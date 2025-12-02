НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас+1°C

Сейчас в Ярославле
Погода+1°

пасмурно, без осадков

ощущается как -2

0 м/c,

 761мм 93%
Подробнее
1 Пробки
USD 77,46
EUR 89,85
Экопроекты российских компаний
Как город украсят к Новому году
«Умные решения»
Умерла старейшая ярославна
Что подарить и как отметить Новый год
Будет ли обмеление Волги?
Миллионы на зимнюю уборку
Что продают к Новому году
Он и она Мнение На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка

На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка

Он был однажды женат, но теперь свободен

159
Мужчины очень тщательно выбирают женщин, на которых готовы жениться | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RUМужчины очень тщательно выбирают женщин, на которых готовы жениться | Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Мужчины очень тщательно выбирают женщин, на которых готовы жениться

Источник:
Елена Латыпова / NGS55.RU

Найти свою вторую половинку и влюбиться раз и навсегда хочется всем. Но жизнь очень непредсказуемая штука, которая нередко вносит свои коррективы. Люди женятся, разводятся, годами ищут своего человека. Один из них — 39-летний житель Тюмени. Он рассказал, как после развода у него складываются отношения с противоположным полом. А еще признался 72.RU, смог бы он снова жениться и станет ли помехой отношениям чужой ребенок? Далее — от первого лица.

Тюменец

Пытается завести отношения в 39 лет

«Мне бы хорошую»

Активно ли ищу себе будущую жену? Я бы сказал, что неактивно, но ищу ее обстоятельно. Чего-то конкретного от отношений не хочу. Вот это вот «хочу», на мой взгляд, порождает требования в отношениях. Но их в адекватных отношениях не должно быть. Для меня нет каких-то конкретных табу, я мог бы принять ее с ребенком. Мне, как и многим мужчинам, хочется видеть рядом с собой обычную и хорошую женщину.

Токсичность и завышенные требования — мимо

Иногда общаюсь с девушками на сайте знакомств. Но там столько формальностей, а где формальность, анкеты и десятки похожих друг на друга фоток, там нет души.

Если я замечаю в общении с потенциальной избранницей токсичность, сарказм, требования в стиле «мужчина должен зарабатывать миллион в месяц», то серьезные отношения у нас вряд ли получатся. Я могу поддерживать общение с такой, но не более того. А вообще бегу от этого. Почему? Дело даже не в меркантильности, а в том, что мужчину при таком раскладе не воспринимают как человека в целом, а считают кошельком.

«Для многих женщин самое главное — это их тело»

Я хожу на свидания и встречи с разными девушками, сложно сказать, почему они без отношений. Трудно взять и объединить их всех в один типаж и назвать причину их одиночества. У всех своя история.

Забегая вперед, скажу, что для каждого мужчины есть свой определенный типаж, всё в этом вопросе очень индивидуально. Могу сказать, что для многих женщин самое главное — это их тело.

Если женщина, скажем так, дала доступ к своему телу, то мужчина, получивший этот доступ, автоматически становится обязанным ей. Женщины расценивают свое тело как нечто большее и дорогое, ставят выше моральных и душевных устоев. В обществе многие установки уже сбиты, поэтому «теперь ты должен жениться на ней после секса» не работает. Я про добровольную близость, которая важна и для мужчины, и для женщины.

Я почти уверен, что многим хочется не просто секса, а какой-то близости душ. Для меня лично важно понять, какая она, что у нее в голове и какова ее красота внутри. Последнее я ставлю в приоритет.

Про женщин с детьми

Сейчас на просторах интернета часто можно заметить рассуждения о том, стоит ли вступать в отношения с женщиной с ребенком или детьми. Для меня этот момент непринципиален. Самое главное, каким человеком она сама является. При чем тут наличие ребенка?!

Конечно, если встанет вопрос создания семьи, я буду помогать ей воспитывать ребенка, никаких проблем. Я оцениваю всю ситуацию, с кем могу связать свою жизнь, и беру на себя ответственность.

Когда я говорю, что наблюдаю за девушками, с которыми провожу время, я имею в виду, смотрю их поведение. Как они общаются с близкими, с детьми, в ресторане с официантами или в такси с водителями.

Так мне легче понять, как та или иная девушка ведет себя в быту, в обществе и каковы ее ценности в жизни. Свое будущее с избранницей я вижу таким, что в нашем случае жизнь будет продолжать оставаться жизнью. Но переживать мы будем всё вместе и по-новому.

Остаться одной с ребенком — всё еще самый страшный кошмар для большинства российских женщин. Ведь часто злые языки называют таких некрасивыми словами «разведенка с прицепом». Но в некоторых случаях для отношений и любви дети совсем не помеха. Мы решили спросить у женщин с детьми, сложно ли им найти мужа после развода. Мужчины не остались в стороне и тоже высказались — мнения разделились. Почитайте материал и сами пишите в комментариях, что думаете на этот счет.

А вы ищите сейчас вторую половину?

Да
Нет
Расскажу в комментариях
ПО ТЕМЕ
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции
Мария ТокмаковаМария Токмакова
Мария Токмакова
Журналист 72.ru
Мужчина Любовь Мнение
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
Ромком, который вы давно ждали: кому точно стоит посмотреть фильм «Сводишь с ума»
Анна Колотова
Мнение
«Старость не болезнь»: психолог о том, как не утратить молодость раньше времени
Лариса Паркина
Мнение
«Людей попросту закредитовали»: юрист — о росте личных банкротств в России и о том, кого это меньше всего устраивает
Антон Канунников
Мнение
На каких женщин обращают внимание мужчины и помеха ли для них ребенок? Мнение 39-летнего холостяка
Тюменец
Мнение
Звезда «Слова пацана» снялся в душераздирающем фильме «Одна надежда» — почему его нужно посмотреть каждому
Анна Голубницкая
внештатный корреспондент Городских порталов
Рекомендуем
Объявления

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Внештатный юрист удаленно

20 000 ₽

Добавить объявление