Покров Пресвятой Богородицы: по приметам определяем, какой будет зима

14 октября отмечается праздник Покров Пресвятой Богородицы Источник: Александра Мамонтова / 76.RU











В понедельник, 14 октября, христиане отмечают один из самых главных православных праздников — Покров Пресвятой Богородицы.

Праздник Покров Пресвятой Богородицы

В этот день вспоминают чудо, которое произошло в Византии в 910 году. Его описывали в житии юродивого Андрея, который жил в Константинополе. Город находился в осаде врагов. Люди собрались в Влахернском храме и молились о спасении Божьей Матери. Вдруг юродивый Андрей увидел Деву Марию в окружении святых: она раскрыла свой мафорий (наплечный платок) над толпой, защищая жителей Константинополя. Вскоре враги отошли от города.

Что можно и нельзя делать в Покров

В Покров, как и в любой православный праздник, желательно посетить храм. Можно молиться Пресвятой Деве, просить у нее защиты и покровительства. А после можно собраться семьей за праздничным столом. В этот день на Руси было принято печь пироги и блины.

Также Покров Пресвятой Богородицы считался женским праздником. С него начинали играть свадьбы. Браки, заключенные в этот период, считались особенно счастливыми и крепкими.

А вот ссориться, ругаться, сквернословить, желать зла другим категорически запрещено.

Приметы погоды на Покров

На Руси к Покрову окончательно завершали все сельхозработы. Считалось, что в это время происходила смена сезонов — погода поворачивала с осени на зиму.

«Покров кроет землю то листом, то снегом» — ходила на Руси поговорка.

По приметам на Покров Богородицы определяли, какой будет зима. Считали, какая погода стоит в сам праздник, такой она будет и зимой.

Дождь, северный ветер предвещали холодную зиму, а ясная, теплая погода, южный ветер — мягкую и снежную. Если березы уже скинули листья — зима будет теплой. Если до Покрова не выпал снег, то теперь ждать его не стоит до декабря.

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