«Никогда не живите с местными». Жительницы Сочи рассказали всю правду о мужчинах, которые живут на курорте

Одиночество — бич современных женщин Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Сочи — не только главный курорт России, но и главная столица курортных романов в России. Тысячи россиян обоих полов едут в город у моря, чтобы провести романтический отпуск. И всегда находят таких же желающих. Но оказалось, что настоящую любовь в приморском городе найти сложно, особенно местным жительницам. Приведем несколько историй успешных женщин, которые самостоятельно добились всего, к чему стремились, а вот простого человеческого счастья так и не нашли. Подробности — в материале SOCHI1.RU.

Женщин в Сочи много разных Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Привыкли смотреть, как другие отдыхают»

Наталья З. переехала в Сочи еще школьницей, ее мама развелась с отцом и решила начать новую жизнь в городе у моря. На курорте она окончила школу и колледж. И встал вопрос о возвращении в родной Омск. Мама так и не устроилась в Сочи, несколько раз открывала свое дело, но всякий раз прогорала, снимать квартиру не было средств. Мама уехала, а Наташа осталась, взрослая девочка. Она в то время встречалась с местным парнем. Он предложил жить вместе: квартира трехкомнатная в Адлере у него есть. Ничего, что делить ее пришлось с родителями. Они сначала относились к Наташе как к «понаехавшей», то есть немного свысока, а потом смирились.

— Свекровь всегда делала вид, что не понимает, откуда я понаехала: ты же из Томска? Или из Иркутска? Демонстрировала свою значимость. Но потом вроде отношения наладились, особенно когда поженились и ребенок родился. Но с мужем, наоборот, всё стало хуже некуда. Всем девчонкам советую: никогда не живите с местными. Они ни к чему не стремятся. Привыкли смотреть, как другие отдыхают, с детства и сами всё время отдыхают, — рассказывает Наташа. За пять лет совместной жизни ее муж работал всего несколько месяцев, образования, кроме 11 классов, у него не было. На низкооплачиваемых работах он долго не задерживался, всё время страдал, что его не ценят.

— Человек живет как трава в поле. Полдня спит, а потом к друзьям идет. Они точно такие же, взрослые мужики на лавочках пиво пьют, а дома семьи и дети выживают как могут. Приходит под утро совершенно пьяный, и, главное, такая жизнь ему нравится, и менять он ничего не собирается. Я пока с ним жила, получила высшее образование в сфере туризма и пошла работать в туристическую компанию, как только стала зарабатывать, собрала манатки, ребенка и съехала, — рассказывает Наталья. Она признается, что муж и не сразу заметил, что сына и жены нет. Свекровь переживала, звала обратно, но снова сажать себе на шею здорового мужика она не захотела.

— Мой отец помог мне взять ипотеку. Живу, работаю, сын уже во 2-м классе, никто на диване не лежит. Бывший муж, кстати, третий раз разводится. А я пока свою любовь так и не встретила. Попадаются в основном неудачники, которым нужна женщина с жилплощадью. Что интересно, все мои подруги вполне удачно построили свою карьеру, квартиры, машины у них, а мужей нет. Только единицы удачно вышли замуж, — заключила Наталья.

Иногда лучше одной, чем с душнилой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

Сыночка-присыночка

Анжела К. приехала из Ростовской области в Сочи в 18 лет, сейчас ей 28, и она в разводе. Длинноногая блондинка с модными губами, волосами, бровями и ресницами. Нужно держать марку: сама работает в бьюти-индустрии. Она маникюрный мастер, именно это позволило ей выжить одной в курортном городе. Надеяться Анжеле не на кого, и на мужа не получилось. Ему деньги давались с трудом, он работал в одном из дорогих отелей беллбоем, то есть носильщиком чемоданов, а амбиций было не меньше, чем у генерального директора. Свою неустроенность и неудовлетворение он вымещал на молодой жене.

— Чем больше он ныл, тем больше я работала. Пилила с утра и до утра, чтобы он не переживал о нехватке денег. Получать высшее образование он не хотел, хотя от отеля можно было. Но и мальчиком на побегушках ему быть унизительно. В выходные он лежал на кровати, смотрел в одну точку, ходил к психологу, в зал и в церковь. А я пилила — не его. Ногти. Но этого душнилу всё равно что-то не устраивало. Потом он ушел с работы, потому что так посоветовал психолог. А я должна была работать и успевать дома по хозяйству, он же мужик, должен быть обстиранный и накормленный, — рассказывает девушка.

Анжела приходила домой и падала, чтобы поспать несколько часов. Он уходил к маме и жаловался на жену, а свекровь звонила и читала нотации, что ее сыночка-присыночка похудел на 2 килограмма. Девушка терпела-терпела, а потом не вытерпела, тем более в последнее время ей приходилось снимать квартиру за свой счет. В один прекрасный день собрала свои вещи и съехала, несколько дней прожила в студии маникюра, а потом сняла квартиру. Всё это время муж, который очень быстро стал бывшим, звонил и умолял вернуться. Он искренне не понимал, как можно бросить такого замечательного, красивого и непьющего мужчину. С тех пор прошло несколько лет, пока замуж девушка не собирается. Ухажеры, конечно, есть, и много, но всё не то.

Примеров счастливых семей в Сочи тоже много Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU

«Как только я расплатилась с кредитом, он подал на развод»

А коренная сочинка Елена Г. обожглась на «мачо» с Урала. Первый муж у нее был местный, из большой армянской семьи, но погиб в Абхазии в страшном ДТП. Осталась Елена одна с маленьким ребенком на руках вдовой в 24 года. Так и жила до 30 лет, пока не встретила Андрея. Он переехал в Сочи из Екатеринбурга, работал на стройках, только денег домой почти не приносил. Хотя сам ездил на дорогой иномарке, одевался в дорогих магазинах, семье доставались копейки. Даже совместному сыну. Часто ездил на родину к «больной матери», жену никогда с собой не брал.

— Оказывается, у него в Екатеринбурге была другая семья, в которой подрастали две девочки. Самое интересное, он был в разводе и на мне женился. Уговорил продать мою квартиру, взять ипотеку на мое имя, естественно, и купить жилплощадь побольше. Что мы и сделали. А эта квартира приобретена в браке, значит, она делится при разводе. Как только я расплатилась с кредитом, он подал на развод и на раздел имущества, — рассказывает Елена.

Судились долго и скандально, женщина даже попала в больницу с неврозом. Но мужик не сдавался, пер до конца и квартиру всё же разделил. Причем добился переноса дела по подсудности по месту его регистрации — в Екатеринбург. Туда женщина физически не могла ездить на судебные заседания, пришлось нанимать адвоката и платить ему немалые деньги. Теперь Андрей живет в Сочи с другой семьей, общего сына видеть не желает. Алименты платит исправно, правда, копейки: его официальная зарплата охранника не превышает 40 тысяч рублей. Елена утверждает, что замуж больше точно не выйдет. До сих пор не может прийти в себя.

Конечно, не будем обобщать. В Сочи, как и в любом другом городе, полно примеров счастливых семей. Естественно, есть прекрасные мужчины, но замечательных женщин намного больше. Они содержат семьи, успешны, следят за собой, а главное — самодостаточны. Может, и мужики подтянутся.