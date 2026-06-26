Тимур Родригез и Катя Кабак поженились — пара уехала из загса на автобусе

Тимур Родригез и Катя Кабак расписались в Москве Источник: katekabak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Тимур Родригез и Катя Кабак больше не просто пара — теперь они муж и жена. Как сообщает Starhit.ru, 46-летний артист и 35-летняя актриса расписались в московском Дворце бракосочетания № 1.

Для свадьбы выбрали светлую, но не слишком строгую стилистику. Гостям предложили прийти в белом, добавив к образам голубые или розовые детали. Жених и сам поддержал заданный тон: Родригез появился в белых брюках и голубом пиджаке. Выглядело это нарядно, хотя без попытки спорить с невестой за внимание.

Источник: видео с сайта Starhit.ru

Кабак выбрала классический свадебный образ. На церемонии она была в белом кружевном платье с открытыми плечами, пышной юбкой и длинной фатой. Волосы актрисы собрали в аккуратный пучок — получилось торжественно, но без лишней тяжеловесности.

Во время официальной части Тимур и Катя обменялись кольцами, поцеловались и приняли аплодисменты гостей. Деталями дальнейшего праздника супруги пока не делятся, хотя после регистрации их уже ждал довольно заметный выезд: из загса молодоженов забрал большой экскурсионный автобус. Решение, конечно, не самое очевидное, зато запомниться должно было всем присутствующим.

Накануне росписи пара устроила программу для друзей: компания ходила в тир и каталась по городу на лимузине Источник: trodriguezzz / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Роман Тимура и Кати начался не с внезапного знакомства. До старта отношений в 2023 году они знали друг друга примерно 15 лет. До этого у каждого была своя семейная история: Родригез был женат на бизнесвумен Анне Девочкиной, в браке с которой у него родились двое сыновей. Кабак ранее выходила замуж за бизнесмена, имя которого публично не раскрывается, у актрисы есть дочь.

По данным из открытых сообщений, сблизил будущих супругов обычный звонок. Катя поздравила Тимура с днем рождения, разговор затянулся на несколько часов, а уже на следующий день они вместе пошли на премьеру фильма. Так давнее знакомство довольно быстро перестало быть просто дружеским.

Источник: katekabak / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)