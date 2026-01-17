«Поступил подло»: главная ошибка в личной жизни Игоря Николаева

Импозантный Николаев всегда пользовался успехом у женщин, но его сердце покорили лишь единицы Источник: igor_nikolaev_music / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В дискографии Игоря Николаева можно найти песни для всех стадий отношений — от только зарождающихся чувств до расставания. Однако по ней еще и можно проследить личную жизнь самого композитора. Ведь, как признавался сам Николаев, такие песни, какие он написал рядом с Королевой, он больше не сможет, да и не хочет придумывать никогда. Причина проста: прошлое с грустным финалом, а теперь он стремится к счастью.

«Я был молод и глуп»

Со своей первой женой, Еленой Кудряшовой, Николаев познакомился еще в школьные годы. Не успела парочка насладиться общением, как их чувствам пришлось пройти проверку расстоянием. В 15 лет Николаев уехал с родного Сахалина в Москву учиться в консерваторию. Елена пообещала ждать любимого, а тот поклялся приезжать к ней каждые каникулы.

Еще до переезда в Москву Николаев закончил музыкальную школу, училище и отрастил шикарные усы

— Она была моим первым серьезным увлечением, — с нежностью даже спустя годы вспоминал о Елене Игорь Юрьевич.

Николаев держал свое обещание и, как только заканчивалась сессия, окрыленный, спешил к любимой девушке. Елена не уговаривала его всё бросить и остаться, а он не звал ее с собой — жить было негде, да и не на что.

Так продолжалось два года, пока после очередных зимних каникул Николаев не узнал, что Елена беременна. Игорь Юрьевич не хотел, чтобы ребенок рос вне брака, поэтому предложил пожениться. Пара сыграла свадьбу, когда Николаеву исполнилось 18 лет, но супруги так и продолжали жить в разных городах еще несколько лет.

Хоть невеста и была на сносях, Николаев уверяет, что свадьба была по любви

Только после того как Николаев устроился работать к Алле Пугачевой и начал получать свои первые деньги, он наконец забрал Елену и уже подрастающую дочку Юлю в столицу.

Чтобы прокормить семью и накопить денег на собственную квартиру, работать приходилось много. Николаев писал песни для Пугачевой, Скляра, играл в группе, а позже начал выступать и сам. Композитор часами пропадал на студиях, репетициях и съемках. Елена всё понимала и не придавала значения тому, что муж витал где-то в облаках и приходил домой поздно вечером.

В 1991 году Елена узнала, что последние пару лет муж редко появляется дома вовсе не из-за работы, а из-за молодой протеже — Наташи Королевой. Когда правда вскрылась, композитор подал на развод и ушел к молодой певице.

— Я был молод и глуп… Поступил подло, — спустя время корил себя Николаев.

Елена не стала терзаться и умолять начать всё сначала. Вместе с дочкой она переехала в США и начала новую жизнь. Юлия продолжает общаться с отцом по сей день. Сначала она пыталась идти по его стопам, но быстро поняла, что это не ее, и занялась фармацевтикой.

«Нас с Игорем расписали дома»

Николаев впервые встретил Королеву, когда ей было всего 16 лет. Пение девушки ему включила помощница и предложила взять начинающую артистку под свое крыло. Игорь Юрьевич не стал делать поспешных выводов, а пригласил Наташу приехать из родного Киева в Москву на прослушивание.

Настоящая фамилия Натальи — Порывай, псевдоним Королева для нее придумал Николаев

— Я понимала: еще один шанс приехать может и не выпасть, нужно показать весь потенциал. Но на студии мое мурлыкание Николаева не впечатлило, — вспоминает Королева.

Николаев уже хотел отправить маленькую брюнетку восвояси, но здесь на выручку Королевой снова пришла помощница композитора. Она лично знала ее семью и уговорила взять девочку на гастроли и посмотреть, как она поведет себя на сцене. Игорь Юрьевич согласился и дал Королевой ранее написанную песню «Желтые тюльпаны».

