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Он и она Обзор «Начинаем новую главу»: сын Михаила Круга женится. Как выглядит его избранница?

«Начинаем новую главу»: сын Михаила Круга женится. Как выглядит его избранница?

Со своей возлюбленной артист познакомился на шоу «Давай поженимся»

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1 комментарий
Пара вместе только полгода, но уже готова сделать следующий шаг в отношениях | Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Пара вместе только полгода, но уже готова сделать следующий шаг в отношениях | Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Пара вместе только полгода, но уже готова сделать следующий шаг в отношениях

Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Сын известного шансонье Александр Круг, который долго искал идеальную спутницу жизнь, наконец обрел свое счастье. Артист поделился с подписчиками радостной новостью: он сделал предложение своей девушке Ульяне, и она сказала «да». В качестве декораций романтическому признанию Александр выбрал остров Пхукет.

«Начинаем новую главу вместе с прекрасной Ульяной», — написал в своем блоге Круг под видео с предложением.

Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С Ульяной Александр познакомился в конце прошлого года. После участия в «Новой фабрике звезд» (12+) артист направился на следующее шоу — «Давай поженимся» (16+). Главная сваха страны Роза Сябитова по традиции представила жениху трех девушек, последней из которых была Ульяна.

Источник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2024 годИсточник: кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2024 год
Источник:

кадр из шоу «Давай поженимся» (16+), Первый канал, 2024 год

Молодая блондинка пришла на программу с мамой. Она рассказала, что далека от шоу-бизнеса, работает стилистом, а также ведет свой блог, который и помогает ей себя обеспечивать и ни от кого не зависеть.

Источник: shawty.u / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: shawty.u / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

shawty.u / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Участница также рассказала о своих прошлых отношениях, где партнер оказался альфонсом и жил за ее счет. Александр также поделился историей своей последней любви, которая закончилась незадолго до съемок.

Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

— Месяца четыре назад у меня закончилась прекрасная история с девушкой, с которой мы встречались полтора года. Я безумно ее любил, — излил душу Александр. — Так получилось: она хочет карьеру строить, и я хочу карьеру строить. Вот и расстались.

Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

В конце проекта Александр выбрал именно Ульяну, и каково же было приятное удивление поклонников, когда в феврале пара призналась, что находится в отношениях, и начала регулярно публиковать совместные фотографии и видео.

Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Источник: alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)
Источник:

alexanderkrug / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Певице Ирине Круг будущая невеста тоже пришлась по душе. Еще во время съемок она поддержала выбор сына, а после Ульяна неоднократно появлялась на концертах свекрови.

Что думаете о невесте Александра?

Вот это новость! Был уверен, что шоу — обычный пиар
Очень милая девушка, когда смотрел «Давай поженимся» сразу за нее болел
Похожа на его маму — добрый знак
Судя по взгляду и эмоциям, видно, что она его любит
Почему так быстро? Нежели на деньги его позарилась
ПО ТЕМЕ
Анна КолотоваАнна Колотова
Анна Колотова
корреспондент эвергрин-редакции
Михаил Круг Ирина Круг Свадьба Предложение Любовь Шоу Давай поженимся Телевидение Артист
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Комментарии
1
Гость
49 минут
ну да ну да )) , в обычной жизни такая прошла бы мимо даже не взглянув )
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