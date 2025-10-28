НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«Я ждала 17 лет»: Джиган и Самойлова официально начали развод — как прошло первое заседание

«Я ждала 17 лет»: Джиган и Самойлова официально начали развод — как прошло первое заседание

Блогерша пришла в суд с режиссером и съемочной группой, а рэпер не явился

150
Источник: ДЖИГАН / T.me

Супруги и правда надумали разводиться?

Источник:

ДЖИГАН / T.me

Джиган и Оксана Самойлова спустя 13 лет брака официально начали бракоразводный процесс. Судебное заседание состоялось сегодня в московском участке, но без личного участия музыканта — вместо него в зале появился представитель.

Самойлова прибыла лично, да не одна — в компании режиссера и съемочной группы. Камеры фиксировали каждый шаг блогера, ведь даже развод стал частью семейного реалити-шоу, съемки которого пара не прерывает. Брюнетка выглядела безупречно и держалась уверенно, будто пришла не расторгать союз, а на премьеру новинки кино.

Источник:

Starhit.ru / T.me

«Он мне не сказал, что не придет, но я это предполагала. Мы с ним не виделись давно, с 20 сентября. Дети, когда хотят, находятся с папой, когда хотят — со мной», — сообщила Оксана журналистам.

Музыкант, судя по всему, все еще надеется вернуть расположение супруги. Его адвокат зачитал заявление:

«Наш доверитель желает сохранить брак. Просим приобщить ходатайство о предоставление супругам срока на примирение — три месяца».

Источник:

Starhit.ru / T.me

Юрист Самойловой, в свою очередь, попросил сделать процесс закрытым.

«Мы заявили о закрытии процесса, а сторона ответчика — о сроке на примирение. Это стандартная процедура: суд может дать до трех месяцев, прежде чем принять решение о разводе», — пояснил адвокат Олег Тонаканян.

Суд примет решение по ходатайствам на следующем заседании, которое назначено на 17 ноября. Пока супруги обсуждают только расторжение брака — споров о детях и имуществе нет.

«На сегодня такого спора нет, таких требований нет. Мне кажется, это само собой разумеющееся, когда дети остаются с мамой. Отцу никто не запрещает встречаться — они и сейчас видятся, когда хотят», — уточнил юрист.

После заседания Оксана дала короткий, но емкий комментарий, в котором наконец раскрыла причину, заставившую ее пойти на крайний шаг:

Источник:

Starhit.ru / T.me

«Джигану нужно повзрослеть. Это не произойдет ни за один месяц, ни за два. Нужно пару лет. Я уже 17 лет ждала».

Поклонники пары, следившие за их отношениями с 2010 года, не скрывают удивления: ведь еще недавно супруги выглядели безупречной семьей. За 15 лет вместе они стали родителями четверых детей — Ариелы, Леи, Майи и Давида. Еще летом Самойлова признавалась, что они с мужем планируют еще одного ребенка.

Пока Оксана переехала в апартаменты в Москва-Сити и сосредоточилась на съемках, Джиган проводит время с детьми и загадочно анонсирует новое реалити с названием «БДО». Что означает аббревиатура — он не уточнил, но фанаты и звезды уверены, что семейная драма может оказаться частью сценария.

Кстати, поклонники до сих пор не уверены, действительно ли в этот раз развод всерьез — на днях пару уже ловили на свидании в Дубае после громких заявлений о расставании.

Кто верит, что эти двое действительно разведутся через 3 месяца?

Я верю, на этот раз все по-серьезному
Не я, снова помирятся и будут миловаться, как молодожены