Источник: Гостелерадиофонд / Vk.com

Каково же было удивление Николаева, когда скромная маленькая девчушка, выйдя на сцену, превратилась в задорную кошку. Она не только пела, но еще танцевала, заигрывала с публикой и за секунды приковала внимание зала. К концу последнего куплета Королева поняла две вещи: домой она не поедет и сердце Николаева в ее руках.

— Он подошел, сказал: «Молодец!», но, помимо этого, глянул как мужчина на заинтересовавшую его женщину. Что-то такое в Игоре екнуло, что потом всем нам аукнулось по полной программе, — позже рассказывала Королева изданию «7 дней».

По словам Наташи, после того концерта Николаев будто стал одержим ей. Признавался в любви, ухаживал, дарил подарки и пытался всеми силами добиться ее расположения. Она же держала дистанцию, каждый раз напоминая Николаеву, что он женат.

— Воспитывалась я в строгости, была, по сути, еще ребенком и не понимала, как может так себя вести женатый мужчина. Один раз я затусовалась допоздна, гуляла по Москве, а он десять часов кряду ждал меня у подъезда в машине, — разоткровенничалась в одном из интервью Королева.

Королева признавалась, что могла и запустить чем-то в Николаева. Однажды попала в глаз, и он выступал в черных очках

Николаева не смущала 13-летняя разница в возрасте и то, что дома его ждет супруга. Королева же четко дала понять, что запасным аэродромом быть не желает и, если он любит, должен развестись и жениться на ней. Когда Наталье исполнилось 18 лет, он согласился на ее условия. Не было шумной свадьбы и большого застолья. Николаев даже не захотел идти в ЗАГС, а пригласил регистратора на дом.

— Для меня, кстати, до сих пор загадка, почему нас с Игорем расписали дома и не было ни фаты, ни белого платья, ни лимузина. Он мне сказал тогда: «Не хочу, чтобы было как у всех!» Но в 18 лет для меня было важно, чтобы было как у всех, — жалеет о прошлом Королева.

«Ты всё испортила!»

Николаев не мог поверить, что его мечта сбылась: та, кого он так долго добивался, наконец стала его женой. В тот момент Королева была совсем юной, как она позже призналась, до свадьбы она оставалась девственницей и мало что знала о семейной жизни и отношениях. Николаев боялся спугнуть это хрупкое создание, поэтому сразу же сам рассказал ей обо всех своих прошлых изменах, чтобы это не сделал кто-то другой.

— Теперь я изменился, со мной никогда такого не было. Только ты одна мне нужна! — клялся, по словам Королевой, перед ней Николаев.

В браке Николаев и Королева выпустили несколько пророческих песен: «Дельфин и русалка», «Синие лебеди»

Королева поверила. Разговоры и пересуды действительно не прекращались: Наташу убеждали, что Николаев ветреный и уже через год-другой бросит ее. Окружение артиста даже предлагало Королевой уйти первой взамен на песни и деньги. Певица не согласилась.

Брак наперекор злым языкам продержался десять лет. Однако чем дольше пара работала и жила вместе, тем сложнее ей было. По словам Королевой, муж завидовал ее популярности и заработку, а в какой-то момент и совсем перестал писать для нее новые песни.

— Игорь при всех его отличительных качествах — таланте, уме, мудрости — в некоторых ситуациях представал совершеннейшим ребенком, которого недолюбили в детстве. Ни с того ни с сего вдруг начинал капризничать: «Всё мое!», «Хочу вот это!», «Тебе не дам!», «Ты всё испортила!» — описывала Николаева певица.

Королева была уверена, что перемены в ее супруге произошли не просто так, а из-за влияния директора Анжелики Кулаковской. Певица обвинила мужа в измене, а себя посчитала наказанной за то, что сама когда-то стала разлучницей. Она подала на развод, а через некоторое время нашла утешение в объятиях стриптизера и шоумена Сергея Глушко.

