так и появился на свет Иисус Христос, среди сена и соломы, в холодную зимнюю ночь. Мать спеленала его и положила в кормушку для скота, ставшую младенцу яслями.

Источник:

Вскоре весть о рождении Спасителя дошла до пастухов — им явился ангел и сказал: «Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Пастухи решили, что пойдут в Вифлеем посмотреть на Мессию, и отправились в ту самую пещеру, где остановились Мария, Иосиф и Иисус.

Источник:

Но пастухи были не единственными, кто отправился встречать Спасителя. С дарами к Иисусу также шли волхвы с востока, которые не один год ждали появления на свет великого Царя мира и следили за знаками, что возвестят об этом. Таким знаком стала звезда, взошедшая над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Увидев ее, волхвы направились в ее сторону.

Источник:

Прознавший об истории с волхвами и Царем мира, царь Иудеи Ирод Великий призвал мудрецов к себе, чтобы выяснить, где находится Иисус. Но те шли строго за звездой и сворачивать к какому-то там Ироду не входило в их планы. Прибыв в Вифлеем, они поклонились новорожденному Спасителю, принесли ему в дар золото, ладан и смирну, а затем получили откровение от самого Бога, который не велел им возвращаться в Иерусалим. Поэтому волхвы ушли в свою страну другим путем.

Источник:

Узнав, что мудрецы его ослушались, Ирод приказал истребить всех новорожденных мальчиков в Вифлееме и окрестностях. Но Иосиф во сне получил предупреждение об опасности и бежал с Марией и Младенцем в Египет, где и жили себе, пока не узнали, что Ирод умер.

Источник:

Поскольку Рождество привязано к конкретному событию, то и дата у него укрепившаяся и неизменчивая. В 2025 году, как и в любые другие, Рождество празднуется 7 января, что соответствует 25 декабря в юлианском календаре.

Источник:

В этот день заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки, которые продлятся вплоть до Крещения Господня.

Источник:

В храмах в Рождественскую ночь проводят торжественные богослужения. А после службы верующие возвращаются домой и садятся за праздничный стол. На нем по традиции должно быть 12 блюд (по числу апостолов), главное из которых — кутья.

Если вы еще ни разу не делали кутью, у нас есть несколько вариантов ее приготовления
Источник:

А вы отмечаете Рождество?

Обязательно, это важный праздник
Родных поздравляю, но в тонкостях не разбираюсь
Как по мне, это просто красивая традиция
И не отмечаю, и не поздравляю никого
ПО ТЕМЕ
Рождество Открытки Поздравления Праздник Православие Христианство Вера Религия
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
ТОП 5
Мнение
«Зачем всё это сделано?» Как второй сезон «Игры в кальмара» растоптал 3 года ожидания
Анна Колотова
Мнение
Делайте так и будете стройняшкой. Нутрициолог — о том, как не наесть лишние килограммы за Новый год
Марина Лубешко
Мнение
«После боя курантов — поножовщина, затем — отравления салатами»: фельдшер скорой — о работе в праздники, зарплате и пациентах
Анонимный автор
Автор предпочел остаться неизвестным
Мнение
«Тариф с попутчиком очень недоработан»: водитель такси откровенно рассказал о том, что его бесит в работе
Михаил Швалёв
Самозанятый, водитель-партнёр «Яндекс Такси»
Мнение
Очередная новогодняя солянка? Какими получились «Елки-11» с турецкой звездой и «уральским пельменем»
Дарья Костомина
Редактор раздела «Культура»
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление