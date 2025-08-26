«Я выбрала сердцем»: Анфиса Чехова выходит замуж — она похвасталась роскошным кольцом на фоне Парижа

Чехова говорит, что никто и никогда не любил ее так, как Златопольский Источник: Анфиса Чехова / T.me

На фоне череды звездных разводов браки селебов выглядят скорее исключением. Но вот на днях сыграли свадьбу Агата Муцениеце и Петр Дранга, а теперь и Анфиса Чехова запрыгнула в уходящий поезд под названием «семейная жизнь». Замуж она пока не выскочила, но предложение от своего избранника, продюсера Александра Златопольского, уже получила. И тут же похвасталась этим событием, а заодно и помолвочным кольцом.

— Я сказала «да», — написала Чехова у себя в телеграм-канале. — Никто и никогда не любил меня так, как он! С ним я почувствовала себя как дома, где я могу быть абсолютно любой. Он выдерживает все мои эмоции и обожает мои капризы. С ним нет драмы и обо всем можно договориться. С ним всегда весело! А если я грущу, то у меня есть плечо, в которое я могу поплакать.

Источник: Анфиса Чехова / T.me

За все свои 47 лет Анфиса Чехова ни разу не показывала публике своих избранников. Но на этот раз сделала исключение, потому что уверена: теперь-то она точно не прогадала и этому человеку может доверять безоговорочно.

— Он снял с меня все заботы, кроме приятных. Он позволяет мне быть разной, и даже самые угрюмые мои стороны его не пугают. Он развивается вместе со мной, он самый большой оптимист из всех, кого я знаю, и наши планы на жизнь удивительно совпадают. С ним я стала смелее и спокойнее. А уровень моего доверия равен абсолюту. Это не была любовь с первого взгляда. Я выбрала его не гормонами, а сердцем. Присматриваясь, прислушиваясь, чувствуя и наблюдая, — отметила телеведущая.

При этом Чехова говорит, что ее отношения со Златопольским не идеальны.

— В них есть над чем работать и куда нам обоим меняться. Но в этом и есть настоящая жизнь, когда, не травмируя друг друга, люди обтачиваются друг об друга, чтобы стать деталями слаженного механизма, — рассказала Чехова. — Я никогда ничего не загадываю на будущее и всегда говорю: «Поживем — увидим!» Сегодня в нашей жизни зарождается новая глава. К чему мы придем и как сложится наше совместное будущее, зависит только от нас.

Источник: Анфиса Чехова / T.me

Златопольский тоже не скрывает серьезности намерений.

— Не спорю, я еще тот подкаблучник. У нас серьезные отношения, мы хотим создать семью. Мы даже думаем о том, чтобы эта семья стала больше, — отметил продюсер.

Отношения Анфисы и Александра стали достоянием общественности в мае, когда телеведущая пришла с новым кавалером на светское мероприятие. Незадолго до этого влюбленные вместе съездили в отпуск на Бали. Теперь, когда телеведущая принимает поздравления с помолвкой, она не скрывает: путь к счастью был долгим и не всегда удачным, но он привел к нужному результату.