В клипе на песню «Золотое время» Николаев снял в образе невесты Королеву и Кулаковскую

Сам композитор убеждает, что всё было совсем не так и адюльтер был не с его стороны.

— Их роман с Тарзаном начался, когда мы были еще мужем и женой, поэтому я видел все эмоции… — объяснял расставание с женой Николаев.

Кулаковская также не согласилась с ролью разлучницы и на любые расспросы отвечала, что лишь помогла Николаеву справиться с разводом и тяжелым периодом, но между ними никогда ничего не было.

— То, что я гражданская жена Николаева, — это образ, который создали газеты. Не могу отрицать, что мы с Игорем духовно близки друг другу. Но ведь мы уже давно знакомы, — отрицала обвинения Королевой Анжелика.

Какие бы отношения ни связывали Кулаковскую и Николаева, своей третьей женой он назвал совсем другую женщину.

«Когда есть дети, больше ничего не надо»

В 2005 году, когда Николаев приехал на концерт в Екатеринбург, у служебного входа к нему подошла совсем молоденькая девушка. Ей оказалась 23-летняя юрист Юлия Проскурякова. Уралочка пришла послушать артиста за компанию с подругой и на спор попробовала познакомиться с композитором и спеть ему свою песню.

Игорь Юрьевич подобный перформанс прокомментировать никак не смог, но смелая девушка ему приглянулась. Он предложил поехать вместе с ним в отель и захватить диск с записью ее песни.

Источник: uliaveronika / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Никаких интимных отношений между нами не случилось, — сразу отсекает любые домыслы Юлия. — Мы девушки из благополучных семей, юристы, к тому же моя подруга уже тогда была замужем. Да и Игорь не маньяк, чтобы бросаться на девчонок! Расстались, когда за окном светало. Напоследок Игорь сказал мне, что стоит попробовать силы летом на «Новой волне».

Никакой романтикой, а тем более любовью тогда даже не пахло. Николаев вернулся в Москву и на время успел забыть о Юлии, но неожиданно она позвонила. Уралочка сообщила, что приехала в столицу на музыкальный конкурс и перед отъездом домой хочет забрать диск со своей песней. Николаев понял, это знак, и пригласил девушку в ресторан.

Композитор уговорил Юлию не уезжать в Екатеринбург и, получив ее согласие, стал регулярно приглашать на свидания. Кино, рестораны, тусовки у знакомых. Юлия первое время воспринимала Николаева лишь как друга, но вскоре поняла, что он стал для нее кем-то большим.

— У него были опасения по отношению ко мне, не очень он мне доверял. Думал, что, раз мы познакомились на почве пения, я непременно преследую свою цель — хочу через него пробиться в шоу-бизнес. Я ему говорила: «Мне не нужен композитор Игорь Николаев, мне нужен ты. Я люблю тебя!» А он не верил, — признаётся Юлия.

Проскуряковой долго пришлось доказывать свою верность. Пять лет пара встречалась и не афишировала свои отношения, и только в 2010 году Николаев сделал Юлии предложение.

Николаев расписался в тесном кругу, свидетелями стали Игорь Крутой и Наталья Подольская

Когда поклонники композитора узнали о его третьем браке, Юлию начали сравнивать с Королевой и не всегда в ее пользу.

— У нас одинаковый типаж. Ну и что? Игорю не нравятся высокие, длинноногие женщины, а вот маленькие, с курносыми носиками по душе. Но больше мы с Наташей ни в чем не похожи, — говорила Проскурякова.

И действительно, она оказалась совсем не Наташей Королевой. Она не рвалась на сцену, чаще оставаясь дома и создавая уют. Иногда она всё же выступает на концертах, но чаще как партнерша Николаева. В 2012 году она родила композитору дочку. Девочку назвали Вероника.

Вероника пошла по стопам родителей и учится в музыкальной школе