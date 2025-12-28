НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-3°C

Сейчас в Ярославле
Погода-3°

пасмурно, небольшой снег

ощущается как -6

2 м/c,

вос.

 739мм 93%
Подробнее
3 Пробки
USD 77,69
EUR 91,21
ПСБ: главные события года
Умерла Брижит Бардо
«Умные решения»
Отзыв на Ярославль
Как отметить праздники
Прогноз погоды на Новый год
Чек-лист важных обследований
Как правильно загадывать желания
В Ярославской области построят новый кампус
Он и она Кто встретит свою любовь, а кому побыть в одиночестве? Любовный прогноз на январь

Кто встретит свою любовь, а кому побыть в одиночестве? Любовный прогноз на январь

Первый месяц года — отличное начало для чего-то нового

145
Энергии месяца помогают вам увидеть: отношения становятся глубже там, где есть честность, тепло и живой интерес | Источник: личный архив Анны Боровских, Дмитрий Гладышев / Городские медиаЭнергии месяца помогают вам увидеть: отношения становятся глубже там, где есть честность, тепло и живой интерес | Источник: личный архив Анны Боровских, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Энергии месяца помогают вам увидеть: отношения становятся глубже там, где есть честность, тепло и живой интерес

Источник:

личный архив Анны Боровских, Дмитрий Гладышев / Городские медиа

Январь 2026 года открывает для вас пространство теплой, осознанной, тихой любви, уверены астрологи. Это месяц, когда вы можете почувствовать, как меняется внутренний ритм: меньше хаоса, больше ясности; меньше сомнений, больше готовности довериться и быть настоящими. Энергии месяца помогают вам увидеть: отношения становятся глубже там, где есть честность, тепло и живой интерес к другому человеку.

Для одних январь станет мягким возвращением чувств, для других — обновлением давно забытых мечтаний о любви. Это время, когда важно не торопить события, а позволить чувствам раскрыться естественно, как будто вы слышите собственное сердце чуть громче, чем обычно. Что же ждет нас в первом месяце нового года — в прогнозе от астролога Анны Боровских для 72.RU.

Овен

В январе вы ощутите, что любовь требует не ярких жестов, а подлинного присутствия. Ваши чувства становятся серьезнее, глубже, спокойнее. Вы можете по-новому взглянуть на привычные отношения и понять, насколько вам важно быть услышанными.

Рекомендации месяца:

  • говорите честно — сейчас это ваша сила;

  • не бойтесь замедлиться, чтобы услышать партнера;

  • дайте любви пространство расти без давления.

Телец 

Январь приносит в вашу жизнь ощущение безопасности и душевного комфорта. Любовь становится мягче, теплее, глубже. Вы словно вспоминаете, что рядом с правильным человеком дышится свободно.

Рекомендации месяца:

  • делитесь тем, что для вас важно;

  • создавайте маленькие ритуалы близости;

  • позвольте чувствам медленно укрепляться.

Близнецы 

Для вас январь станет временем важных слов. Вы почувствуете, что любовь появляется там, где есть живой обмен, легкость и искренность. Общение станет ключом — оно приблизит того, кто вам дорог.

Рекомендации месяца:

  • старайтесь меньше анализировать и больше проживать;

  • доверяйте тому, что говорите сердцем;

  • не избегайте глубоких тем.

Рак 

Вашим чувствам требуется тихая, надежная поддержка, и январь как будто специально создан, чтобы ее дать. В отношениях наступает время мягкого согласия и внутреннего единства.

Рекомендации месяца:

  • покажите, что вам важно;

  • напоминайте о себе не словами, а заботой;

  • доверьтесь совместным планам.

Лев 

В январе ваша энергия любви становится особенно теплой и притягательной. Вы способны вдохновлять, поддерживать, объединять. Появится желание делать отношения красивыми, яркими и эмоционально насыщенными.

Рекомендации месяца:

  • позвольте себе быть открытыми;

  • дарите тепло, не ожидая немедленного ответа;

  • делайте акцент на искренности, а не на драме.

Дева 

Январь поможет вам убрать из отношений лишнее напряжение и вернуться к простым, но важным чувствам. Вы увидите, что любовь становится устойчивее там, где есть спокойствие, честность и нежность.

Рекомендации месяца:

  • не пытайтесь контролировать каждую деталь;

  • смотрите на партнера с позиции принятия;

  • позвольте себе быть немного уязвимыми.

Весы 

В январе вы почувствуете, как возвращается баланс в личную жизнь. Отношения становятся ровнее, мягче, понятнее. Вы словно слышите свое сердце и сердце близкого человека одновременно.

Рекомендации месяца:

  • не избегайте откровенных разговоров;

  • поддерживайте эмоциональное равновесие;

  • вносите красоту и уют в отношения.

Скорпион

Январь предлагает вам особенную форму любви — глубокую, но спокойную. Вы будете меньше конфликтовать внутри себя, и это даст партнеру возможность приблизиться.

Рекомендации месяца:

  • будьте честны сами с собой;

  • не требуйте абсолютной ясности сразу;

  • позвольте отношениям развиваться мягче, чем обычно.

Стрелец 

В январе ваша любовь становится мудрее. Вы понимаете, что искренность и поддержка важнее красивых обещаний. Отношения выходят на новый уровень, где больше глубины.

Рекомендации месяца:

  • не спешите с выводами;

  • цените спокойствие, которое приносит уверенность;

  • дарите больше внимания и участия.

Козерог 

В январе вы подходите к любви с необычайной зрелостью. Отношения становятся надежнее, и вы готовы говорить всерьез о том, что давно откладывали.

Рекомендации месяца:

  • делитесь планами, даже если они кажутся хрупкими;

  • откройтесь эмоционально немного больше;

  • стройте любовь как мост — уверенно и постепенно.

Водолей

Январь приносит в вашу личную жизнь свежесть. Вы чувствуете, что готовы раскрыться для нового опыта, глубже понять партнера или позволить себе влюбиться снова.

Рекомендации месяца:

  • обращайте внимание на то, что вдохновляет;

  • не избегайте разговоров о будущем;

  • позвольте себе эмоциональную спонтанность.

Рыбы

Январь делает вашу любовь особенно мягкой и исцеляющей. Вы чувствуете, что отношения становятся пространством доверия и внутренней гармонии.

Рекомендации месяца:

  • не прячьте чувства под масками;

  • говорите о своих мечтах;

  • позвольте партнеру быть ближе.

Что еще советуем почитать

ПО ТЕМЕ
Дарья МакееваДарья Макеева
Дарья Макеева
журналист 72.RU
Гороскоп Астрологический прогноз Астролог Предсказание Январь
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Необязательно платить большие деньги»: как выбрать игристое на Новый год — советы сомелье
Олег Блохин
Мнение
Управление супергеройским сбродом. Почему интернет влюбился в игру Dispatch и стоит ли она вашего внимания
Кирилл Митин
Корреспондент
Мнение
Выбираем осторожно: что нельзя дарить на год Красной Огненной Лошади — список от астролога
Юлия Тарантина
Автор мнения
Мнение
Опытный педагог рассказал, зачем учить английский язык в эпоху ИИ
Вадим Мазняк
Мнение
«Не выдерживают период выживания»: преподаватель будущих педагогов — о том, кто учит ваших детей в школах и почему они уходят из профессии
Татьяна Рудак
Преподаватель колледжа цифровых и педагогических технологий
Рекомендуем