«У него семь детей от пяти жен»: Дана Борисова показала своего нового избранника

Пока вся российская армия писала Дане Борисовой письма в начале нулевых, она как умела обустраивала свою личную жизнь. Но теперь, похоже, эта часть ее биографии начала налаживаться. Во всяком случае, она сама в этом не сомневается. И чтобы ни у кого другого тоже не возникало сомнений, представила своего нового возлюбленного в эфире нового звездного выпуска шоу «Четыре жены» (16+). Оказывается, их отношения длятся уже целый год.
Звезда призналась, что раньше ей попадались только неудачные партнеры.
— Были только альфонсы, которые мною пользовались, — отметила Борисова, добавив, что теперь ситуация изменилась.
Известно, что избранника телеведущей зовут Кирилл, он занимается рыбным бизнесом.
— Он любит водить меня по магазинам, уделять внимание. У него семь детей от пяти жен — и они все «в шоколаде». Он очень ответственный мужчина, — отметила она.
Свои отношения Борисова называет гостевым браком: Кирилл часто уезжает в командировки.
— Нас вдохновляет пара Моники Беллуччи и Венсана Касселя — думаю, у их гостевого брака были такие же плюсы, как и у нашего, — сравнила Борисова. — Нам не очень комфортно жить вместе постоянно, потому что у меня давно не было нормальных отношений.
Впрочем, пока Кирилл разъезжает по командировкам, Дана Борисова совсем одна не остается — она увлечена заботами о дочери, которая к 18 годам полностью себя перекроила.