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Он и она Неловко спросить Эксперт «Может тормозить процесс наслаждения»: почему у женщины не получается достичь оргазма. Ответ психолога

«Может тормозить процесс наслаждения»: почему у женщины не получается достичь оргазма. Ответ психолога

Консультант по вопросам интимных отношений из Ярославля озвучила основные причины проблемы

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40 комментариев
Почему у женщин возникают трудности с достижением оргазма | Источник: Роман Данилкин / 63.RUПочему у женщин возникают трудности с достижением оргазма | Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Почему у женщин возникают трудности с достижением оргазма

Источник:

Роман Данилкин / 63.RU

Тема секса до сих пор остается в обществе табуированной. И если молодежь более откровенна в интимных вопросах, то старшее поколение порой стесняется обсуждать подобные темы даже с собственными партнерами.

А есть вопросы, ответ на которые хотели бы узнать многие. Например: почему не у всех женщин получается достичь оргазма во время секса? Поговорили об этом с психологом, консультантом по вопросам интимных отношений из Ярославля Ольгой Богомоловой.

Эксперт рассказала, в чем проблема недоступности оргазма | Источник: Ольга БогомоловаЭксперт рассказала, в чем проблема недоступности оргазма | Источник: Ольга Богомолова

Эксперт рассказала, в чем проблема недоступности оргазма

Источник:

Ольга Богомолова

Почему женщина может не испытывать оргазм во время секса?

Эксперт рассказала, что причин, по которой женщина испытывает сложности с достижением оргазма, может быть множество.

«Целый коктейль. И психология, и физиология, и своеобразие физического устройства, и даже банальная усталость после тяжелого дня на работе. Если серьезно, женский оргазм устроен очень сложно и тонко», — рассказала Ольга Богомолова.

Сбить женщину с нужной волны могут даже мысли о неоплаченных счетах, проблемах на работе. Или дискомфорт в моменте. Например, громкая музыка за стеной или неприятный запах, исходящий от партнера.

«Все эти факторы играют не меньшую роль, чем физиологические факторы вроде гормонального фона или кровообращения. Стресс, тревога, неуверенность в себе, низкая самооценка, комплексы по поводу тела и недостаточная прелюдия с интенсивной стимуляцией эрогенных зон. Все это может тормозить процесс наслаждения», — рассказала психолог.

«Что тренируешь, то и тренируется»

Для достижения оргазма женщине необходимо чувствовать себя комфортно, доверять партнеру и быть расслабленной. Стресс может «убить» удовольствие.

«Проблема в том, что женщина не всегда может переключиться от „бытовухи“, которая ее окружает. От всего контекста жизни в виде невыученных уроков у детей, проблем со здоровьем у мамы, неприятностей на работе. Все это эмоционально сильно влияет на способность расслабиться и получить удовольствие от секса здесь и сейчас. Можно научиться навыку переключения и натренировать его. Важно понимать, что секс — это огромный источник энергии, ресурса для женщины. Это полезно для нее во всех смыслах», — рассказала Ольга Богомолова.

<p>Ольга Богомолова </p><p>Ольга Богомолова </p>

Что тренируешь, то и тренируется. Если присутствует регулярная половая жизнь, если женщина в процессе интимного контакта получает удовольствие, тогда у нее будут яркие классные оргазмы. Если это случается очень суетно, прерывисто и нерегулярно, тогда и качество оргазма может пострадать.

Ольга Богомолова

Психолог, консультант по вопросам интимных отношений

Размер имеет значение?

В обществе сложилось мнение о том, что размер полового члена — одна из главных причин, от которой зависит, получит ли женщина оргазм. Эксперт говорит — это не так.

«Размер имеет значение только в мифологии и мужских разговорах в сауне. Реальность намного тривиальнее. Для того чтобы понять всю правду про размер, нужно понять физиологическое устройство женщины. Большинство нервных окончаний, отвечающих за оргазм, за сокращение, находятся в первых нескольких сантиметрах влагалища. И, конечно же, в клиторе. В его внешней части».

<p>Ольга Богомолова</p><p>Ольга Богомолова</p>

Поэтому гигантские размеры не обеспечивают автоматически супер-эффекта. Ученые вообще доказали, что среднестатистическая женщина скорее предпочтет «золотую середину». И в научных исследованиях оптимальным считается размер от 13 до 15 сантиметров.

Ольга Богомолова

Психолог, консультант по вопросам интимных отношений

«Но опять же, мы должны смотреть на конституцию мужчины, на его рост и вес. Все-таки, главное не длина. А умение виртуозно обращаться с тем инструментом, которым тебя наделила природа. И большинство женщин подтвердят, я думаю, что даже самый выдающийся размер проиграет умелым рукам и чувственным губам», — рассказала психолог.

По словам специалиста, если у мужчины есть интеллект, азарт и желание удовлетворить свою женщину, то размер полового члена и способность к многократным интимным контактам роли играть не будет.

«Потому что женщина устроена так, что ее можно удовлетворить не только пенетративным проникновением пениса в вагину. Это можно сделать огромным количеством разных способов. При том, что сейчас очень развита индустрия игрушек, сексуальных девайсов, вообще нет никаких проблем с тем, чтобы частично восполнить недостаток вашего размера применением какого-то интимного девайса», — рассказала Ольга Богомолова.

Как увеличить чувствительность?

Один из способов увеличения чувствительности влагалища у женщины — упражнения Кегеля.

