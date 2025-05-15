«Женщина не человек, у нее нет чувств»: Виталий Гогунский разозлил россиянок своим высказыванием

Виталий Гогунский с безмятежной улыбкой мечтает о том, чтобы женщинам запретили испытывать эмоции Источник: gogunskv / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)











Виталий Гогунский, известный по роли Кузи в сериале «Универ» (18+), оказался в центре внимания после интервью в подкасте «Краснова знает» (18+). Актер, обсуждая свои музыкальные увлечения и работу в сериале, неожиданно высказал сексистские взгляды на отношения между мужчиной и женщиной. Это вызвало бурную реакцию в интернете и шквал критики.

Уже на 18-й минуте подкаста Гогунский без лишней скромности заявил, что он уверен в себе и привык, чтобы не он добивался женщину, а она его.

— Я не считаю, что это вообще правильно. Добиваться — это лезть вообще не в свои двери. Особенно в современном мире, если женщина видит, что мужчина может подарить ей комфорт, эмоции, то ее не придется упрашивать, — заявил актер. — Она первая будет сегодня проявлять. Более того, женщины гораздо умнее мужчин в этих вопросах. И от нее зависит, насколько в том числе будут продолжительные отношения. Мужчине достаточно просто немного потешить его самолюбие, немножко его пригреть, расслабить.

В своей философии жизни Виталий разделил всех женщин на два лагеря: «те, с кем теряешь» и «те, с которыми получаешь». Вторые ничего не говорят про своего мужчину плохого на публику, постоянно вдохновляют спутника и, что немаловажно, никогда не бывают при нем в плохом настроении.

— У тебя плохое настроение? Иди в сад сразу. Резко, жестко, но женщина не имеет права при мужчине находиться в плохом настроении. У меня по-другому не получится и не будет. Если женщина в плохом настроении рядом со своим мужчиной, что-то не так, ее что-то не устраивает, значит, или ты ей не подходишь, или она, — заявил актер.

При этом у Виталия есть и четкое представление, каким должен быть мужчина. Один из пунктов — щедрость. По мнению актера, своего спутника не нужно упрашивать и требовать что-то отдать, ведь он и сам это чувствует.

— Нормальный мужчина по подобию творца всегда что-то создает, — уверен Виталий.

Гогунский добавил, что не осуждает стремление женщин к комфорту и материальному благополучию. И объяснил это материнским инстинктом и желанием рожать в безопасности и удобстве.

— Женщин, которые стремятся к материальному, это правильно, потому что материальное в том числе — это безопасность. Многие думают, что женщина хочет любви. Женщины хотят безопасности и комфорта, потому что они от природы одарены материнским инстинктом, а потомство лучше заводить… Прошу прощения, что говорю таким циничным языком, но потомство заводить лучше в комфортных условиях, — заключил актер.

Сейчас Виталий Гогунский ни с кем не встречается. Он дважды был в браке. От первой жены — модели Ирины Маирко — у него есть дочь, известная под псевдонимом Милана Стар. Ни бывшая жена, ни дочь сейчас не общаются с ним и отрицают, что Виталий как-либо помог Милане в продвижении в шоу-бизнесе.

Со второй супругой — коучем и владелицей химчисток Анной Жюсталь — Виталий прожил два года и развелся после того, как отношения стали мешать его карьерным успехам. Несмотря на размолвки, пара сохранила отличные отношения.

— Анна живет в прекрасном браке в Ницце с состоятельным мужчиной. Она мне постоянно звонит, пишет, говорит: «Я благодарю, что ты меня вывел на этот уровень», — передает слова бывшей супруги Гогунский.

После выхода интервью зрители пришли в негодование. Актера обвинили в сексизме и попытках пойти по стопам Алексея Чумакова, который недавно также грубо высказался о женщинах и отношениях.

— Они с Чумаковым из одного помета, что ли? — задается вопросом комментатор под ником mariamik19.

— Они как грибочки после Чумакова повылазили или просто по-братски взяли удар на себя, — шутит зрительница.

— О боже, что с ними. Чумаков, Кузя этот, Воробьев. Пожалуйста, давайте подпишем петицию, чтобы мужчинам на нашей эстраде не давали озвучивать свои мысли, — предложила одна из женщин.

— Конечно, женщина же не человек, у нее нет чувств и эмоций, она всегда улыбается и в хорошем настроении, заводская настройка, так сказать, — негодуют в комментариях.