Тест на прочность: студентка — о плюсах и минусах раннего совместного быта

Тест на прочность: студентка — о плюсах и минусах раннего совместного быта

Совместная жизнь началась в 20 лет

94
В 20 лет попробовали совместную жизнь на вкус | Источник: Depositphotos.com

В 20 лет попробовали совместную жизнь на вкус

Источник:
Depositphotos.com

Начать самостоятельную жизнь и съехаться с любимым человеком в 20 лет, будучи студентом, — смелый шаг и интересный опыт. Именно на такой эксперимент я решилась.

О том, как зарождалось это решение, почему откровенный разговор с отцом стал настоящим испытанием и какие подводные камни таит совместная жизнь в юном возрасте, — нашим коллегам из 86.RU рассказала студентка из Сургута. Далее — от первого лица.

«Нам не хотелось расставаться» — первые мысли о переезде

Я всегда была свободолюбивой, и первые мысли о самостоятельной жизни появились еще в 17 лет. Моя семья состоит из четырех человек, и у каждого свои привычки, представления о порядке. Атмосфера в доме была здоровая, но мне всегда хотелось тишины и своего пространства. К тому же, как и многие девушки, я мечтала обустроить жилье по‑своему — наполнить его собственным стилем и ритмом жизни.

Желание съехаться усиливали отношения с молодым человеком. Помню, как во время прогулки нам не хотелось расставаться, когда расходились по домам. Мы мечтали вернуться вместе в наше «гнездышко».

Уверенность в скором переезде пришла с подарком родителей — квартирой, приобретенной в год окончания школы. Сначала, до 2022 года, мы ждали, пока дом построят. Затем — ремонт в квартире с отцом. И вот в 2023 году всё было готово.

Ремонт квартиры | Источник: Анастасия Сидорова

Ремонт квартиры

Источник:

Анастасия Сидорова

«Папа принял мою позицию» — тяжелый разговор

С партнером о переезде мы говорили много: обсуждали, как будем вместе жить, закупали необходимую мебель, технику, предметы интерьера. Но самым сложным перед заселением в новую квартиру было сообщить об этом родителям. Семья молодого человека отнеслась к решению спокойно. А вот мне предстоял тяжелый разговор с отцом.

Было страшно, ведь в глазах отца я по‑прежнему оставалась маленькой девочкой, да и отцовская ревность давала о себе знать. Но после откровенной беседы напряжение спало — он спокойно воспринял мою позицию и решение. В январе 2024 года началась наша совместная жизнь.

Плюсы совместной жизни

  • Для себя я выделила одно из самых главных преимуществ жизни с партнером — взаимная забота. Если у одного из вас сегодня нет сил на готовку, то рутину возьмет на себя другой партнер. Принцип действует во всём: приготовление еды, уборка, поход за продуктами.

  • Второй плюс — вам никогда не бывает скучно. Прогулки, совместные вечера за фильмом, готовка, разговоры и даже ссоры — дом наполняется вашей историей, а не тишиной.

  • Третье — финансы. Конечно, на двоих людей уходит больше продуктов, предметов личной гигиены. Но в финансах также действует принцип страховки: если у одного партнера не хватает денег, то инициативу на себя берет другой. К тому же можно создать общий бюджет.

  • Четвертое — атмосфера любви. Ощущение тепла, поддержки, разговоры по душам — что может быть лучше?

Наша кошка тоже вкушала новую жизнь | Источник: Анастасия Сидорова

Наша кошка тоже вкушала новую жизнь

Источник:

Анастасия Сидорова

Минусы совместной жизни

  • Совместная жизнь требует постоянных компромиссов: привычки и предпочтения у партнеров не всегда совпадают — одному холодно, другому жарко, один любит порядок, другой не желает его поддерживать. Без умения договариваться не обойтись.

  • Риск войти в рутину — еще один недостаток. Отношения могут превратиться в «бытовуху», ведь вы не успеваете соскучиться друг по другу, а домашние обязанности могут приводить к конфликтам в отношениях.

  • И наконец, личного пространства становится меньше: вы почти всегда вдвоем.

Кто‑то сочтет, что в двадцать лет съезжаться слишком рано. Однако я шла к этому осознанно: к моменту переезда отношениям было четыре года, и уверенности добавляла надежность партнера. Совместное проживание — это реальная проверка отношений. Не попробуешь — не узнаешь.

Как вы считаете, стоит ли съезжаться в юном возрасте?

Да! Отличный способ проверить свои отношения
Нет, лучше повременить
Дело молодое — им и решать

Анастасия Сидорова
Отношения Быт Пара Любовь
