Тимур Родригез и Катя Кабак поженились — пара уехала из загса на автобусе

Тимур Родригез и Катя Кабак больше не просто пара — теперь они муж и жена. Как сообщает Starhit.ru, 46-летний артист и 35-летняя актриса расписались в московском Дворце бракосочетания № 1.
Для свадьбы выбрали светлую, но не слишком строгую стилистику. Гостям предложили прийти в белом, добавив к образам голубые или розовые детали. Жених и сам поддержал заданный тон: Родригез появился в белых брюках и голубом пиджаке. Выглядело это нарядно, хотя без попытки спорить с невестой за внимание.
Кабак выбрала классический свадебный образ. На церемонии она была в белом кружевном платье с открытыми плечами, пышной юбкой и длинной фатой. Волосы актрисы собрали в аккуратный пучок — получилось торжественно, но без лишней тяжеловесности.
Во время официальной части Тимур и Катя обменялись кольцами, поцеловались и приняли аплодисменты гостей. Деталями дальнейшего праздника супруги пока не делятся, хотя после регистрации их уже ждал довольно заметный выезд: из загса молодоженов забрал большой экскурсионный автобус. Решение, конечно, не самое очевидное, зато запомниться должно было всем присутствующим.
Роман Тимура и Кати начался не с внезапного знакомства. До старта отношений в 2023 году они знали друг друга примерно 15 лет. До этого у каждого была своя семейная история: Родригез был женат на бизнесвумен Анне Девочкиной, в браке с которой у него родились двое сыновей. Кабак ранее выходила замуж за бизнесмена, имя которого публично не раскрывается, у актрисы есть дочь.
По данным из открытых сообщений, сблизил будущих супругов обычный звонок. Катя поздравила Тимура с днем рождения, разговор затянулся на несколько часов, а уже на следующий день они вместе пошли на премьеру фильма. Так давнее знакомство довольно быстро перестало быть просто дружеским.
Предложение руки и сердца Родригез сделал весной 2026 года у кинотеатра «Художественный» в Москве. В тот вечер на фасаде здания появилась надпись: «Она сказала „Да!“».