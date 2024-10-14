Покров Пресвятой Богородицы: по приметам определяем, какой будет зима

В понедельник, 14 октября, христиане отмечают один из самых главных православных праздников — Покров Пресвятой Богородицы.
Праздник Покров Пресвятой Богородицы
В этот день вспоминают чудо, которое произошло в Византии в 910 году. Его описывали в житии юродивого Андрея, который жил в Константинополе. Город находился в осаде врагов. Люди собрались в Влахернском храме и молились о спасении Божьей Матери. Вдруг юродивый Андрей увидел Деву Марию в окружении святых: она раскрыла свой мафорий (наплечный платок) над толпой, защищая жителей Константинополя. Вскоре враги отошли от города.
Что можно и нельзя делать в Покров
В Покров, как и в любой православный праздник, желательно посетить храм. Можно молиться Пресвятой Деве, просить у нее защиты и покровительства. А после можно собраться семьей за праздничным столом. В этот день на Руси было принято печь пироги и блины.
Также Покров Пресвятой Богородицы считался женским праздником. С него начинали играть свадьбы. Браки, заключенные в этот период, считались особенно счастливыми и крепкими.
А вот ссориться, ругаться, сквернословить, желать зла другим категорически запрещено.
Приметы погоды на Покров
На Руси к Покрову окончательно завершали все сельхозработы. Считалось, что в это время происходила смена сезонов — погода поворачивала с осени на зиму.
«Покров кроет землю то листом, то снегом» — ходила на Руси поговорка.
По приметам на Покров Богородицы определяли, какой будет зима. Считали, какая погода стоит в сам праздник, такой она будет и зимой.
Дождь, северный ветер предвещали холодную зиму, а ясная, теплая погода, южный ветер — мягкую и снежную. Если березы уже скинули листья — зима будет теплой. Если до Покрова не выпал снег, то теперь ждать его не стоит до декабря.
Какую погоду обещают синоптики
В Ярославской области Гидрометцентр 14 октября прогнозирует переменную облачность, днем небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 6–11 метров в секунду. Температура воздуха ночью — -1…+4 градуса, днем — +4…+9 градусов.