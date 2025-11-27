«Брак — это ошибка»: почему актер Никита Панфилов ни за что не женится

Редкий случай, когда Никиту Панфилова можно увидеть с волосами Источник: кадр из сериала «Акушер» (16+), реж. Денис Карро, НТВ, 2025 год

Никита Панфилов давно завоевал зрительские сердца — то харизматичным следователем в «Псе» (16+), то внимательным врачом в «Акушере» (16+). Его привыкли видеть в образах мужчин, которые точно знают, чего хотят, и умеют добиваться своего. Но в реальной жизни актера всё куда сложнее. За плечами Панфилова три официальных брака, трое детей — и ни одного «и жили они долго и счастливо». Рассказываем, как актер, привыкший играть любовь на экране, никак не мог найти ее в жизни. «Я хотел жениться уже с трех лет» Никита с детства был окружен любовью. Он видел, как папа обожает маму, как дедушка с трепетом смотрит на бабушку, даже через много лет совместной жизни. Наблюдая семейную идиллию, Панфилов мечтал, что у него будет точно так же. — Родители мне рассказывали, что я хотел жениться уже с трех лет. Когда меня спрашивали: «Чем ты занимаешься?» — я отвечал: «Женюсь!» — вспоминает Панфилов.

Бойкий и общительный маленький Никита хотел поскорее вырасти и завести свою семью. По его словам, играя во дворе, он «переженился» со всеми девочками и только одна ему отказала. В школе Панфилов продолжал пользоваться популярностью у противоположного пола, но мысли о свадьбе пока отошли на второй план. В нем кипела энергия, которую он не знал, куда девать, и из-за этого постепенно превращался в главного хулигана. — Вечно в противостоянии со школой, с плохими оценками, с бланшем под глазом, с оторванным пионерским значком, мятым галстуком, — описал свой стандартный школьный набор Никита. Так как в школе Панфилову было скучно из-за постоянного однообразия, родители записали его в секцию на греко-римскую борьбу. Первое время мальчику нравились тренировки и соревнования, он даже стал мастером спорта и попал в школу олимпийского резерва. Однако и здесь ему тоже надоело, и в какой-то момент он понял, что ему не по пути с профессиональным спортом. — Перемен и творчества нет: изо дня в день ты в одном и том же костюме, в привычном помещении, на том же самом ковре отрабатываешь одни и те же приемы, — разочаровался Панфилов.

Желая перемен, Никита сам не заметил, как накликал одну в 16 лет. Однажды проснувшись утром, он навсегда попрощался со своей шикарной шевелюрой, и пока одноклассники начесывали, стригли и меняли свои прически, он оставался абсолютно лысым. — Я сфотографировался на паспорт в 16 лет, и на следующий же день у меня начали выпадать волосы. Прямо магия какая-то. Я плакал перед зеркалом, когда у меня выпадали волосы. Вот так вот берешь, а у тебя в руках остаются все волосы, как будто радиация какая-то произошла. Может быть, это гормоны. Что у деда, что у прадеда, что у отца, у всех одно и тоже, — признался Панфилов в одном из интервью. Долго горевать из-за потери волос Никите не приходилось, ведь даже без них личная жизнь била ключом. Правда, каждая любовная история была не со счастливым концом. «Чуть не потерял сознание от того, что меня предали» Родители Никиты всю жизнь проработали в театре — отец руководителем, мама режиссером. Поэтому после школы Панфилов, недолго думая, подал документы в Институт современного искусства на актерский факультет.

В вузе Никита не задержался надолго, и всё из-за любви. Панфилов встречался с одной из студенток, и, когда девушка ушла от него к другому, он перестал ходить на пары, замкнулся в себе и даже думал о том, чтобы свести счеты с жизнью. — Просто забил и всё. Это как раз было после школы: такая отчаянная пора, гормоны и всё такое. Тогда я подумал, что единственный выход из всей этой ситуации — пойти в армию, — сделал для себя вывод Панфилов. Отслужив два года, Никита снова подал документы в театральное, но на этот раз в Щепкинское училище. Его взяли на целевое обучение, и всё, казалось, наладилось. Однако он не смог проучиться и года — финансирование отменили, а оплачивать самому у Панфилова не хватало денег. Третья попытка — ГИТИС. И снова отчисление. В этот раз Панфилову показали на дверь после того как он затеял драку. Перебрав в голове все вузы, Никита вспомнил, что не попытал свои силы еще в одном — в Школе-студии МХАТ. При поступлении он не признался, что уже в четвертый раз оказывается перед комиссией. На вопросы о том, почему он решил учиться только в 20 лет, Никита ответил, что служил в армии. Правда раскрылась только на одном из экзаменов, куда пришли его прежние преподаватели. — Тогда Золотовицкий (Игорь Золотовицкий, руководитель курса в Школе-студии МХАТ.— Прим. ред.) и сказал: «Вот ты театральная проститутка! Если бы мы знали, мы бы тебя не взяли», — вспоминает слова преподавателя Никита.