«Это своеобразный фитнес для интимных мышц, которые некоторые дамы называют тайным женским оружием. Они помогают улучшить кровообращение и тонус мышц тазового дна. И в перспективе повышают чувствительность и делает ощущения ярче за счет того, что улучшается кровоснабжение данного участка тела. Соответственно, улучшается иннервация нервных окончаний, которые здесь присутствуют», — рассказала Ольга Богомолова.

Как увеличить чувствительность во время секса | Источник: Мария Романова / Городские медиаКак увеличить чувствительность во время секса | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Как увеличить чувствительность во время секса

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

По словам специалиста, регулярные упражнения повлияют не только на получение оргазмов, но и в целом помогут предотвратить некоторые проблемы со здоровьем: варикозное расширение вен в области малого таза, проблем с мочевым пузырем.

«Не произойдет опущения органов. Не только шарики Кегеля. Есть огромное количество интимных тренажеров, которые сейчас выпускает и отечественная и зарубежная промышленность, для того, чтобы мышцы тазового дна всегда были в тонусе», — рассказал Ольга Богомолова.

«Оргазм рождается в голове»

Также одним из самых распространенных вопросов является спор о том, существует ли вообще вагинальный оргазм.

«Оргазм рождается в голове. Его источник в мозге. Вагина и клитор — это проводники удовольствия. Сейчас среди ученых есть точка зрения о том, что клитор, и то, что мы привыкли им называть — его проявление в передней части половых органов, это всего лишь головка клитора. Есть тело клитора, уходящее вглубь вагины. Есть ножки клитора — глубокая зона G, зона А — чуть поглубже, рядом с шейкой матки. Собственно говоря, это все клитор. Только его головка, которую стимулируют во время интимного контакта, нами классически обозначается как клитор», — рассказала Ольга Богомолова.

Исходя их такой логики, клитор является органом, расположенным вглубь женского организма. А потому, вопрос о клиторальном и вагинальном оргазме снимается, так как получается, что во время секса партнер просто стимулирует разные зоны клитора.

«Хочу сказать одно: без прелюдии и стимуляции этих зон оргазма не будет. Без подготовки, стимуляции эрогенных зон для конкретной девушки, оргазма не случится», — рассказала психолог.

<p>Ольга Богомолова</p><p>Ольга Богомолова</p>

Секрет успеха прост. Не пренебрегать ни одной зоной, подключать мозг женщины к процессу как главный эрогенный орган. И, конечно, человека надо изучать.

Ольга Богомолова

Психолог, консультант по вопросам интимных отношений

Со временем эрогенные зоны могут мигрировать. Особенно после беременности и родов, рассказала специалист:

«Классический пример — соски груди могут перестать иметь чувствительность. Потому что сейчас это связано с кормлением ребенка и эротическое удовольствие от стимуляции этой зоны уходит. И они [эрогенные зоны] могут появиться в самых неожиданных местах: на сгибах локтей, внутренней поверхности бедер, на ягодицах, спине или шее. То есть, нужно изучать себя и помогать партнеру, тогда вас ждут невероятные оргазмы».

Почему у женщины не получается достичь оргазма | Источник: Мария Романова / Городские медиаПочему у женщины не получается достичь оргазма | Источник: Мария Романова / Городские медиа

Почему у женщины не получается достичь оргазма

Источник:

Мария Романова / Городские медиа

Отсутствие оргазма = проблемы со здоровьем?

Если раньше женщина часто испытывала оргазм, но затем он стал недосягаем, это не причина для паники. Но повод обратиться к специалисту для профилактики.

«Иногда за трудностями с оргазмом могут стоять гормональные нарушения. Конечно, и проблемы со щитовидной железой и сахарный диабет. И воспалительные гинекологические заболевания. Заболевания, связанные с нарушением кровообращения в области малого таза. Но нельзя исключать, что первопричина, скорее всего, может быть психологическая», — рассказала Ольга Богомолова.

То есть, как уже было озвучено: стресс, усталость, проблемы в паре, чувство незащищенности рядом с партнером. Однако стоит посещать гинеколога минимум два раза в год. А затем, на всякий случай, совершить визит к психологу.

«В основном проблема оргазма лежит в психологической плоскости. Иногда абсолютно здоровая женщина не может испытывать оргазм, поскольку регулярно подвергается физическому насилию. Живет с человеком, которого мы называем абьюзером, качающего ее на эмоциональных качелях. То все хорошо, то плохо. То очень ее любит и засыпает подарками, то и приложить рукой может. Конечно, в этой ситуации оргазмы могут исчезнуть», — рассказала Ольга Богомолова.

<p>Ольга Богомолова</p><p>Ольга Богомолова</p>

Потому что сексуальная сфера очень чувствительна к подобного рода стрессам и страсть не выживает рядом с насилием. Поэтому, нужно всегда заботиться не только о физическом здоровье своей репродуктивной системы. Но, прежде всего, чтобы в чистоте и порядке было психологическое здоровье, ваша голова.

Ольга Богомолова

Психолог, консультант по вопросам интимных отношений
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Специальный корреспондент
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Комментарии
40
holdfast
5 мая, 05:37
у одних из-за работы не стоит, у других оргазма нет из-за работы. в принципе все понятно.
Гость
4 мая, 21:18
В нашем современном мире девушки не девушки давно,женщины не женщины..это проблемы с мозгом в первую очередь...бабло,развлечения..мужиков просто используют,динамят и т.д. ... лечить поголовно давно пора этот женский пол! Ну какой нормальный мужик захочет всего этого?!))
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