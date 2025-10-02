НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
«У него семь детей от пяти жен»: Дана Борисова показала своего нового избранника

Ведущая уверяет, что ее возлюбленный очень ответственный

Дана Борисова не перестает удивлять подробностями своей личной жизни

Пока вся российская армия писала Дане Борисовой письма в начале нулевых, она как умела обустраивала свою личную жизнь. Но теперь, похоже, эта часть ее биографии начала налаживаться. Во всяком случае, она сама в этом не сомневается. И чтобы ни у кого другого тоже не возникало сомнений, представила своего нового возлюбленного в эфире нового звездного выпуска шоу «Четыре жены» (16+). Оказывается, их отношения длятся уже целый год.

Звезда призналась, что раньше ей попадались только неудачные партнеры.

— Были только альфонсы, которые мною пользовались, — отметила Борисова, добавив, что теперь ситуация изменилась.

Известно, что избранника телеведущей зовут Кирилл, он занимается рыбным бизнесом.

— Он любит водить меня по магазинам, уделять внимание. У него семь детей от пяти жен — и они все «в шоколаде». Он очень ответственный мужчина, — отметила она.

Свои отношения Борисова называет гостевым браком: Кирилл часто уезжает в командировки.

— Нас вдохновляет пара Моники Беллуччи и Венсана Касселя — думаю, у их гостевого брака были такие же плюсы, как и у нашего, — сравнила Борисова. — Нам не очень комфортно жить вместе постоянно, потому что у меня давно не было нормальных отношений.

Впрочем, пока Кирилл разъезжает по командировкам, Дана Борисова совсем одна не остается — она увлечена заботами о дочери, которая к 18 годам полностью себя перекроила.

Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Гость
47 минут
Шестой будет и не последней
Гость
12 минут
дана мученица нашла счастье