Но возможность еще одного отчисления уже не сильно пугала Панфилова. Он снова был полностью поглощен любовью. В этот раз к будущей актрисе Вере Бабенко. Будучи студентами, они сыграли свадьбу и мечтали, как вместе будут строить семью и обязательно станут известными и знаменитыми. Все планы в одночасье рухнули, когда Никита случайно узнал, что любимая ему изменяет. — Я чуть не потерял сознание от того, что меня предали. Я увидел переписку Веры с другим и всё понял. Она говорила, что у них ничего не было, стояла на коленях, плакала, — с неохотой вспоминает тот момент Панфилов. Никита не поверил словам Бабенко, и через два года совместной жизни брак распался. Панфилов получил диплом и с головой ушел в работу. Съемки в сериалах, кино, постоянные спектакли в театрах — думать о серьезных отношениях и ходить на свидания не оставалось времени. Однако любовь снова его нашла, когда он совсем этого не ждал. «Это больная тема» Еще до своей первой крупной роли в фильме «Духless» (18+) Панфилов познакомился со своей второй супругой — Ладой Поярковой. Яркая брюнетка пришла брать у него интервью и вместе с удачным материалом получила еще и сердце актера.

В 2010 году безумно влюбленные друг в друга Никита и Лада поженились, вскоре у них родился сын. Назвали мальчика под стать отчеству — Добрыней. Панфилов в наследнике души не чаял и после съемок скорее бежал домой к жене и сыну. Однако все чаще дома его ждали не уют и ласка, а скандалы, обвинения в изменах на съемочной площадке и требования от жены оставить работу. Панфилов пытался договориться и объяснить, что играть в любовь и любить — не одно и то же, но все было напрасно. От сына он узнал, что и вторая супруга оказалась ему неверна. — Я говорил сыну, что он должен слушаться родителей. На это Добрыня сказал: «Да, я буду слушаться маму, папу и дядю. Имени этого дяди я называть не буду», — поделился личной драмой в одном из интервью Никита. Снова тяжелый разговор и развод. По словам Панфилова, расставание далось ему настолько тяжело, что он в один момент проснулся седым, хотя ему еще и не было 40 лет. — В прошлом году у меня не было ни одного седого волоса, а теперь у меня вся борода седая, — сетовал актер.

После развода карьера Никиты пошла в гору — он нашел свой идеальный образ «честного блюстителя закона» и стал регулярно получать главные роли в криминальных сериалах. Но пока на одной чаше весов прибывало, на другой убывало. — После развода у нас с его мамой не складываются взаимоотношения, и мне пока не удается общаться с Добрыней столько, сколько бы хотелось. Увы, когда родители расходятся, дети страдают, становятся камнем преткновения, — жаловался на семейные трудности Панфилов. «Брак — это ошибка» В конце 2016 года Панфилов, до этого всегда знакомясь в реальной жизни, поменял тактику. На поиски истинной любви он отправился в Сеть. Опыт оказался успешным, Никита встретил Ксению Соколову. Девушка работала врачом, жила в Санкт-Петербурге и не представляла, что переписывается с известным актером. После двухнедельного общения Ксения решилась приехать к Никите в Москву и в скором времени насовсем перебралась к нему. Панфилову нравилось, что спутница полностью ему доверяет, и не стал затягивать с предложением.

Пара тайно поженилась спустя полгода после знакомства, а чтобы показать серьезность своих намерений, еще и обвенчалась. В 2018 году у супругов родилась дочка Аврора, и Панфилов хвастался, что во время появления малышки был рядом с Ксенией и всеми силами поддерживал ее. — Я присутствовал на родах, которые длились 24 часа, и, честно говоря, в какой-то момент чуть не потерял сознание. Было ощущение, что я сам родил, — рассказывал актер. Четыре года Никита не мог нарадоваться, что наконец встретил ту женщину, на которую всегда может положиться. Вместе с ней он появлялся на ковровых дорожках, рассказывал в интервью о том, как легко они уживаются в быту и разделяют обязанности. Но в 2022 году также в одном из разговоров Панфилов намекнул на то, что они с Ксенией развелись. — У меня было три удачных брака. Все жены — красавицы, умницы, но не сложилось. Некого винить за это. Просто нужно было быть терпимее друг к другу, — поделился актер.

