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«За что ему это?»: Тимати узнал, что снова станет отцом — его реакция бесценна

Валентина Иванова выбрала изящный способ сообщить о своей беременности

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4 комментария
Поначалу Иванова отмечала, что все разговоры о ее беременности&nbsp;— вранье, но не прошло и года, как перестала скрывать свое положение | Источник: halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)Поначалу Иванова отмечала, что все разговоры о ее беременности&nbsp;— вранье, но не прошло и года, как перестала скрывать свое положение | Источник: halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Поначалу Иванова отмечала, что все разговоры о ее беременности — вранье, но не прошло и года, как перестала скрывать свое положение

Источник:

halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

С конца марта стали говорить о том, что Тимати станет отцом в третий раз, но тогда его девушка Валентина Иванова всё отрицала, отвечая на вопросы коротким «Вранье». На этот раз она решила, что пусть уж лучше сама расскажет о своем положении, чем все будут узнавать об этом из прессы и телеграм-каналов. Карты она раскрыла на чудаковатом видео.

На ролике, который Валентина опубликовала у себя в блоге, она будто случайно сообщает рэперу о своем положении: сидит в машине и разговаривает с кем-то по телефону, когда в самый ответственный момент в салон садится Тимати.

— Да, забыла сказать, я как раз вчера купила тест. Оказалось, что я беременна! — заявила Валентина в телефонном разговоре.

Тимати, судя по его лицу, был обескуражен, а когда Иванова вышла из машины, последовал за ней, единственные слова, которые он при этом нашел: «Э, Валь, Валь!»

Выражение лица будущего отца бесценно

Источник:

halfbloodval / Instagram.com (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

При этом у Тимати традиция: он не был женат ни на одной из матерей своих детей. Ни на Алене Шишковой, ни на Анастасии Решетовой. Теперь и Валентина Иванова наступила на те же грабли. Подписчики женщины тоже заметили это.

— Подождите, Тиман же не нашел еще себе следующую, чтобы уйти к ней, когда Валя будет беременна. Поэтому запаниковал. Надо чтить традиции и всё по уму делать, — отметила в комментариях к видео Алина Милевич.

— Ну всё, значит, скоро станет бывшей и с ребенком, — подливает масла в огонь Вита Никокошева.

— Жалко Тимура. За что ему это? Женщины постоянно рожают от него, — добавила еще одна подписчица.

— Мне одной кажется, что когда девушка беременна от Тимати или только рожает от него, она становится потом его бывшей девушкой? — говорит другая.

— Это самое креативное видео с сообщением о беременности. Если это не шутка, то от всей души поздравляю, — нашлась подписчица, искренне радостная за пару.

Однако многие сочли, что видео — не больше, чем шутка.

Поздравляем Тимана и Валентину или это шутка?

Шутка, конечно
Поздравляем!
Поздравляем! Но кто эти люди?
А чего мне их поздравлять? Не брат, не сват
ПО ТЕМЕ
Илья НенкоИлья Ненко
Илья Ненко
Шеф-редактор национальной редакции
Тимати Валентина Иванова Семья Отношения Беременность Дети Видео
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Комментарии
4
Гость
6 часов
Писать что ли больше не о чем ?
Гость
8 часов
Прочел как Валентина Ивановна и ажно вздрогнул.
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