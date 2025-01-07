Красивые открытки на Рождество Христово: поздравьте близких со светлым праздником

Кстати, именно от Рождества берет свое начало новогодняя традиция дарить подарки. А какие подарки без открыток? Источник: Артем Устюжанин / E1.RU











Важнее Рождества в христианском календаре разве что только Пасха. Праздник, установленный в честь рождения Иисуса Христа, отмечают и православные, и католики (правда, в разные даты), даже люди, далекие от религии, считают важным поздравить близких с этим светлым днем. Что ж, как раз на этот случай мы подготовили 10 открыток с Рождеством Христовым, которыми вы можете поделиться с родными.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Кто знает, как сложилась бы эта история, не будь у евреев традиции вести народные переписи по коленам, племенам и родам. Именно на перепись, объявленную императором Августом (Октавием), и вышли Иосиф и Мария в Вифлеем. Однако на постоялых дворах все места были заняты, и супругам пришлось ютиться в пещере для стойла скота.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Только пара расположилась в своем прибежище, как Марии пришло время родить. Так и появился на свет Иисус Христос, среди сена и соломы, в холодную зимнюю ночь. Мать спеленала его и положила в кормушку для скота, ставшую младенцу яслями.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Вскоре весть о рождении Спасителя дошла до пастухов — им явился ангел и сказал: «Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях». Пастухи решили, что пойдут в Вифлеем посмотреть на Мессию, и отправились в ту самую пещеру, где остановились Мария, Иосиф и Иисус.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Но пастухи были не единственными, кто отправился встречать Спасителя. С дарами к Иисусу также шли волхвы с востока, которые не один год ждали появления на свет великого Царя мира и следили за знаками, что возвестят об этом. Таким знаком стала звезда, взошедшая над Вифлеемом в момент рождения Иисуса. Увидев ее, волхвы направились в ее сторону.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Прознавший об истории с волхвами и Царем мира, царь Иудеи Ирод Великий призвал мудрецов к себе, чтобы выяснить, где находится Иисус. Но те шли строго за звездой и сворачивать к какому-то там Ироду не входило в их планы. Прибыв в Вифлеем, они поклонились новорожденному Спасителю, принесли ему в дар золото, ладан и смирну, а затем получили откровение от самого Бога, который не велел им возвращаться в Иерусалим. Поэтому волхвы ушли в свою страну другим путем.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Узнав, что мудрецы его ослушались, Ирод приказал истребить всех новорожденных мальчиков в Вифлееме и окрестностях. Но Иосиф во сне получил предупреждение об опасности и бежал с Марией и Младенцем в Египет, где и жили себе, пока не узнали, что Ирод умер.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











Поскольку Рождество привязано к конкретному событию, то и дата у него укрепившаяся и неизменчивая. В 2025 году, как и в любые другие, Рождество празднуется 7 января, что соответствует 25 декабря в юлианском календаре.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











В этот день заканчивается Рождественский пост и начинаются Святки, которые продлятся вплоть до Крещения Господня.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы











В храмах в Рождественскую ночь проводят торжественные богослужения. А после службы верующие возвращаются домой и садятся за праздничный стол. На нем по традиции должно быть 12 блюд (по числу апостолов), главное из которых — кутья.

Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы









